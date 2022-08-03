"ذاخر مكة": نحو الساعة من مطار جدة إلى الحرم المكي.. بكل يسر

أعلنت شركة ذاخر للتطوير في مدينة مكة المكرمة، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع "ذاخر مكة"، أن الموقع الاستراتيجي للمشروع واتصاله بأهم الطرق السريعة يمكّن المستثمرين والزوار، من حجاج ومعتمرين وقاصدي مكة عموما، من الوصول إلى الحرم المكي خلال ساعة واحدة فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

ويتميز مشروع ذاخر بقربه من الحرم المكي مسافة نحو 1كيلومتر، وبضعة كيلومترات عن المشاعر المقدسة (مزدلفة ومنى وعرفات).

وأوضحت شركة ذاخر للتطوير أن " ذاخر مكة " متصل بأهم الطرق السريعة في مكة المكرمة إضافة إلى الطريق الدائري الثالث، والتي بدورها تربطه مباشرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مما يجعل الوصول إليه سهلا ويسيرا حيث يتمكّن الزوار القادمين عبر المطار من الوصول إلى المشروع في نحو الساعة وبدون الوقوف على إشارات مرورية.

وقال المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر، إن "التطوير العصري والمميّز للمشروع يلبّي بشكل مثالي تطلعات الزوار والمستثمرين حيث يوفّر لهم تجربة تنقّل سهلة ومريحة وفريدة، أبرزها سهولة الوصول إلى الحرم المكي بكل يسر، وهذه ميزة ذات أهمية كبيرة تمكّن المشروع من توفير فرص استثمارية مميزة وأفضل مستويات العيش لكل من الزوار والمقيمين."

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر و6 ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية والخدمات المتنوعة، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات. ومن الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع فندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف.

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نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.

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