المنامة، البحرين: قام مساهمو شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين وسوق دبي المالي “ITHMR”)، الشركة القابضة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، يوم أمس (17/3/2022) بالموافقة على صفقة تتمثل في بيع بعض الأصول الرئيسية للشركة في البحرين لبنك السلام (رمز التداول في بورصة البحرين “SALAM” ورمز التداول في سوق دبي المالي “SALAM_BH”).

وتتضمن هذه الأصول إجمالي ملكية الإثمار القابضة في كلٍّ من بنك البحرين والكويت (رمز التداول في بورصة البحرين “BBK”) و مجموعة سوليدرتي القابضة، إحدى أكبر مجموعات التكافل على مستوى العالم وكونها الشركة الأم لشركة سوليدرتي البحرين (رمز التداول في بورصة البحرين “SOLID”)، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية للأفراد لبنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له وهو شركة تابعة بالكامل للإثمار القابضة.

وقد تم عرض هذه الصفقة على مساهمي الإثمار القابضة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد إلكترونياً عن بعد عن طريق اتصال بالفيديو، وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الإثمار القابضة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل. وقد حضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين ومدققي الشركة، برايس ووتر هاوس كوبرز.

وبعد انعقاد هذه الصفقة، فإن الإثمار القابضة ستحتفظ بمحفظة متنوعة من الأصول المالية المحلية والدولية وغيرها من الأصول التي تتضمن الأعمال المصرفية في كل من البحرين وباكستان. أما بنك الإثمار، فسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الإثمار القابضة، وسيواصل دوره كمؤسسة مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيحافظ البنك على عملياته المصرفية كبنك إسلامي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، متخصص في مجال الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المتعلقة بها، خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متسارع النمو.

وقال سمو الأمير عمرو: " إن هذه الصفقة تمثل خطوة هامة في عملية التحول في عمليات المجموعة بما يتماشى مع القرارات الاستراتيجية التي اتخذها المساهمون في عام 2016. وعند تنفيذ هذه الصفقة، فإنها ستحقق إنجازاً هاماً بالنسبة لأعمال الإثمار القابضة المتمثلة في الاستثمار والتطوير والنمو من أجل تحقيق قيمة للمساهمين".

إن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية انعقد بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد أيضاً عن بعد عبر اتصال بالفيديو يوم أمس الأربعاء الموافق (16/3/2022) وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير عمرو. وخلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، وافق مساهمو الإثمار القابضة على البيانات المالية الموحدة للشركة لعام 2021.

وأضاف سمو الأمير عمرو: " يسرنا أن نعلن أنه رغم ظروف السوق الصعبة والآثار السلبية المستمرة للوباء على الاقتصاد العالمي، اختتمت الإثمار القابضة عام 2021 بشكل إيجابي، حيث سجلت أرباحاً مرتفعة تمهيداّ للمرحلة القادمة من النمو".

كما قال سموه: " لقد بلغ إجمالي صافي الربح الخاص بالمساهمين 38.60 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي ارتفع بنسبة 193 في المائة مقابل صافي خسارة بلغت 41.72 مليون دولار أمريكي سجلت في عام 2020. إن هذا الزيادة تعود إلى النمو في في الدخل الأساسي. ونتيجة لذلك، فإن عائد السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 قد بلغ 1.33 سنتات أمريكية مقابل سالب 1.43 سنتات أمريكية لعام 2020".

واستطرد سمو الأمير عمرو قائلاً: " إن إجمالي حقوق الملكية للإثمار القابضة ارتفع إلى 37.76 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2021، أي ارتفع بنسبة 156 في المائة مقارنة ب 14.76 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2020. وتأتي هذه الزيادة من الأرباح المسجلة خلال العام".

وفي الختام، قال صاحب السمو الأمير عمرو: " نود أن نؤكد أننا لم نكن لنحقق هذه الإنجازات لولا فضل الله ثم الدعم المتواصل من مساهمينا وإرشادات الجهات التنظيمية والرقابية ومساندتها المستمرة. وعليه نغتنم هذه الفرصة لنعرب عن خالص شكرنا لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومساهمينا الكرام، كما نتوجه بوافر الشكر والامتنان إلى مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وسوق دبي المالي. والشكر موصول أيضاً إلى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لشركاتنا التابعة".

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