الشرق الأوسط،: أعلنت شركة مسار سليوشنز، الرائدة في مجال حلول النقل والتنقل في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عاماً، عن إطلاق حل التأجير الذكي "سمارت ليس"(Smart Lease)، وهو حل مخصص للمستهلكين الأفراد يهدف إلى إحداث ثورة حقيقية في هذا القطاع، ويساهم في إعادة تعريف التنقل الشخصي، وتسهيل تجربة تأجير المركبات. ويأتي هذا العرض المبتكر بديلاً لحل مسار القديم "PayPerKay". ويعكس حل التأجير الذكي "سمارت ليس" التزام الشركة بتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في المنطقة.

ويعتمد هذا الحل الجديد على أحدث التقنيات لتزويد العملاء ببديل مناسب للملكية التقليدية للسيارات. حيث يمكن للعملاء من خلال واجهة سهلة الاستخدام، شراء الأميال بزيادة وقت البث على الهاتف المحمول المدفوع مسبقاً، والقيام بالدفعات شهرية عبر الإنترنت، والوصول إلى معلومات حول غرامات ورسوم المرور (حيثما ينطبق ذلك)، والاستمتاع بمجموعة من الوظائف الأخرى سهلة الاستخدام.

ومن المزايا الرئيسية الأخرى لـخدمة التأجير الذكي "سمارت ليس":

اختيار مخصص للمركبات : يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المركبات، والتي تغطي الطرازات العادية وصولاً إلى السيارات الفاخرة، مع مرونة التأجير لفترات تتراوح من 3 أشهر إلى 4 سنوات.

: يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المركبات، والتي تغطي الطرازات العادية وصولاً إلى السيارات الفاخرة، مع مرونة التأجير لفترات تتراوح من 3 أشهر إلى 4 سنوات. الصيانة والتأمين والتسجيل : يعمل برنامج التأجير الذكي "سمارت ليس" على تبسيط عملية إدارة المركبات، وذلك من خلال تضمين عمليات الصيانة وإجراءات التأمين والتسجيل في قيمة الإيجار، مما يوفر تجربة مريحة للغاية وخالية من المتاعب للمستهلكين.

: يعمل برنامج التأجير الذكي "سمارت ليس" على تبسيط عملية إدارة المركبات، وذلك من خلال تضمين عمليات الصيانة وإجراءات التأمين والتسجيل في قيمة الإيجار، مما يوفر تجربة مريحة للغاية وخالية من المتاعب للمستهلكين. بدون إيداع أو دفعة كبيرة : يمكن للعملاء قيادة السيارة التي يختارونها دون الحاجة إلى موافقات مصرفية أو القيام بإيداع مبلغ أو دفعات كبيرة.

: يمكن للعملاء قيادة السيارة التي يختارونها دون الحاجة إلى موافقات مصرفية أو القيام بإيداع مبلغ أو دفعات كبيرة. سهولة الإرجاع والترقية للمركبة : في نهاية عقد الإيجار، يمكن للعملاء إرجاع السيارة بسهولة ويسر، واختيار طراز جديد كلياً إذا رغبوا في ذلك.

: في نهاية عقد الإيجار، يمكن للعملاء إرجاع السيارة بسهولة ويسر، واختيار طراز جديد كلياً إذا رغبوا في ذلك. التخصيص الإقليمي: يتيح الموقع الإلكتروني لخدمة "التأجير الذكي" تجربة مخصصة بناءً على موقع العميل، إذ توفر له المعلومات والدعم المناسبين وفقاً لكل بلد يتواجد فيه.

وفي تعليقه على هذا الحل الجديد، قال ريتشارد سيكيل، الرئيس التنفيذي لشركة "مسار سليوشنز": "نحن سعداء جداً بتقديم حل التأجير الذكي "سمارت ليس"، الذي يعكس تماماً التزامنا بالابتكار وتقديم حلول تركز على العملاء. كما أننا نهدف من خلال هذا الحل المبتكر إلى إعادة قدرة التحكم بزمام الأمور إلى أيدي عملائنا، ونقدم لهم تجربة تأجير غير مسبوقة تلبي احتياجاتهم المتنوعة".

من جانبه، قال بيتر ريتيف، المدير التجاري في شركة "مسار سليوشنز": "نستند في تطوير حل التأجير الذكي "سمارت ليس" إلى خبرة واسعة في قطاع التنقل للشركات والحكومات، وقد قمنا بتطوير هذا الحل كاستجابة مباشرة للمتطلبات المتغيرة للمستهلكين في الشرق الأوسط. ونحن على ثقة تامة بأن هذا الحل سيضيف قيمة كبيرة لحياة عملائنا".

هذا ومن المقرر أن يتم الإطلاق الأولي لحل التأجير الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان. وتدعو الشركة الأطراف المهتمة بهذا المنتج الجديد إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة [smartlease.auto] لمعرفة المزيد حول هذا العرض المميز.

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نبذة عن شركة مسار سليوشنز:

تعد شركة مسار سوليوشنز شركة رائدة وموثوقة في قطاع التنقل للشركات والحكومات في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا، حيث تقدم مجموعة واسعة من حلول التنقل، مع التركيز على تأجير المركبات ونقل الركاب والخدمات اللوجستية وتقنيات السيارات. ويعد "التأجير الذكي" أحدث ابتكارات الشركة، ويهدف إلى تبسيط التنقل الشخصي وتمكين المستهلكين من الاستمتاع بمزايا تأجير السيارات بطريقة سهلة ومريحة. الموقع الإلكتروني المؤسسي للشركة: www.massarsolutions.com

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جاد سلمان

مدير تسويق

بريد إلكتروني: jad.salman@massarsolutions.ae