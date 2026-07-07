مسقط: أعلن مسقط مول عن افتتاح سنشوري سينما، لتُثري مشهد التسوق والترفيه النابض بالحياة في المول، لتُقدّم لزواره تجربة سينمائية عالمية المستوى. وتُعدّ سنشوري سينما جزءًا من شبكة ستار سينماز، الرائدة في مجال دور العرض السينمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم أكثر من 105 شاشات. وتتميز في مسقط مول بـ 14 شاشة تتسع لأكثر من 1100 شخص. وقد صُممت هذه الوجهة السينمائية الجديدة لتُلبي تطلعات جميع أفراد العائلة ومختلف الفئات العمرية، حيث تجمع بين أحدث الأفلام وتجارب مشاهدة متكاملة ، مما يجعل مسقط مول الوجهة الأمثل لقضاء أوقات لا تُنسى والاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية متكاملة.

تُقدّم سنشوري سينما في مسقط مول تجربة سينمائية استثنائية، مدعومة بأحدث التقنيات العالمية. وتتميز السينما بشاشة عرض كبيرة الحجم (PLF) فائقة الجودة، مزودة بجهاز عرض ليزري متطور ونظام صوت دولبي أتموس الغامر، فيما تتميز جميع الشاشات الأخرى بنظام صوت دولبي 7.1 المحيطي المتطور. كما توفر السينما خيارات مشاهدة فريدة تلبي مختلف التفضيلات، تشمل مجِلسين بلاتينيين حصريين لتجربة مشاهدة فاخرة، إلى جانب شاشة مخصصة للأطفال صُممت خصيصًا لتوفير تجربة ترفيهية تناسبهم. وتكتمل هذه التجربة بمنظومة حجز رقمية سلسة عبر تطبيق مخصص للهواتف الذكية ومنصة إلكترونية، بما يضمن للزوار الراحة والسهولة في كل خطوة من رحلتهم.

وأعرب أحمد جولشين، رئيس مجلس إدارة شركة فارس فيلم، عن حماسه لافتتاح سنشوري سينما، قائلاً: "يسعدنا أن نقدّم تجربة سنشوري سينما المميزة في مسقط مول. وتتمثل رؤيتنا في صناعة لحظات لا تُنسى من خلال تجارب سينمائية استثنائية تجمع بين أحدث التقنيات، وأعلى مستويات الراحة، ومجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم. فمن أفلام هوليوود إلى أحدث إنتاجات بوليوود، ومن الأفلام الهندية الإقليمية إلى الأفلام العربية، نلتزم بتقديم محتوى يُلبي مختلف أذواق عشاق السينما. ونتطلع إلى الترحيب بزوّارنا ليعيشوا تجربة سنشوري السينمائية المميزة".

وفي معرض حديثه عن الافتتاح الجديد، صرّح سانتوش ناير، رئيس قسم الأعمال في مسقط مول، قائلاً: "يمثل افتتاح سنشوري سينما خطوةً مهمةً أخرى في مسيرتنا نحو تقديم تجارب استثنائية لزوارنا. فنحن نقود مرحلةً جديدة من التطور من خلال إضفاء حيوية متجددة وتقديم مزيج متميز من العلامات التجارية. ويُشكّل الافتتاح الكبير لسنشوري سينما نقلةً نوعيةً في تجربة العملاء، ويُكمّل مجموعتنا المتنامية من علامات التسوق المرموقة وخيارات الطعام المتنوعة. ونواصل العمل باستمرار على توسيع عروضنا لضمان بقاء مسقط مول الوجهة المفضلة للعائلات للتسوق وقضاء أوقات لا تُنسى. ويُعزز هذا المفهوم الترفيهي الجديد والمميز رؤيتنا في تقديم تجربة ترفيهية عالمية المستوى ضمن وجهة نابضة بالحياة ومرحّبة بالجميع ".

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