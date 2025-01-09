

جاء الإعلان عن تلقي المستشفى للاعتماد للمرة الثانية توالياً خلال مؤتمر التمريض السنوي الأول الذي نظمه كليفلاند كلينك أبوظبي مؤخراً

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، اعتماد شهادة التميز "ماغنت" المقدم من مركز الاعتماد الأميركي للتمريض للمرة الثانية على التوالي. ويعتبر هذا الاعتماد معياراً عالمياً للتميز في تقديم خدمات التمريض، ويسلط الضوء على التزام المستشفى برعاية المرضى العطوفة وعالمية المستوى، وممارساته المبتكرة ومعاييره المهنية العالية للتمريض. وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في دولة الإمارات والأحدث عمراً على الإطلاق الذي يتلقى هذا التكريم الرفيع في عام 2019.

ويعكس حصول المستشفى مجدداً على الاعتماد مستويات الأداء الاستثنائية التي يسجلها فريق التمريض لديه، ويجسد تميزه في كل جانب من جوانب رعاية المرضى. ومن الجدير بذكره أن 97% من أفراد كادر التمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي يحملون شهادات عليا، في حين يشارك 90% منهم في برامج تطوير القيادة، ويساهم 85% من هؤلاء الأفراد في ابتكار البحوث التي تستشرف مستقبل رعاية المرضى. كما أكمل كافة أفراد كادر التمريض بنسبة 100% تدريب سلامة المرضى المتقدم، وحصل 99% منهم على شهادة البكالوريوس أو أعلى، في حين يتمتع المستشفى بمعدل منخفض لمغادرة كوادر التمريض المسجلة للعمل أقل من 5%. ويؤكد أيضاً تحقيق المستشفى لمعدل 100% بالنسبة لرضا المرضى على التزامه الراسخ بتقديم الرعاية العطوفة وعالمية المستوى.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جورج باسكال هابر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "ينبع التميز من تفاني كوادر العمل، ونؤمن لذلك بأن كوادرنا البشرية هم محور نجاح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وبينما نواصل وضع الجودة العالية والنمو على رأس قائمة أولوياتنا، أود التأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه كوادر التمريض لدينا لتعزيز نجاحنا بتقديم الرعاية عالية الجودة. ويأتي حصولنا على شهادة التميز ’ماغنت‘ مجدداً ليمثل دلالة على التزامنا الراسخ بتقديم الرعاية عالمية المستوى، وحرصنا على وضع معايير جديدة للرعاية الصحية، وضمان تلقي كل مريض للرعاية العطوفة وعالية الجودة التي يحتاجها".

وأضافت إليزابيث جوفيرو الرئيس التنفيذي للتمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: "تمتثل كوادرنا التمريضية بأرقى المعايير المحددة للحصول على شهادة التميز ’ماغنت‘، إذ يحرصون على أداء أعمالهم يومياً وفق أرقى مستويات التميز، لذلك يعكس هذا الاعتماد عمق تفاني وموهبة كوادرنا التمريضية. وبفضل نموذج الرعاية المتميز المستمد من كليفلاند كلينك، وتقنياتنا المتطورة، والنتائج العالمية التي نحققها، وثقافة الحوكمة المشتركة والقدرة على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المرضى، نجحنا بتأسيس بيئة تدعم ازدهار كوادر التمريض، وتمكن المرضى من تلقي أفضل مستويات الرعاية الممكنة. ولاشك أن تكريم ’ماغنت‘ يحتفي بالتزام كوادرنا اللامحدود بالجودة والتعاطف والابتكار، حيث تأتي هذه القيم بطبيعة الحال في صلب منهجية عملنا".

وجاء الإعلان عن تلقي كليفلاند كلينك أبوظبي لاعتماد شهادة التميز "ماغنت" خلال مؤتمر التمريض السنوي الأول للمستشفى الذي انعقد على مدار يومي 20 و21 نوفمبر 2024، تحت شعار "الارتقاء بتميز التمريض". وجمع المؤتمر ممتهني التمريض من شتى أرجاء العالم لاستكشاف الابتكارات في الرعاية المعقدة للمرضى، والريادة والتكنولوجيا، ونجح بتعزيز التطور المهني وتوطيد علاقات التعاون البناءة.

وتعد شهادة التميز "ماغنت" اعتماداً مرموقاً يُقدم فقط لمؤسسات الرعاية الصحية بعد خضوعها لتقييم صارم ضمن 65 معيار محدد من نموذج "ماغنت"، إذ تركز هذه المعايير على التمكين الهيكلي، والقيادة النوعية، والممارسة المهنية الاستثنائية، والمعارف والابتكارات الجديدة، والمخرجات القابلة للقياس. وعند تحقيقه، يكون الاعتماد صالحاً لمدة أربعة أعوام، مع مراجعات نصف سنوية.

نبذة عن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي

مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مجموعة M42، وهو مستشفى متعدد التخصّصات، يقع في جزيرة الماريه، في أبوظبي بدولة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعتبر المستشفى امتداداً فريداً ومثالياً لنموذج الرعاية الصحية المُعتمد في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الحرجة والمعقدة لدى سكّان إمارة أبوظبي.

ويضم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عدداً من المعاهد والأقسام وهي: معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية؛ ومعهد الأعصاب؛ ومعهد أمراض الجهاز الهضمي؛ ومعهد العيون؛ ومعهد الجهاز التنفسي؛ ومعهد الرعاية الحرجة؛ ومعهد الأورام؛ ومعهد زراعة الأعضاء؛ ومعهد التخصصات الجراحية الدقيقة؛ ومعهد التخصصات الطبية الدقيقة؛ ومعهد طب الطوارئ؛ ومعهد التخدير؛ ومعهد علم الأمراض وطب المختبر؛ ومعهد التصوير الشعاعي؛ ومعهد الجودة وسلامة المرضى؛ ومعهد الرعاية الطبية والتمريض؛ وأقسام البحوث والتعليم. ويقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بشكل كٌلي أكثر من 50 تخصصاً طبياً وجراحياً.

يحتضن حرم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركز فاطمة بنت مبارك المخصص لعلاج الأورام. وتقدم هذه المنشأة المتطورة للمرضى وصولاً يسيراً إلى خيارات تشخيصية وعلاجية عبر مرافق عالمية المستوى ضمن 24 قسماً سريرياً يضم مجموعة من التخصصات الفرعية والبرامج المخصصة لعلاج أنواع الأورام والأمراض ذات العلاقة التي تشمل الدم، والثدي، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي، والجهاز البولي التناسلي، والنساء، والرأس والعنق، والأعصاب، والصدر، والعيون والأنسجة الرخوة وغيرها.

يقدم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي للمرضى في المنطقة وصولاً مباشراً إلى أفضل مقدمي الرعاية الصحية، ونموذج كليفلاند كلينك الفريد من نوعه للرعاية والذي يشمل مرافق عالمية المستوى وأرقى معايير الرعاية، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

M42 هي شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بأحدث التقنيات، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها وتعمل على تطوير القطاع الطبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.clevelandclinicabudhabi.ae

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