منهجية شاملة تركز على الحالة الطبية والغذائية للطفل وقدرته على تناول الطعام ورفاهه النفسي سعياً لمعالجة التحديات المصاحبة لتناول الطعام

تعالج العيادة مشاكل تناول الطعام بدءاً بالانتقائية الشديدة إلى المشاكل الحسية أو الاعتماد على التغذية بالأنبوب للأطفال المصابين بحالات صحية وطبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مجموعة M42، عيادة التغذية الشاملة المصممة لمعالجة مجموعة واسعة من التحديات المتعلقة بتغذية الأطفال، بما يشمل الانتقائية الشديدة، بهدف الحد من الصعوبات التي تواجه العائلات في تغذية أطفالهم.

ويمرّ الأطفال حول العالم بمرحلة الانتقائية في تناول الطعام من عمر عامين إلى خمسة أعوام، وقد تظهر هذه الانتقائية بعمر أقل من ذلك. وبدءاً بالسلوكيات غير الاعتيادية، والانتقائية في تناول الطعام وسلامة البلع إلى الأنظمة الغذائية المقيّدة، تسبب هذه العادات صعوبات جمّة بالنسبة للوالدين والطفل نفسه. لذلك تقدم عيادة التغذية الشاملة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال أكثر من مجرد تعليم الأطفال السبل المثلى لتناول الطعام، إذ يتمحور هدفها الرئيسي حول مساعدة الأطفال وأسرهم على تطوير سلوكيات وأنماط فعالة لتناول الطعام.

وعبر التعاون مع الأسر، سيحدد المتخصصون في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال صعوبات الإطعام، ليقوموا على إثرها بتطوير علاجات شخصية واستراتيجية محددة لدعم هذه الرحلة. ويضم فريق الخبراء في عيادة التغذية الشاملة أطباء أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، وأخصائيي أمراض النطق واللغة، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي التغذية، حيث يتعاونون لتصميم خطط شخصية لمساعدة الأطفال على تخطي الصعوبات التي تواجههم أثناء تناول وجباتهم. وسيقوم هؤلاء الخبراء بإجراء عمليات تقييم شاملة وسيقدمون الدعم لمشاكل مثل الانتقائية الشديدة، وصعوبة المضغ أو البلع، والمشاكل الحسية، والاعتماد على التغذية بالأنبوب، والألم أو الانزعاج أثناء تناول الطعام.

وعبر تبني منهجية شاملة تركز على الاحتياجات الطبية والغذائية للأطفال، وقدرتهم على تناول الطعام، ورفاههم النفسي، تهدف العيادة لتبسيط الرحلة العلاجية وتحسين مخرجاتها بالنسبة للأطفال وأسرهم. ويشمل ذلك تلبية احتياجات جميع الأطفال، بما في ذلك أولئك المصابين بشذوذ في الصبغيات، وأمراض القلب الخلقية، والشلل الدماغي، واضطرابات طيف التوحد، ومشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، بما في ذلك الارتجاع المريئي والتهاب المريء اليوزيني.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آلاء شيخ خليل استشارية أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "لاحظنا معاناة العديد من مرضانا من مشاكل التغذية وتناول الطعام. وانطلاقاً من إدراكنا للصعوبات التي تصاحب تناول الأطفال الانتقائيين للطعام أو أولئك الذين يعانون من مشاكل التغذية وصعوبات البلع، عكف فريق عملنا على تأسيس عيادة التغذية الشاملة، لتعالج مشاكل عديدة بدءاً من صعوبات التعامل مع بعض أنواع قوام الطعام إلى مشاكل أكثر خطورة مثل دخول الطعام للرئتين بدلاً الجهاز الهضمي، وهي حالة تستدعي استخدام أنبوب التغذية".

وأضافت: "تعتبر مشاكل تناول الطعام لدى الأطفال حالة معقدة وتستدعي منهجية رعاية متعددة التخصصات. لذلك تؤسس منهجيتنا التي تركز على المريض أولاً قنوات للتعاون الوثيق مع العائلات خلال رحلة أطفالهم العلاجية لمنحهم أفضل النتائج الممكنة. ولاشك أن توافر الدعم في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال يضمن تلقي العائلات لكافة مجالات الرعاية الضرورية في مكان واحد، مع مجموعة من التوصيات الضرورية، وكل ذلك بعد الاستماع لقصة المريض".

أهمية الدعم النفسي

أضافت الدكتورة سمية زاهر الرئيس التنفيذي واستشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "في إطار التزامنا بتقديم الرعاية التي تعزز جودة حياة العائلات، يسعدنا في مستشفى دانة الإمارات إطلاق عيادتنا الجديدة المخصصة لمعالجة تحديات تغذية الأطفال. ويأتي إطلاق العيادة انطلاقاً من إدراكنا لأهمية التغذية، ليس لضمان النمو السليم للأطفال وتعزيز صحتهم فحسب، بل لما لها من أثر بالغ في رفاههم النفسي والبدني. ويتمحور هدفنا عبر هذه الخطوة حول جعل عملية الإطعام آمنة وممتعة للأطفال وأسرهم".

وشددت الدكتورة آلاء على أهمية الخطط العلاجية الشخصية بالقول: "نحرص على تقييم حالة كل طفل لضمان تشخيص أي مشكلة يعاني منها دون إهمال أي تفصيل، ونقوم بتحسين تغذيته، وضمان تبنيه لممارسات فعالة وآمنة لتناول الطعام، فضلاً عن منح الدعم النفسي الهام لكلّ من الطفل وأسرته".

يلتزم مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بتعزيز صحة المجتمعات من خلال إطلاق مبادرات مصممة خصيصاً لتمكين العائلات من تخطي تحديات التغذية للأطفال. وللمزيد من المعلومات حول العيادة ولحجز موعد يرجى التواصل عبر الرقم: 800 96626 أو البريد الإلكتروني: appointments@danatalemarat.ae

مستشفى دانة الإمارات

يعتبر مستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، مستشفى متخصص وعالمي المستوى للنساء والأطفال. ويقع في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مستشفى دانة الإمارات حائز على اعتماد دائرة الصحة أبوظبي كمركز للبحوث السريرية، وتبلغ مساحته 58,000 متر مربع ويمتد على خمسة طوابق، بسعة 225 سريرًا. ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية للمرضى النزلاء ومرضى العيادات الخارجية من بينها طب حديثي الولادة والأطفال، والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والطب الباطني، وتشخيص الأمراض النسائية وتصوير الثدي وغيرها. وجميع هذه الخدمات مجهزة بأحدث التقنيات بإشراف فريق طبي على درجة عالية من الكفاءة لتقديم رعاية لا مثيل لها للمريض والأسرة.

يتمتع فريقنا الطبي بمؤهلات ومهارات عالية وطيف شامل من التخصصات الدقيقة، ويتألف من جنسيات عديدة. ويتعاون فريق الأطباء الاستشاريين وأخصائيي الرعاية الأولية الذين يتجاوز عددهم 130 طبيباً لتلبية كافة احتياجات النساء والأطفال في مكانٍ واحد وبمعايير عالمية.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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