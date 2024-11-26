تستند هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الخبرة الطويلة لشركة "ديون فولتس" في إدارة مشاريع البنية التحتية الرقمية

الرياض، لندن: أعلنت شركة "بيور لمراكز البيانات" (Pure Data Centres)، المزوّد العالمي الرائد للبنية التحتية لمراكز البيانات، وشركة "ديون فولتس" (Dune Vaults)، المنصة المبتكرة للبنية التحتية الرقمية، اليوم عن إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مراكز بيانات فائقة التطور في المملكة العربية السعودية. ويسعى المشروع إلى تطوير عدّة مرافق متقدمة لمراكز البيانات بسعة تفوق 100 ميجاوات لكل منها، ما يجعله أحد أكبر مزوّدي مراكز البيانات على مستوى المنطقة مع الجاهزية لتلبية الطلب المتزايد من العملاء محلياً وعالمياً.

وتعدّ المملكة السوق الأسرع نموّاً في مجال مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط بفضل الجهود الحكومية في التحول الرقمي، وإيلاء الأولوية للحوسبة السحابية، والبيئة التنظيمية الملائمة. وفي ظل نمو المشاريع الكبرى والضخمة في المملكة، من المتوقع أن تشهد البلاد زيادة ملحوظة في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، مدفوعةً بتوفر مصادر مستقرّة ومتجدّدة ومنخفضة التكلفة للكهرباء، والأراضي، إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة لتطوير قطاعي التقنية والذكاء الاصطناعي.

ويمثل المشروع الجديد إنجازاً بارزاً ضمن مساعي شركة "بيور لمراكز البيانات" للتوسع في المنطقة وتلبية الطلب المتنامي من قاعدة عملائها الدوليين للحصول على اتصالات آمنة وسريعة الاستجابة لدعم التطبيقات والخدمات بشكل فوري، بما في ذلك دعم الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتعتمد الشركة على الخبرات الطويلة والدعم الاستثماري من الصناديق التي تديرها شركة "أوكتري كابيتال مانجمنت" ("أوكتري")، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاستثمارات وتتخصص في إدارة استراتيجيات الاستثمار البديلة.

وتهدف خطة التوسع الاستراتيجي لشركة "ديون فولتس" إلى تنويع محفظة أعمالها من خلال تلبية الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات المتكاملة، وتطوير البنية التحتية الأساسية لمراكز البيانات في السعودية بهدف ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في مجال الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، وذلك بالاستفادة من دعم كبار المستثمرين في المملكة.

ومؤخراً، شارك ممثلون عن كل من "بيور لمراكز البيانات"، و"ديون فولتس"، و"أوكتري" في أعمال مؤتمر كونكتد وورلد "The Connected World KSA 2024" الذي أُقيم في مدينة الرياض يومي 19 و20 نوفمبر، حيث التقوا معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مثمرة مع الأطراف المعنية في قطاع مراكز البيانات.

وبهذه المناسبة، قال فيصل الرهبيني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "ديون فولتس": "نعمل على تأمين أكثر من 1,000 ميجاوات من السعات المستدامة لمراكز البيانات في المملكة تماشياً مع تقديرات الطلب في السوق بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع ‘بيور لمراكز البيانات‘، نسعى لتقديم حلول متقدمة لمراكز البيانات لتلبية طلب شركات الحوسبة السحابية العالمية التي تلعب دوراً مهماً في تسريع التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في المملكة. وبصفتنا مساهمين رئيسيين في دعم رؤية السعودية، فإننا نهدف للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير المواهب المحلية وتوفير الفرص الاقتصادية الواعدة، بما يوفر بيئة داعمة لتعزيز جاهزية المملكة للمستقبل".

من جانبها، قالت داون تشايلدز، الرئيس التنفيذي لشركة "بيور لمراكز البيانات": "تعتبر مراكز البيانات ركيزة أساسية لتحقيق الابتكار. وستسهم شراكتنا مع ‘ديون فولتس‘ في تحقيق طموحاتنا لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية وتمكيننا من التوسع في أحد أسرع الأسواق نمواً في مجال قدرات البيانات".

بدوره، قال بيل ديفيس، المدير التنفيذي للاستثمار في شركة "بيور لمراكز البيانات": "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تمكننا من توفير مجموعة من أكبر حلول البنية التحتية الرقمية في المملكة. تتوافق هذه البنية التحتية مع احتياجات الشركات الكبرى في القطاع، كما تدعم جهود شركة ‘بيور لمراكز البيانات‘ نحو مواكبة النمو المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وستجمع هذه الشراكة بين خبرة ‘ديون فولتس‘ في التطوير وعلاقاتها القوية على المستوى المحلي وبين الخبرات التقنية والتشغيلية لشركة ‘بيور لمراكز البيانات‘، ما يوفر حلولاً مرنة وفرصاً استثنائية للتوسع في سوق مزدهر وسريع النمو، بالإضافة إلى تلبية الطلب الكبير على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية".

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