ليؤكد بذلك التزام مستشفى أستر بتقديم برامج للتعافي مدعومة بالتقنية وإتاحة رعاية تأهيلية متقدمة قريبة لمنازل المرضى.

صحار، عُمان – أعلنت مستشفيات وعيادات أستر الرفاعة، التابعة لأستر دي إم للرعاية الصحية، عن افتتاح ثاني مراكز أستر الرفاعة "امشي مرة أخرى" لإعادة التأهيل الروبوتي المتقدم في سلطنة عُمان، بما يتيح تقديم خدمات الرعاية المتقدمة للمرضى في صحار. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه إنشاء المركز الرئيسي في مسقط، ويعكس التزام أستر المتواصل بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل المدعومة بالتقنية لتكون أقرب إلى المجتمعات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ويسهم هذا التوسع في تعزيز توفّر الخدمات عالية التخصص في المناطق الرئيسية ذات الطلب المرتفع، حيث تؤدي صحار دوراً مهماً في تقديم خدمات الرعاية الصحية واستقبال المرضى في شمال سلطنة عُمان.

تم اليوم افتتاح مركز أستر الرفاعة "امشي مرة أخرى" لإعادة التأهيل الروبوتي المتقدم في الهمبار في صحار تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنذري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي في سلطنة عُمان، وبحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة بسلطنة عُمان، الذي شرّف المناسبة بصفته ضيف الشرف الرئيسي.

تم تصميم مركز التأهيل في صحار ليكون واحداً من أكثر مراكز التأهيل الروبوتي تطوراً في العالم، حيث يدمج تقنيات متقدمة وفقاً لأفضل المعايير العالمية لدعم تعافي المرضى المصابين بحالات عصبية وعضلية هيكلية معقدة، بما يسهم في استعادة الحركة والاستقلالية وتحسين جودة الحياة. وقد تم تجهيز المركز بأنظمة متقدمة تشمل جهاز "Cyberdyne HAL وجهاز Hand of Hope وجهاز Syrebo ونظام Recoverix Pro وروبوت Luna EMG وتقنية Vibramoov وأنظمة التخطيط والتحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة (rTMS) ونظام Tymo وجهاز Vital Stim ونظام Pablo وغيرها من تقنيات التأهيل المتطورة، بما يتيح توفير مسارات تعافٍ شخصية تتسم بالدقة ومصممة وفق احتياجات كل مريض.

تُمكّن أنظمة إعادة التأهيل الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من تقديم جلسات علاجية دقيقة ومتكررة، بما يسرّع من استعادة الوظائف الحركية. ومن خلال تعزيز اللدونة العصبية، ودعم التعديل العصبي، وتحفيز تكوين الخلايا العصبية الجديدة، تُسهم هذه الأنظمة في إعادة بناء المسارات العصبية وتحسين كفاءتها، بما ينعكس على تحقيق نتائج وظيفية أفضل للمرضى. كما يتيح التتبع اللحظي لتقدّم الحالة إجراء تحسينات علاجية مستمرة وتقديم برامج إعادة تأهيل مصممة بما يتناسب مع احتياجات كل مريض.

سيقدم المركز خدماته لمجموعة واسعة من مرضى الحالات العصبية والنمائية، بما في ذلك إصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ الرضحية، والإعاقات الناجمة عن السكتات الدماغية، والتصلب المتعدد، والشلل الدماغي، واضطراب طيف التوحد، ومرض العصبون الحركي، والحثل العضلي، واضطرابات الحركة، والترنح، وخلل التوتر العضلي، ومرض ألزهايمر، والخرف. وسيقدم المركز أيضاً خدمات رعاية متعددة التخصصات تشمل طب الأعصاب، وطب العمود الفقري، والطب الرياضي، والصحة النفسية، بما يضمن تطبيق نهج تأهيلي شامل ومتكامل.

حضر حفل الافتتاح الدكتور شيرباز بيشو، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات آستر في الإمارات وعُمان والبحرين، والفاضل شايليش جونتو، نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات آستر في الإمارات وعُمان، والفاضل راهول كادافاكولو، المدير التنفيذي للتسويق في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، والدكتور ساشين كاندهاري، الرئيس التنفيذي لمركز "Walk Again" في الهند، إلى جانب عدد من الضيوف البارزين.

يرتكز التوسع في صحار أيضاً على هيكل قيادي طبّي قوي بقيادة الدكتور فيفيك جوزيف، استشاري أول جراحة الأعصاب والمدير الطبي، والدكتور جايكيشن أغيوال، الرئيس التنفيذي للعمليات، اللذين يشرفان على تحقيق التميز الطبّي والتشغيلي للمركز.

