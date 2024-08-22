الإمارات العربية المتحدة – دبي : في إطار جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة في مرافقها الصحية إلى أعلى المعايير العالمية، شهد قسم العناية المركّزة في مستشفى الكويت بالشارقة، تحسيناتٍ نوعية خلال عامي 2023 و2024، حيث تم التطوير قسم العناية المكثفة المغلقة المتوافقة مع أحدث المعايير الدولية، والتي تضمّ أجهزة ومعدات طبية متطورة مزودة بأعلى درجات التكنولوجيا الحديثة التي تُستخدم في علاج الحالات الطارئة، وذلك تماشياً مع استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز أنظمة الجودة والسلامة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى.

وأكدت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، إلى أن هذه التحديثات الجديدة تشكّل إضافة نوعية إلى قائمة الخدمات الطبية في مستشفى الكويت بالشارقة، وتعكس حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تطوير مرافقها باستمرار، مما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى ويعزز من كفاءة وجودة الأداء الطبي، مشيدةً بالجهود المبذولة التي جعلت قسم العناية المركّزة في مقدمة المنشآت الطبية من ناحية الكفاءة العالية في التعامل مع مختلف الحالات المعقدة وإدارة الحالات الحرجة بنجاح.

ومن جهته أوضح الدكتور رضا الشريف، رئيس قسم العناية المركّزة في مستشفى الكويت، أن القسم يقوم بإجراء عمليات الشق الحنجري الدقيقة لأكثر من 25 مريضاً شهرياً، حيث أسهمت التحسينات الجديدة في تقليل وقت انتظار المرضى وتقليل مشتقات نقل الدم وتخفيض فترة الإقامة في العناية المركّزة، وأضاف أنه تم إنشاء خدمة جديدة ومهمة للمرضى الذين تتطلب حالتهم غسيل البلازما، و تعزيز الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تحت إشراف طبيب العناية المركّزة والفريق الطبي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الطبي في قسم العناية المركّزة بالمستشفى قد نجح في إنقاذ حياة العديد من المرضى الذين عانوا من أمراض شديدة الخطورة، استدعت إدخالهم إلى العناية المركّزة وبقاءهم على أجهزة التنفس الاصطناعي لفترات طويلة ، حيث تمكّن الفريق من ابتكار واتباع أحدث الممارسات لعلاج هذه الحالات بنجاح والحدّ من أي مضاعفات أو انتكاسات، بما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تضع صحة المرضى وسلامتهم في المقام الأول.

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