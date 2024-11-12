(المنامة، مملكة البحرين): يشهد الركن الخاص بشركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، خلال معرض سيتي سكيب العالمي الذي يستضيفه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات إقبال متميز من قبل الزوار الذين يطلعون على ما يتميز به مشروع "تلال" السكني من مقومات عصرية فريدة من نوعها وللتعرف على أهم العروض التمويلية من خليجي بنك الذي يشارك إلى جانب الشركة في المعرض.

وتستعرض شركة العرين القابضة خلال مشاركتها ضمن جناح البحرين المُنظم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري في المعرض العالمي أحدث مشاريعها السكنية "تلال" الذي سيكون وجهة استثنائية مع احتضانه لـ151 وحدة عقارية متميزة ضمن مخطط العرين.

ويبرز "تلال" كجزء حيوي من المخطط الرئيسي للعرين الذي تعمل الشركة على تطويره، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 93,600 متر مربع، ويتكون من فلل وتاون هاوس تتميز بتصاميمها العصرية. وتتوفر الوحدات بخيارات ومواصفات مُتعددة، حيث تحتوي كل وحدة من 3 الى 5 غرف نوم مع المرافق الأساسية، كما سيحتضن المشروع مرافق حيوية متنوعة.

وفي هذا الصدد، قالت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة: " يُمثل تلال إضافة نوعية للواجهة العقارية في المملكة، ونحن واثقون من نجاحه في توفير تجربة سكنية استثنائية. لقد حرصنا على إبراز المزايا الفريدة لهذا المشروع، بدءاً من تصميماته العصرية وصولاً إلى المرافق التي سيوفرها المشروع من ملاعب وحدائق وغيرها من المرافق الحيوية. تجسد هذه المشاركة التزامنا بتقديم مشاريع عقارية متميزة تلبي أعلى معايير الجودة."

وتابع السيد أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: "يسعدنا الإقبال الذي نشهده بجناحنا في معرض سيتي سكيب الرياض، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها مشروع تلال. نتطلع إلى استقبال المزيد من المهتمين بالاستثمار في مشروع تلال، والذي يمثل نموذجاً مثالياً للرقي والتميز في مجال الإسكان."

الجدير بالذكر إن المخطط الرئيسي لمشروع العرين يعتبر وجهة راقية رائدة للمعيشة والضيافة والترفيه والأعمال، حيث يضم مدينة جديدة تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون متر مربع و1.5 مليون مترب مربع من المساحة المبنية، وستكون قادرة على استيعاب حوالي 25,000 شخص. ويتميز المشروع بكونه بالقرب من محمية العرين للحياة البرية في المنطقة الجنوبية من مملكة البحرين وعلى مقربة من حلبة البحرية الدولية ومسرح بيون الدانة.

نبذة حول شركة العرين القابضة:

شركة العرين القابضة هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين، وهي متخصصة في إنشاء مشاريع سكنية وتجارية وضيافة استثنائية. مع الالتزام بالجودة والابتكار والاستدامة، تسعى شركة العرين القابضة جاهدة لتجاوز توقعات العملاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. وتعرض محفظة المشاريع المتنوعة للشركة خبرتها ورؤيتها لمستقبل القطاع العقاري في المملكة.

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