تندمج دار التكافل ومقرها دبي والوطنية للتكافل ومقرها أبوظبي لإنشاء شركة وطنية رائدة في خدمات التكافل

يساهم حجم الشركة الجديدة في توسيع نطاق الأعمال والخدمات والمنتجات

تمهّد الشركة الجديدة الطريق أمام المزيد من مجالات التعاون لتكوين أرضية صلبة لتحقيق نمو حقيقي

ينتفع أصحاب وثائق التكافل من التحول السلس إلى كيان جديد ضمن مجموعة محسنة من الشروط

أبوظبي ودبي: صوّت اليوم مساهمو اثنتين من كبرى شركات التأمين التكافلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهما دار التكافل في دبي والوطنية للتكافل في أبوظبي لصالح الاندماج في كيان واحد كأكبر مزود لخدمات التكافل على مستوى الدولة من حيث الحصة السوقية.

ومن المتوقع أن يساهم الاندماج في تعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، وذلك نتيجة لتقاسم الإيرادات والتكاليف وزيادة قنوات البيع وتقليل نفقات الإيجار والاستفادة من المنصات المعلوماتية المتطورة لدى الطرفين.

وسيحظى الكيان الجديد بوضعية ممتازة لتوسيع عروضه ومنتجاته وتنوعه الجغرافي، مع تحليه بالقدرة على منح أصحاب وثائق التكافل شروطاً تنافسية، إلى جانب تحسين خدمة العملاء، وتعزيز الإمكانيات والطموحات اللازمة للاستثمار في الأفكار والتقنيات الجديدة.

وبناء على الشكل المقترح، سيتضمن الاندماج عملية تبديل الحصص، بحيث يحصل مساهمو الوطنية المدرجين على سوق أبوظبي للأوراق المالية على حصص في شركة دار التكافل، الكيان المتبقي الذي سيظل مدرجاً على سوق دبي المالي.

ووفق شروط الاندماج، يحصل مساهمو الوطنية للتكافل على 0.734375 سهماً في دار التكافل مقابل كل سهم يمتلكونه في الوطنية، لتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 260,156,250 درهم إماراتي.

وستتولى كلٌ من نور للتكافل العائلي ونور للتكافل العام التابعتان لدار التكافل مسؤولية جميع وثائق التكافل الصادرة من دار التكافل والوطنية للتكافل، في حين تبقى دار التكافل الشركة القابضة المالكة لهاتين الشركتين.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ مطر حمدان سلطان حمد العامري، رئيس مجلس إدارة دار التكافل: "سيساهم هذا الاندماج المقترح في ضخ المزيد من الطاقة والديناميكية في سوق التأمين الإسلامي الذي عانى من بعض القيود بسبب وجود العديد من الشركات الفرعية في الدولة، مما حال دون توسع القطاع وتطويره. يضفي هذا الاندماج قوة إضافية إلى دار التكافل والوطنية للتكافل، ويجعلهما منارة للتأمين الإسلامي في خدمة أصحاب الوثائق والمساهمين والأطراف المعنية الأخرى، في حين تتيح هذه الصفقة الفرصة أمام دار التكافل للتوسع على المستويين المحلي والإقليمي، وبالتالي تلبية أحد أهدافها الجوهرية من خلال توسيع قاعدة أصحاب الوثائق وزيادة الربحية في محفظة الخدمات والمنتجات التأمينية. فضلاً عن ذلك، سيساهم الاندماج في دعم الدور الريادي للدولة في تقديم خدمات التمويل الإسلامي على مستوى العالم".

من جهته، قال د. علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الوطنية للتكافل: "ستساهم هذه الصفقة الاستراتيجية لوطنية للتكافل في الاستفادة من حجمها كأحد أكبر شركات التأمين الإسلامي بهدف مواصلة تطوير خدمات التأمين الجديدة والمبتكرة، وتلبية احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات الجمهور من حلول التأمين الإسلامية المرنة والعصرية. سنعتمد على قاعدتنا المالية القوية وتقاسم الإيرادات والتكاليف كما هو متوقع من هذا الاندماج لتقديم حلول تأمينية موثوقة وأكثر شمولاً بشروط تراعي مصالح أصحاب وثائق التكافل وتخلق قيمة كبيرة لمساهمينا على المدى الطويل".

يتمتع الكيان الجديد بفرص عديدة لزيادة المبيعات بفضل توسّع التنوع الجغرافي والاستفادة من تعزيز القدرة على ضمان الاكتتاب للوصول إلى شروط أفضل مع شركات إعادة التأمين.

