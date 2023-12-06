يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار جهود الشركة للتوسع في المنطقة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030

نفّذت "مسافر.كوم" (musafir.com)، وهي الوكالة الرائدة في مجال إدارة خدمات السفر والحجوزات عبر الانترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة هامة في جهودها للتوسّع في المنطقة، مع الإطلاق الرسمي لعملياتها في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف التحوّل الوطني ضمن رؤية "المملكة العربية السعودية 2030". تمّ افتتاح المكتب من قبل كلّ من الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وساشين جادويا، الشريكين المؤسسين لشركة "مسافر.كوم" (musafir.com)، بحضور عدد من الضيوف البارزين من قطاع السفر.

يأتي دخول وكالة "مسافر.كوم" (musafir.com) إلى السوق السعودي في إطار استراتيجية الوكالة لتلبية طلب العملاء من الشركات، ويساهم في تطوير قطاع السياحة وسفر الشركات المزدهر في المملكة. كما تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الوكالة من توفير حلول سفر مصممة خصيصاً وتجارب سلسة في مجال الحجوزات، فضلاً عن خدمات دعم العملاء المخصصة لهدف تلبية الاحتياجات الفريدة للشركات في المملكة العربية السعودية.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة الاستراتيجية، قال الشيخ آل ثاني: "شهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً أدى إلى طفرة منقطعة النظير في عائدات السياحة، تجاوزت 37 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023، ما يجسّد التزام المملكة وسعيها إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن عائدات النفط. ولمواكبة هذا الزخم، سيكون مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو التي تعتمدها شركتنا للتوسّع على الصعيد الإقليمي، وسيساهم في تلبية الطلب المتزايد من عملائنا المميزين على السفر. وقد حققت شركة ’مسافر.كوم‘) (musafir.com) نمواً مطرداً ومستمراً منذ تأسيسنا في عام 2007، وسيتيح هذا المكتب الجديد دعم جهودنا لتحقيق النجاح طويل الأمد."

يتمتع مبنى المكاتب الجديد بموقع مركزي واستراتيجي في مركز أكناز ("أكناز سنتر")، بشارع التحلية، في حي العليا بمدينة الرياض، ويضمّ مركز اتصال متطور ومتعدد اللغات، وسيتولى تزويد عملاء "مسافر.كوم" (musafir.com) بالدعم المخصص على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع.

من جانبه، أعرب ساشين جادويا عن حماسته لافتتاح المكتب الجديد وقال في هذا السياق: "يعدّ دخولنا إلى الرياض من خلال افتتاح مكتبنا الجديد بمثابة إنجاز هامّ بالنسبة لوكالة ’مسافر.كوم‘ (musafir.com). بفضل التزامنا الراسخ تجاه عملائنا من الشركات، نحن متحمّسون للمساهمة في نمو قطاع إدارة السفر للشركات في المملكة العربية السعودية وتعزيز كفاءته. كذلك، من شأن قطاع الترفيه أن يستفيد قريباً من العروض المبتكرة التي ستقدمها وكالة ’مسافر‘ للعملاء."

علاوة على ذلك، وفي إطار استراتيجية وخطط النمو التي تنفّذها "مسافر.كوم" (musafir.com)، كشفت الشركة أخيراً عن شعارها الجديد، الذي من شأنه أن يؤذن بمرحلة جديدة من الابتكار وخدمات السفر التي تركز على العملاء. ويؤكد الشعار المجدّد الذي أُعيد تصميمه خصيصاً على التزام شركة "مسافر.كوم" (musafir.com) بالبقاء في طليعة قطاع إدارة السفر والحجوزات دائم التطور.

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