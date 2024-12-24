

سيواصل البرنامج ترسيخ ثقافة السلامة والاحترام والتعاون بين أفراد فريق الرعاية لحماية المواليد الجدد وأسرهم وتعزيز صحتهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: طبقت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، جزء من مجموعة M42، برنامج السلامة الشامل في الوحدة، وهو برنامج دولي معتمد للسلامة. وتم تطوير هذا البرنامج في الأصل في مستشفى جونز هوبكنز الشهير عالمياً، ويركز على تعزيز السلامة في جميع جوانب العمليات بما في ذلك رعاية المرضى من خلال تحسين التواصل بين فريق الرعاية وتبادل الخبرات. وتعزز هذه الخطوة مكانة المستشفى الرائدة في تقديم خدمات الرعاية للأطفال حديثي الولادة في دولة الإمارات.

ويتعامل برنامج السلامة الشامل في الوحدة مع مخاطر مثل العدوى والأخطاء الدوائية، ويضم فرق رعاية من تخصصات متنوعة، ومشاركة تنفيذية ومراجعات دورية للسلامة لمواصلة تحسين الكفاءة. وتساهم جلسات التعليم وتعزيز فريق الرعاية في الارتقاء بمستويات الاحترام والتعاون والتطوير المستمر داخل فريق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سمية زاهر الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الامارات للنساء والأطفال: "باعتبارنا رواداً في رعاية حديثي الولادة، ندرك في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال مشاعر العائلات الذين لديهم طفل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. لذلك جاء تطبيق برنامج السلامة الشامل في الوحدة مؤخراً لينسجم مع ثقافة السلامة الراسخة لدينا ونحرص على تعزيزها ضمن كافة خدماتنا المقدمة للمرضى. وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بالتميز في الرعاية الصحية لحديثي الولادة وتسلط الضوء على تفانينا بتحسين المخرجات العلاجية لجميع المرضى".

وأضاف الدكتور فينيت غوبتا استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: "تعتبر وحدتنا المخصصة للرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة من بين أكبر الوحدات وأكثرها تقدماً في أبوظبي، وتقدم الرعاية لأكثر من 100 من الأطفال الخدج شهرياً. ويؤكد تطبيقنا لبرنامج السلامة الشامل في الوحدة على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الرعاية للأطفال وأسرهم".

وتركز مبادرة أخرى لبرنامج السلامة الشامل في الوحدة على إدارة المضادات الحيوية، وتحليل مخاطر العدوى وأنماط حساسية المضادات الحيوية لدى الأطفال حديثي الولادة في جميع أنحاء دولة الإمارات باستخدام بيانات من السنوات السبع الماضية. وسيتمكن المستشفى عبر النتائج من إعطاء المضادات الحيوية بعناية أكبر، ومعالجة تعرض الأطفال حديثي الولادة للعدوى وتقليل المخاطر المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.

ومن بين الجهود الأخرى المبذولة في المستشفى هو مسار الحوكمة السريرية لقسم حديثي الولادة، وهو عبارة عن مصفوفة مخاطر مصممة لتقييم الحوادث وتقارير الحوادث في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. ويحدد نظام التسجيل الموضوعي هذا الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمواليد الجدد ويسلط الضوء على المناطق عالية الخطورة التي ينبغي التركيز عليها. وقد تم تقديم هذا النظام في مطلع شهر أكتوبر، ويمثل خطوة هامة نحو تحسين السلامة وجودة الرعاية للرضع.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ولحجز المواعيد يرجى الاتصال على: 800 96626 أو زيارة الموقع الإلكتروني: https://danatalemarat.ae.

مستشفى دانة الإمارات

يعتبر مستشفى دانة الإمارات، جزء من مجموعة M42، مستشفى متخصص وعالمي المستوى للنساء والأطفال. ويقع في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مستشفى دانة الإمارات حائز على اعتماد دائرة الصحة أبوظبي كمركز للبحوث السريرية، وتبلغ مساحته 58,000 متر مربع ويمتد على خمسة طوابق، بسعة 225 سريرًا. ويقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية للمرضى النزلاء ومرضى العيادات الخارجية من بينها طب حديثي الولادة والأطفال، والجراحة، وأمراض النساء والولادة، والطب الباطني، وتشخيص الأمراض النسائية وتصوير الثدي وغيرها. وجميع هذه الخدمات مجهزة بأحدث التقنيات بإشراف فريق طبي على درجة عالية من الكفاءة لتقديم رعاية لا مثيل لها للمريض والأسرة.

يتمتع فريقنا الطبي بمؤهلات ومهارات عالية وطيف شامل من التخصصات الدقيقة، ويتألف من جنسيات عديدة. ويتعاون فريق الأطباء الاستشاريين وأخصائيي الرعاية الأولية الذين يتجاوز عددهم 130 طبيباً لتلبية كافة احتياجات النساء والأطفال في مكانٍ واحد وبمعايير عالمية.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

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