وفي معرض حديثه عن هذا التوسع، قال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي في سلطنة عُمان "إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد توسّع خدمات إعادة التأهيل المتقدم خارج مسقط لتصل إلى صحار، بما يسهم في تقريب الرعاية التخصصية من المجتمعات الأكثر احتياجاً إليها. وتعكس مبادرات مثل مركز أستر الرفاعة "امشي مرة أخرى" لإعادة التأهيل الروبوتي المتقدم رؤية سلطنة عُمان الرامية إلى تعزيز إتاحة خدمات الرعاية الصحية ودمج التقنيات الطبية المتقدمة ضمن المنظومة الصحية الوطنية".

وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة: “يمثل افتتاح هذا المركز في صحار خطوةً مهمة نحو تقريب خدمات الرعاية الصحية التخصصية من أفراد المجتمع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الطبية المتقدمة في محافظة شمال الباطنة. ويجسد هذا الإنجاز التزام سلطنة عُمان المتواصل بتحسين النتائج الصحية للمرضى من خلال تبني الابتكار، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مختلف أنحاء السلطنة.

ومن جانبه، سلط الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أستر دي إم للرعاية الصحية الضوء على أهمية هذه المبادرة، قائلاً: "إن افتتاح مركزنا الثاني "امشي مرة أخرى" لإعادة التأهيل الروبوتي المتقدم يعزز التزامنا بإتاحة خدمات الرعاية الصحية المتقدمة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ويضمن التوسع في صحار استفادة المرضى في المناطق الشمالية من تقنيات إعادة التأهيل العالمية المستوى بالقرب من منازلهم. ومن خلال مبادرة "العلاج في عُمان"، نواصل العمل للحد من الحاجة إلى السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مع تعزيز مكانة سلطنة عُمان الريادية في قطاع الرعاية الصحية".

وأضافت الفاضلة أليشا موبين، مدير الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "تتمثل رسالة أستر في الجمع بين الابتكار والرعاية القائمة على التعاطف لإحداث تحول ملموس في النتائج". ويسهم مركز صحار في تعزيز الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل العصبي المتقدمة للمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، من خلال توفير أحدث التقنيات الروبوتية ضمن مجتمعاتهم المحلية. ويجسد ذلك التزامنا ببناء منظومة رعاية صحية أكثر سهولة في الوصول إليها واستعداداً لمواكبة متطلبات المستقبل."

وأوضح الدكتور ساشين كاندهاري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "Walk Again"، "يعتمد مركز صحار على دمج أنظمة إعادة التأهيل الروبوتية الرائدة عالمياً مع البروتوكولات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية، بما يعزز دقة العلاج وفاعليته في التعامل مع الحالات العصبية المعقدة." ونفخر بتعزيز شراكتنا مع أستر، ودعم رؤية سلطنة عُمان الرامية إلى ترسيخ منظومة متقدمة لإعادة التأهيل."

وقع الاختيار على صحار كوجهة استراتيجية للتوسع، في ضوء النمو السكاني الذي تشهده والطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة. علاوة على ذلك، تمثل نسبة المرضى في صحار نحو 30% من إجمالي حجم المرضى في شمال سلطنة عُمان، ما يجعلها منطقة استراتيجية لاستقطاب المرضى. كما يسهم وجود مستشفى أستر الرفاعة في صحار في ترسيخ استمرارية الرعاية الصحية، بما يضمن التكامل الفعّال بين مراحل العلاج الحاد وخدمات إعادة التأهيل اللاحقة.

ومن المتوقع أن تسهم المنشأة أيضاً في دعم طموحات سلطنة عُمان في مجال السياحة العلاجية ضمن مبادرة "العلاج في عُمان"، من خلال استقطاب المرضى من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية الباحثين عن خدمات إعادة تأهيل متقدمة بدون الحاجة إلى السفر إلى الخارج. وفي إطار سعيه للجمع بين التقنيات الروبوتية، وعلاجات التعديل العصبي، وبرامج إعادة التأهيل القائمة على اللدونة العصبية، يهدف المركز إلى تحسين نتائج التعافي وتعزيز استقلالية المرضى.

لا يقتصر دور مركز صحار على تحقيق التميّز الطبّي بل يمتد ليشمل المساهمة في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي في مجال إعادة التأهيل العصبي، بما يدعم مكانة سلطنة عُمان باعتبارها مركزاً إقليمياً للابتكار في مجال الرعاية الصحية.

نبذة عن أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي تُعدّ واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع حضور قوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الخمس والأردن. وتلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية المتقدمة، تحت شعارها "سنعتني بك جيداً". ويشمل نموذج الرعاية الصحية المتكامل للشركة 15 مستشفى، و124عيادة، و333 صيدلية في دول مجلس التعاون، حيث تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة: أستر، وميدكير، وأكسس. وتعمل أستر باستمرار على التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، مما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة عبر القنوات التقليدية والرقمية، ويتجلى ذلك في إطلاق أول تطبيق متكامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster".

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