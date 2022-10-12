الدوحة، قطر : أعلنت مسافر.كوم، وكالة السفر الرائدة عبر الإنترنت، عن افتتاح مكتب جديد لها في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة موقع مسافر.كوم، وعضو مجلس إدارة العربية للطيران، وأول مواطن قطري يصل إلى قمة جبل إيفرست، وعدد من الشخصيات البارزة والمتخصصة في مجال السفر.

ويعتبر الحضور القوي لـ مسافر.كوم في قطر جزء من إستراتيجية النمو التي تتبعها الشركة على الصعيد الإقليمي، والتي تهدف إلى تعزيز قطاع السفر والسياحة في الدولة. كما تتطلع مسافر.كوم من خلال هذا التوسع إلى المساهمة في تحقيق أهداف السياحة القطرية من خلال استقطاب 6 ملايين زائر، وزيادة مساهمة القطاع بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول العام 0203. وشهدت مسافر.كوم نموًا مضاعفًا بعد كوفيد 19، وتعمل الشركة على استخدام أفضل التقنيات من أجل تقديم تجارب سلسة للأفراد والشركات.

وتعليقاً، قال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني: "إن افتتاح المكتب الجديد يعتبر جزءاً من خطط التوسع التي تتبعها الشركة في المنطقة. يشهد قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً بعد الأزمة الصحيةالعالمية، وذلك في ظل زيادة الرغبة في السفر."

ويقع المقر الجديد للشركة في موقع إستراتيجي في ساحة العمادي المالية، حيث يضم مركز اتصال متطور متعدد اللغات، يوفر للعملاء الدعم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

من جانبه، قال ساشين جادويا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع مسافر.كوم: "تعد السوق القطرية إحدى أسواق السفر الواعدة والسريعة النمو، ومن هنا، قمنا بافتتاح مكتبنا الجديد بهدف تلبية الطلب المتزايد على السفر والسياحة مع التوجهات المستقبلية لزيادة النمو في الدولة."

ومع اقتراب بدء الأحداث العالمية، ومنها كأس العالم لكرة القدم في قطر، يقدم مسافر.كوم عدد كبير من العروض المميزة للعملاء بدءًا من الجولات الداخلية في قطر إلى الحزم الخارجية (المقيمين في قطر والعديد من العروض الخاصة الأخرى،

الذي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع www.qa.musafir.com)

ويشهد قطاع السفر والسياحة في قطر نموًا ملحوظاً حيث من المتوقع أن يستقبل مطار حمد الدولي بين 34 و 36 مليون مسافر في عام 2022، ومن هنا تتطلع مسافر.كوم إلى لعب دور رئيسي في قطاع السفر الإقليمي، وبالتالي نمو أعمالها في المنطقة.

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