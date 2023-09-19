يُعتبر مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي، والذي تقوده هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المشاريع الإنمائية المُهمة في مجال التعاون الخليجي والإقليمي المُشترك لمُواجهة التحديات والطلب المُتزايد على الكهرباء في دول الخليج كافة، بالإضافة إلى جمهورية العراق.

وسيحقق المشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، إذ سيزيد قدرة وكفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية للدول الأعضاء في هيئة الربط الكهربائي الخليجي، لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات، كما أن المنظومات الخليجية ستتوفر لها فرصة الاستفادة التجارية من الفائض المُتوفر في القدرات الإنتاجية.

وستكون دولة الكويت أكبر المستفيدين من هذا المشروع، إذ سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاواط، مما يرفع الكفاءة التشغيلية للشبكة الكويتية، كما سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية قدرها 500 ميغاواط، لتلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في جنوب العراق.

ويتكون المشروع من إنشاء محطة ربط رئيسية بمنطقة الوفرة في الكويت، وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة "الوفرة" بمحطة "الفاضلي" بالسعودية، وتحويل خط هوائي مزدوج من منطقة الزور إلى الوفرة. كما يتضمن المشروع إنشاء خطوط هوائية من منطقة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3) وصباح الأحمد (4) للربط مع شبكة الكويت، وكذلك شبكة خطوط هوائية بجهد 400 كيلو فولت الى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق للربط مع شبكة العراق، ثم مع الشبكة العالمية.

فوائد اقتصادية

وعن الفوائد الأخرى للمشروع ومواصفاته الفنية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "فينشي" للطاقة السيد غيووم جاهان، وهي الشركة المنفذة، لمكون إنشاء محطة الوفرة الفرعية في الكويت ومكون خطوط النقل الهوائية التي سيتم تمديدها بجهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة لربط المحطة الجديدة بالمملكة العربية السعودية ضمن مشروع الربط، سوف تساهم في زيادة قدرة شبكة النقل الكهربائي التابعة لهيئة الربط الكهربائي، كما أن الخطوط التي سيتم تمديدها باتجاه العراق، والبالغ طاقتها 400 كيلو فولت أيضاً، ستعمل على تحسين الوصلة الحالية مع دولة الكويت.

وقال السيد غيووم جاهان إن "المشروع يُعد بشكل عام علامة فارقة أخرى في خطط هيئة الربط الكهربائي الهادفة إلى توفير شبكة ربط كهربائي مرنة تضمن أمن الطاقة والمزايا الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء".

أهداف تنموية

يشار إلى أن المشروع سيساهم في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، منها: الهدف الثالث الخاص بـالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف السابع المختص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف الثامن المتعلق بتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية"، بالإضافة إلى الهدف الحادي عشر المختص بتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السابع عشر الخاص بـعقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تكلفة مالية

تقدر تكاليف المشروع بحوالي 570 مليون دولار أمريكي (نحو 172.8 مليون دينار كويتي)، ويتوقع أن يحقق عائداً اقتصادياً يبلغ نحو %14.4. وكان الصندوق الكويتي للتنمية قد وقّع خلال مارس 2022 اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) للإسهام بتمويل المشروع.

ويُعدّ هذا القرض هو الأول الذي يُقدمه الصندوق الكويتي لهيئة الربط الكهربائي، لتعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والعراق، كما يعتزم الصندوق تقديم قرض ثان لتمويل المشروع وفق الشروط التي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً. ومن المتوقع إتمام مشروع محطة الوفرة في ديسمبر 2024.

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