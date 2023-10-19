عملاق الذكاء الاصطناعي "مُزن" تُبرم تحالفاً استراتيجياً مع الشركة التقنية الرائدة "استرا تك" لدفع عجلة الابتكار والحماية الأمنية في عالم التقنية المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "مزن"، الشركة الرائدة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات في المنطقة، شراكةً استراتيجية مهمة مع "استرا تك"، الشركة الإماراتية الرائدة في التطوير والاستثمار التقني، بهدف توحيد مساعيهما المشتركة للتغلب على ما تواجهه الأسواق المحلية والعالمية من تحدياتٍ على صعيد الجرائم المالية، وتوسيع بصمتهما على الساحة العالمية.

ويتماشى هذا التحالف مع استراتيجيات النمو المعتمدة في كل من "مٌزن" و"استرا تك"، ليعزز من نقاط قوتهما على نحوٍ استثنائي. وكانت الشراكة قد وُقعت على هامش فعالية "فينتك سيرج" بحضور كل من الدكتور محمد الحسين، مؤسس شركة "مٌزن" ورئيسها التنفيذي، عبدالله أبو شيخ، مؤسس شركة "استرا تك" والرئيس التنفيذي لشركة "بوتيم".

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية أن تدعم شركة "مُزن" لتحقيق هدفها المتمثل في الانتشار ضمن السوق الإماراتي، من جهة، وأن تتناغم، من جهة أخرى، مع ما تبذله الشركة من جهود كبيرة في سبيل تعزيز إطار الامتثال ومحاربة الجرائم المالية في المنطقة. كما تُعنى هذه الشراكة بوضع حجر الأساس للامتثال والارتقاء بمستوى الحماية الأمنية والشفافية في العمليات المالية. فمن خلال تطبيق "بوتيم" المدعوم بمنصة التقنية المالية والدفع الالكتروني السلس "باي بيPayby -" من "أسترا تك"، تتيح هذه الشراكة الفرصة أمام 150 مليون مستخدم لتطبيق "بوتيم" الاستفادة من إمكانات التقنية المالية المدعومة بحماية أمنية إضافية عبر منصة فوكال من مُزن.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن: "إن تحالفنا الاستراتيجي مع أسترا تك" يهدف إلى تحصين البنية التحتية المالية للمستقبل وإعادة رسم ملامح الامتثال لمكافحة الاحتيال المالي، وذلك عبر الجمع بين ابتكاراتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وبين رؤية شركة أسترا تك الرامية إلى تطوير الخدمات التي توفرها المنصات التكنولوجية الرائدة. وأضاف: "إن التطور المستمر والسريع في سوق الإمارات شجعنا على تعزيز استراتيجيتنا في تحقيق الأمن المالي على مستوى الدولة، ونقل هذه التجربة أيضاً على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال عبدالله أبو شيخ، مؤسس شركة "استرا تك" والرئيس التنفيذي لشركة بوتيم : "إن تعاوننا مع مُزن يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التطبيقات والارتقاء بها لتصبح من النوع الـ "ألترا آب"، وذلك عبر دمجها مع عدة منصات أخرى لتمكين التطبيقات من تقديم خدمات شاملة ومتنوعة يمكن استخدامها في جميع مجالات الحياة بشكل يومي، ولقد شاهدنا التطور الكبير لتطبيق بوتيم عندما تم دعمه بمنصة "باي بيPayby -"، حيث أصبح بوتيم منصة شاملة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بدءاً من تسهيل المعاملات المباشرة من مستخدم إلى مستخدم آخر، والتحويلات المالية الدولية، وصولاً إلى البطاقات مسبقة الدفع، وساهم ذلك أيضاً في تمكين الأفراد الغير قادرين على الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية من إجراء معاملاتهم الدولية بسلاسة، الأمر الذي عاد بالنفع على التجار والمستخدمين الأفراد على حد سواء. واليوم نكمل مسيرتنا لنعزز تطبيقاتنا بمنصة فوكال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي وتحقيق الامتثال".

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معلومات عن شركة "مُزن":

"مُزن" هي شركة تقنية سعودية تُسخّر إمكانات الذكاء الاصطناعي في سبيل ابتكار وبناء منتجات وحلول للنهوض بالإنسانية الرقمية. ولدى الشركة مكاتب في ثلاث دول، وهي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وتضم قرابة 200 موظفًا.

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نبذة عن أسترا تك:

تعتبر "أسترا تك" من أبرز الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجال تكنولوجيا السلع الاستهلاكية. لدى أسترا تك التزام راسخ بالارتقاء بمستوى التطبيقات لتقفز إلى النوع "ألترا آب". وفي عام 2022 استحوذت "أسترا تك" على "باي بي - PayBy" ومنصة "رزق – Rizek" وتطبيق بوتيم.

واليوم، "تطبيق بوتيم يخدم في 155 دولة حول العالم، مُقدمًا للمستخدمين مكالمات مشفرة ومجانية صوتية عبر الإنترنت والعديد من الخدمات الدمجة أيضاً مثل التحويلات المالية الدولية، ودفع الفواتير، وخدمات تأشيرة الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة".