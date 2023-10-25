سكوكي، إلينوي: وقَّعت كلٌ من شركة لانزا تك غلوبال (مدرجة في مؤشر نازداك: LNZA)، المختصة بإعادة تدوير الكربون وتحويل انبعاثات الكربون لمواد خام مستدامة، ومجموعة العليان، مشروعاً مشتركاً داخل المملكة لتسريع نشر تكنولوجيا إعادة تدوير الكربون التي طورتها لانزا تك المملكة، وذلك في الصناعات التي يصعب فيها خفض انبعاثات الكربون. ومن المقرر أن يُعنى المشروع المشترك الجديد بطرح وتطوير المشاريع التي تعتمد تكنولوجيا لانزا تك لإعادة تدوير الكربون داخل السوق السعودي، وفي عددٍ من الأسواق المختارة في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الاتفاقية الجديدة لتدعم مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، باعتباره طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات باستخدام أربعة استراتيجيات هي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة، جميعها تتواءم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق تحول اجتماعي ونمو اقتصاديٍ أكثر استدامة.

وستعمل الشراكة بين الطرفين على تمكين لانزا تك من طرح حلولها التجارية بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع عبر عدة قطاعات باستخدام انبعاثات الكربون الخام؛ مثل: انبعاثات الغازات الصناعية، والمواد الأولية الناتجة عن النفايات الصلبة، وذلك من خلال التركيز على الأسواق التي تضع أهدافاً طموحة لخفض نسب الكربون. كما ستستكشف الشركة الفرص المتاحة لمواصلة تطوير المشاريع التي تتكامل مع آلية LanzaJet® لتحويل الكحول إلى وقودٍ مستدامٍ للطائرات، وصولاً إلى تحقيق المفهوم الشامل للاقتصاد الدائري للكربون× من خلال إعادة استخدام الانبعاثات الكربونية، وإعادة تدوير الانبعاثات الكربونية لتطوير منتجات جديدة، وإزالة الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي.

وتدعم تكنولوجيا إعادة التدوير الحيوية من لانزا تك جهود الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة الهادفة لخفض انبعاثات الكربون، وتوفير مصادر جديدةٍ للإيرادات، فضلاً عن تسريع الانتقال على المدى الطويل إلى نماذج عملٍ أكثر ملاءمةٍ لمناخ كوكبنا. وتتيح المواد الخام المستخرجة من الكربون المعاد تدويره عبر تكنولوجيا لانزا تك لمختلف الشركات الاستهلاكية تقليل انبعاثات عملياتها عبر كامل سلسلة التوريد، وتلبية توق المستهلكين المتزايد لمنتجاتٍ أكثر استدامة. أيضاً، ستقوم الشركة الجديدة بتقديم حلول إزالة الكربون للعديد من العملاء والمنشآت على مستوى المملكة والشرق الأوسط بشكلٍ عام من خلال منصة لانزا تك.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور نبيل العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، قائلاً "منذ تأسيسها عام 1947م، نمت مجموعة العليان، وأسست على مدى أكثر من 75 عاماً، وحتى الآن، مجموعة من الشركات الرائدة التي تساهم اليوم في دعم الاقتصاد الوطني ونموه". مضيفاً "مشروعنا المشترك الأحدث مع لانزا تك يعد امتدادًا لهذه المسيرة ، وتكنولوجيا لانزا تك الفريدة الصديقة للبيئة، والمنافسة من حيث التكلفة تتواءم تماماً مع مستهدفات إزالة الكربون التي تطمح المملكة لتحقيقها في الصناعات التي يصعب فيها الحد من الانبعاثات، كما أنها تُكمِّل حلقة الاقتصاد الدائري للكربون في المملكة. ونتطلع قدماً لتطوير؛ مثل: هذه المشاريع داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة.

من جهتها، قالت جينيفر هولمغرِن، الرئيس التنفيذي لشركة لانزا تك "نعتمد في عملنا مواد أولية موزعة يتم إنتاجها من النفايات، ولدينا نموذج قابل للتطوير يمكن تنفيذه في أي دولة بالعالم باستخدام الانبعاثات التي تنتجها". وأضافت هولمغرِن "ولتحقيق النجاح في تمويل الاقتصاد الدائري للكربون، نحن بحاجة للجمع بين رأس المال والتكنولوجيا لتحقيق النمو المتسارع. ولذلك، نواصل اتخاذ خطوات محددة من أجل الوصول إلى حلٍ متكاملٍ لمشكلة الكربون التي نعاني منها اليوم. المشروع المشترك الجديد سيتيح لنا إمكانية الحصول على المزيد من الفولاذ، وتهيئة المزيد من المصانع لالتقاط وإعادة تدوير انبعاثات الكربون، وذلك في إطار التزامنا المستمر بتحقيق هدفنا المناخي طويل المدى المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بحجم كبير".

وتتناغم الشراكة بين العليان المالية ولانزا تك مع البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون الذي يرسم خارطة طريق شاملة تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية لإحلال وتوطين التقنيات المتقدمة في مجال إدارة الكربون على مستوى المملكة عبر التطبيق الفعلي لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

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عن مجموعة العليان

تأسست مجموعة العليان متعددة الجنسيات عام 1947م، وتملك محفظة استثماراتٍ عالميةٍ متنوعة عبر مختلف فئات الأصول، ومقرها الدولي في فادوز، ليختنشتاين، ولديها مكاتب في كلٍ من نيويورك، ولندن، ولوكسمبورغ، وفيينا، وأثينا، وسنغافورة، في حين تحتضن العاصمة الرياض استثمارات وعمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط. المجموعة تعد شركة عائلية خاصة، وتحمل رؤية مستقبلية تمتد على مدى عدة أجيال، وتتمتع بشراكاتٍ متميزة.

عن شركة العليان المالية

شركة العليان المالية هي الشركة الأم لأعمال واستثمارات مجموعة العليان في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ومقرها الرياض. تعمل المجموعة عبر قطاعات متنوعة؛ تشمل: الأغذية والمشروبات والمطاعم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الطاقة. وتمتد استثمارات الشركة إلى الأسهم العامة والخاصة والشراكات الاستراتيجية والعقارات.

عن لانزا تك

شركة لانزا تك غلوبال (مدرجة في مؤشر نازداك: LNZA) تختص بإعادة تدوير الكربون وتحويل انبعاثات الكربون لمواد خام مستدامة للاستخدامات اليومية. ومن خلال تكنولوجيا إعادة التدوير الحيوية الخاصة بها، تقوم لانزا تك بالتقاط الكربون الناتج عن الصناعات التي تستهلك مصادر الطاقة بكثافة، وبالتالي تحد من انبعاثه في الهواء، لوبالتالي تمنح الكربون المحتجز دورة حياة جديدة كبديل نظيف للكربون الأحفوري البكر في العديد من المجالات؛ بدءاً من المنظفات المنزلية، وألياف الملابس، وحتى مواد التعبئة والتغليف والوقود. من خلال شراكاتها عبر سلسلة التوريد العالمية؛ مثل: ArcelorMittal، وZara، وH&M Move، وCoty، وOn، تمهد لانزا تك الطريق لاقتصاد دائري للكربون فاعل. لمزيدٍ من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://lanzatech.com.