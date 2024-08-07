أعلنت مجموعة الفردان وسوثبيز إنترناشيونال ريالتي عُمان عن إتمام تسليم وحدات سكنية في ذا رزيدنسز في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط لمالكيها الجدد يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024. تُعد هذه الخطوة علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة في سلطنة عُمان.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا المشروع هو أول تواجد لوحدات سكنية تحمل علامة سانت ريجيس التجارية الفاخرة في عُمان؛ حيث توفر للضيوف كافة أشكال الفخامة وتعزز مفهوم “العيش برفاهية”.

في هذه المناسبة، صرّح السيد محمد سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان العقارية والفردان للضيافة: "يعد تسليم وحدات ذا سانت ريجيس رزيدنسز إنجازاً كبيرًا بالنسبة لنا ويؤكد على التزامنا الراسخ بتقديم تجربة معيشية استثنائية فاخرة. ونحن على يقين تام بأن هذه الوحدات السكنية ستجذب المشترين والمستثمرين المتميزين ممن يتطلعون إلى أعلى مستويات الأناقة والراحة."

بحكم موقعها في قلب الموج في العاصمة مسقط، تعتبر ذا رزيدنسز في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط وجهة مثالية لعشاق الرفاهية محلياً وعالمياً، حيث توفر لمالكي الوحدات السكنية تجربة وأسلوب حياة استثنائي. وتضم هذه الوحدات السكنية مجموعة من وحدات التاونهاوس والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، أو غرفتين أو ثلاث أو أربعة غرف نوم، كل منها قد تم تصميمها بشكل عصري وبدقة عالية لتجسد الفخامة والرقي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالكي الشقق الاستفادة من وسائل الراحة المتعددة، كخدمة المساعد الشخصي، وخدمة الكونسيرج على مدار الساعة، وغيرها الكثير من الخدمات والمرافق، بما في ذلك شاطئ خاص، وحمامات سباحة، ومركز للياقة البدنية المجهز بالكامل، وسبا جيرلان الشهير وملعب جولف مجاور، كما يمكن لهم الاستمتاع بتجارب حصرية في مطاعم عالمية مرموقة، مثل هاكاسان، روبرتوز، كويا، نوفيكوف، مطعم أم شريف، وغيرهم.

تقدم ذا رزيدنسز في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط فرصة استثمارية جذابة لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة في عُمان وذلك بفضل ميزة سند الملكية الحر الذي تمنحه للمالكين.

ومن جانبها، أضافت السيدة زانا يركوزهانوفا، المدير العام لشركة سوثبيز إنترناشيونال ريالتي عُمان، وكالة المبيعات الحصرية للمشروع: "لقد شهدنا طلبًا متزايدًا من المشترين المحليين والدوليين الذين يدركون القيمة الاستثنائية التي يقدمها هذا المشروع المرموق. يمثل هذا التسليم الناجح بداية لحياة الرفاهية للمالكين الجدد الذين سيختبرون الفخامة والخدمة الاستثنائية التي تشتهر بها علامة سانت ريجيس التجارية".

كما عبّر السيد والسيدة ريتوف، التي يمتلكوا وحدة سكنية في المشروع، عن سعادتهم بمناسبة هذا التسليم: "إن الحصول على وحدتنا السكنية في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط هو حلم قد تحقق. لقد فاقت دقة التصميم وجودة البناء والمرافق الفاخرة توقعاتنا. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من مجتمع متناغم وفريد من نوعه كهذا ونتطلع إلى الاستمتاع بأسلوب الحياة الاستثنائي الذي تمنحه شقق تحمل علامة سانت ريجيس التجارية الفاخرة."

إن الوحدات السكنية في ذا رزيدنسز في منتجع سانت ريجيس الموج مسقط ليست مجرد مكان للإقامة، بل إنها أسلوب حياة متكامل، حيث يمكن للمالكين الاستمتاع بوسائل الراحة والخدمات ذات المستوى العالمي التي تقدمها علامة سانت ريجيس التجارية في منطقة الموج مسقط.

لمعرفة المزيد عن ذا رزيدنسز في سانت ريجيس الموج مسقط وللاستفسار عن فرص التملّك يرجى التواصل مع سوثبيز إنترناشونال ريالتي عُمان على info@omansothebysrealty.com .

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