يخضع هذا الاندماج في المرحلة الحالية لإدارة لجنة الاندماج التي تضم بعض أعضاء مجلس إدارة الشركتين، وتتعاون مع استشاريين ماليين وتقييمين مستقلين بهدف التوصل إلى شروط منصفة ومفيدة لجميع الأطراف. ومن المنتظر أن تتضمن العملية نقلاً سلساً لوثائق التكافل الصادرة عن الشركات التابعة لشركة دار التكافل مع دمج الوظائف والأنظمة والعمليات والسياسات والإجراءات بهدف إنشاء نموذج تشغيل مثالي للكيان المشترك.

ومن المنتظر أن يشغل د. علي سعيد بن حرمل الظاهري منصب رئيس مجلس الإدارة بعد الانتهاء من عملية الاندماج، والسيد/ مطر حمد سلطان حمد العامري منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن يظل السيد/ جوتام داتا بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة دار التكافل.

حصل مقترح الاندماج على موافقة 100% من مساهمي شركة دار التكافل و99,9% من مساهمي الوطنية للتكافل خلال الجمعية العمومية السنوية لكلا الشركتين.

وبعد موافقة المساهمين، يحق للدائنين الاعتراض خلال 30 يوماً ويُمنح أصحاب وثائق التأمين فترة إشعار مدتها 45 يوماً.

الجدير بذكره أن الشركتان حصلتا على الموافقات التنظيمية المبدئية وسيخضع الاندماج بعد الحصول على موافقة المساهمين للموافقات النهائية من المصرف المركزي بوصفه الجهة المنظمة لقطاع التأمين في الدولة، وهيئة الأوراق المالية والسلع بوصفها الجهة التنظيمية المسؤولة عن الشركات المدرجة. وتجدر الإشارة أن شركتي دار التكافل والوطنية للتكافل على أتم الاستعداد لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية، علماً أن الاندماج سيكتمل بحلول نهاية شهر يونيو 2022.

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حول شركة دار التكافل ش.م.ع

تأسست دار التكافل ش.م.ع في عام 2008 برأس مال مدفوع قدره 150 مليون درهم كشركة تأمين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. في عام 2020، أكملت عملية الاستحواذ على شركة نور تكافل العائلية ش.م.ع ونور تكافل العامة ش.م.ع. وحازت نور تكافل، وهي شركة تأمين حائزة على جوائز، على جائزة العلامة التجارية التأمينية المرموقة لعام 2021، الممنوحة من مؤسسة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل شركة تكافل 2021 وأكثر شركة تكافل ابتكاراً 2021، وكلاهما ممنوح من شركة وورلد بيزنس. أوت لوك.

تتمثل رؤية دار التكافل ش.م.ع في توفير الحماية وراحة البال. تماشياً مع رؤيتها، تقدم دار التكافل حلول تأمين أخلاقية مبتكرة وتعزز ثقافة التميز بين موظفيها. وتوفر مجموعة كاملة من منتجات التكافل - العامة والطبية والعائلية - للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم دار التكافل خدماتها من خلال مقرها الرئيسي في دبي، أو عبر موقعها على الإنترنت noortakaful.com ، ومن خلال فروعها في أبو ظبي والشارقة وعجمان.

حول شركة وطنية للتكافل (وطنية)

شركة وطنية للتكافل (وطنية) هي مؤسسة ديناميكية تأسست في عام 2011. حصلت وطنية على الترخيص من قبل هيئة التأمين الإماراتية في 12 يوليو 2011 وأدرجت في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2011. يصل رأس مال شركة وطنية للتكافل إلى 150 مليون درهم ومقرها الرئيسي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر وطنية للتكافل مبادرة أطلقتها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين (ADNIC) (16٪)، أبو ظبي الوطني للتمويل الإسلامي (16٪)، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) (7٪)، الدار العقارية (7٪) ٪). كان هدفهم هو إنشاء مشغل تكافل رائد في الإمارات العربية المتحدة يمكنه تلبية طلب سوق دولة الإمارات العربية المتحدة على منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قامت وطنية للتكافل بتعويم أسهمها للاكتتاب العام في 18 أبريل 2011 مع تجاوز الاكتتاب في الإصدار ما يقرب من 7 مرات. بعد عملية التخصيص، انضم مصرف عجمان (16٪) وبنك قطر الأول للتنمية (10٪) إلى صفوف المؤسسين. بدأت الوطنية مخاطر الاكتتاب في 14 نوفمبر 2011.

في أغسطس 2014، كان هناك تغيير كبير في هيكل المساهمة في وطنية حيث استحوذت شركة إم بي إنفستمنت الإمارات العربية المتحدة ومدينة تكافل عمان على حصة أغلبية 60٪ في الشركة من المساهمين الحاليين.

وفي الوقت الحالي، تمتلك كل من شركة إم بي إنفستمنت الإمارات العربية المتحدة (51%)، ماجنا للاستثمار (15.90٪)، الدكتور علي بن حرمل الظاهري (12.17٪) والمدينة تكافل عمان (9.54٪) من أسهم وطنية للتكافل.

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