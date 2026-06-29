أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مستشفى التأهيل التخصصي، أحد المستشفيات الرائدة، والمزوَّدة بأحدث المعدات الطبية والخبرة السريرية المتقدِّمة، لرعاية جميع مرضى التأهيل وتلبية احتياجاتهم الفردية، والتابع لكابيتال هيلث، عن وضع حجر الأساس لمشروع توسعة كبرى في أبوظبي، في خطوة تُمثِّل مرحلةً جديدة من مسيرته نحو ترسيخ مكانته، بوصفه مستشفى متكاملاً للرعاية التأهيلية والخدمات الطبية التخصصية.

وشهد مراسم وضع حجر الأساس للتوسعة الجديدة كل من سعادة الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة أبو بكر الخوري، الرئيس التنفيذي في أبوظبي كابيتال جروب، وخليفة المزروعي، رئيس قسم الاستثمار في أبوظبي كابيتال جروب، والدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي، إلى جانب أعضاء من الإدارة العليا وموظّفي المستشفى.

ومن المقرر أن تُقام المنشأة الجديدة المتطورة بجوار المبنى الحالي للمستشفى، بما يُسهم في تعزيز منظومة خدمات التأهيل والرعاية التخصصية التي يقدِّمها. وستجمع المنشأة خدمات التأهيل الداخلي، والعيادات التخصصية الخارجية، ورعاية العظام والجهاز العضلي الهيكلي، وعلوم الأعصاب، والطب الرياضي، والطب الطبيعي، والتأهيل القلبي، ضمن نموذج رعاية متكامل يضمن تنسيق الخدمات العلاجية والتأهيلية تحت سقف واحد.

وقال سعادة أبو بكر الخوري، الرئيس التنفيذي في أبوظبي كابيتال جروب: "إنَّ الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يؤدي دوراً محورياً في تعزيز عمق المنظومة الصحية، ومرونتها، وجاهزيتها للمستقبل. وتعكس توسعة مستشفى التأهيل التخصصي ثقتنا برؤية أبوظبي في مجال الرعاية الصحية التخصصية، والتزامنا بدعم المؤسسات القادرة على ترسيخ التميز، والإبقاء على خدمات الرعاية المعقدة داخل دولة الإمارات، وتحقيق قيمة مستدامة للمرضى والمجتمع. كما ستُعزِّز المرحلة المقبلة من مسيرة المستشفى أحد المجالات الصحية المتنامية الأهمية، من خلال الجمع بين الخبرات، والبنية التحتية، والقدرات الخدمية، بما يدعم مواصلة ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً متقدماً للتأهيل والتعافي."

ومن جانبه، قال خليفة المزروعي، رئيس قسم الاستثمار في أبوظبي كابيتال جروب: "إنَّ هذه التوسعة تعكس استثمارنا طويل الأمد في تعزيز قدرات الرعاية الصحية التخصصية في أبوظبي. وقد نجح مستشفى التأهيل التخصصي في ترسيخ مكانته بفضل تميُّزه السريري ونتائجه المتقدمة في مجال التأهيل، وستتيح لنا هذه الخطوة توسيع نطاق أثرنا الإيجابي ليشمل عدداً أكبر من المرضى في دولة الإمارات والمنطقة. ومن خلال الجمع بين الجراحات المتقدمة، والخدمات التخصصية الخارجية، والخدمات العلاجية، وبرامج التأهيل ضمن بيئة متكاملة صُممت لهذا الغرض، فإننا نؤسس منصة صحية تدعم أولويات القطاع الصحي الوطني وتعزز طموحات أبوظبي في مجال السياحة العلاجية."

وأكَّد الدكتور مشعل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمستشفى التأهيل التخصصي، ومركز هيلث شيلد الطبي: "يشكِّل تركيزنا المؤسسي لهذا العام، "النمو من خلال التعلُّم"، الأساس الذي ننطلق منه في تنفيذ هذه التوسعة. فالأمر يرتكز على الاستفادة من كل رحلة علاجية، وكل تجربة تخوضها الأسر، وكل معرفة يكتسبها أعضاء فريقنا متعدِّد التخصصات، وتحويلها إلى أنظمة أكثر كفاءة، وتعاون أعمق، ورعاية أكثر استجابة لاحتياجات المرضى. وتمثل التوسعة الجديدة امتداداً طبيعياً لهذه المسيرة التطويرية، إذ تُتيح لنا فرصة توظيف سنوات من الخبرات والرؤى السريرية في بيئة متكاملة قادرة على تلبية الاحتياجات العلاجية الأكثر تعقيداً، والارتقاء بمعايير خدمات التأهيل. ومع استمرارنا في النمو، تبقى أولويتنا ضمان أن يستند كل ما نضيفه من خدمات ومرافق جديدة إلى التعلّم المستمر، وأن يكون موجهاً بالنتائج التي نسعى إلى تحقيقها للمرضى والمجتمعات التي نخدمها."

ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التوسعة وبدء تشغيلها بحلول نهاية عام 2028، لترفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى إلى أكثر من 230 سريراً للتأهيل الداخلي، وأكثر من 30 عيادة وغرفة علاج خارجية، وما يقارب 12 صالة تأهيل في صالة بيت القدرة الرياضية. ومن شأن هذه التوسعة أن تجعل مستشفى التأهيل التخصصي أكبر مستشفى متكامل للتأهيل في دولة الإمارات، إذ سيضم أكبر عدد من أسرَّة التأهيل الداخلي، وعيادات التأهيل الخارجية، وصالات التأهيل تحت سقف واحد على مستوى الدولة.

وستشهد المنشأة الجديدة أيضاً إضافة مجموعة من الخدمات التخصصية الخارجية في مجالات طب الأعصاب، والطب الرياضي، والطب الطبيعي، والتأهيل القلبي للأطفال والبالغين على حد سواء. كما ستوفر هذه الخدمات مسارات متقدمة للتشخيص والعلاج والتأهيل، بما يُتيح للمرضى الحصول على رعاية تخصصية متكاملة في موقع واحد.

ويشمل المشروع كذلك إنشاء غرف عمليات حديثة، من بينها "غرفة عمليات المستقبل"، لدعم إجراء مجموعة متكاملة من جراحات العظام والجهاز العضلي الهيكلي. وسترتبط هذه المرافق مباشرة ببرامج التأهيل التي يقدمها المستشفى، بما يسهم في تسهيل انتقال المرضى من مرحلة الجراحة إلى مرحلة التعافي، وتحسين النتائج السريرية، والارتقاء بتجربة المرضى.

ويتماشى مشروع التوسعة مع رؤية أبوظبي 2030، من خلال دعم أهداف الإمارة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحسين النتائج الصحية للسكان، وتقليل الحاجة إلى سفر المرضى لتلقي العلاج التخصصي خارج الدولة، إلى جانب تطوير بنية تحتية صحية مستدامة وعالمية المستوى.

كما ستُسهم التوسعة في دعم استراتيجية أبوظبي للسياحة العلاجية عبر إنشاء مركز متكامل للتميز في مجالات التأهيل، ورعاية العظام، وعلوم الأعصاب، والطب الرياضي، والطب الطبيعي.

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نبذة عن كابيتال هيلث:

تُعد كابيتال هيلث منصة متخصصة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وتضم قطاعين رئيسيين هما: قطاع التأهيل الذي يقوده مستشفى التأهيل التخصصي، وقطاع الرعاية الصحية الخارجية الذي يقوده مركز هيلث شيلد الطبي، إلى جانب خدمات الرعاية الصحية المنزلية المتكاملة.

ويُعد مستشفى التأهيل التخصصي منشأة متخصصة أُنشئت خصيصاً لتقديم خدمات التأهيل وفق أحدث المعايير العالمية، ويضم 160 سريراً للتأهيل الداخلي، ويوفر خدمات عالمية المستوى لمرضى التأهيل. ويقع المستشفى في قلب أبوظبي، ويرتبط بشراكة مع مركز شيرلي رايان للقدرات، المعروف سابقاً باسم "معهد شيكاغو للتأهيل" (RIC)، والمصنَّف بالدرجة الأولى في مجال التأهيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقدِّم المستشفى مجموعة متكاملة من الخدمات داخل منشآته، تشمل وحدة العناية المركزة، وقسم الأشعة المتكامل، وبنك الدم، وخدمات نقل الدم، والمختبر، ووحدة "صحة" لغسيل الكلى، و6 صالات تأهيل، وغرف العزل، إضافة إلى تغطية على مدار الساعة من أطباء العناية المركزة. كما يضم 11 عيادة خارجية متعدِّدة التخصصات لتلبية احتياجات المرضى الداخليين والخارجيين، بما يضمن استمرارية الرعاية بصورة متكاملة.

ويحمل المستشفى اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، كما يُعد أول مستشفى مرخص من دائرة الصحة – أبوظبي، وحاصل على اعتماد لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل لبرامج إصابات الحبل الشوكي والسكتة الدماغية.

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أنس خليلية

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