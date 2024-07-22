مسقط: أطلقت مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني منتج التمويل لأجل بالوكالة، والذي يقدم حلًّا بديلاً متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية لخصومات الفواتير. ويؤكد هذا المنتج الجديد التزام مزن في تقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة تثري تجربة عملائها وتفتح آفاقٍ جديدة لأعمالهم التجارية من خلال تعزيز سلاسة تسوية الالتزامات المالية للعملاء في مختلف القطاعات، الأمر الذي تسعى مزن من خلاله للمساهمة في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان.

وفي حديثها حول المنتج الجديد، قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني: "يتميز منتج التمويل لأجل بالوكالة - الحل البديل لخصومات الفواتير - بأنه يقدم حلولاً مبتكرة وحصرية لعملاء مزن، الأمر الذي يمكنهم من إدارة عملياتهم المصرفية بسلاسة وتسوية التزاماتهم المالية بكفاءة عالية في مختلف القطاعات الاقتصادية مع جميع التجار المحليين والدوليين. كما لا تقتصر منافع هذا المنتج على تعزيز سلاسة عمليات تسوية الفواتير فحسب، بل وينسجم أيضا مع التزام مزن نحو توظيف أفضل الممارسات المصرفية الأخلاقية والشفافة، وعلاوة على ذلك فإن إطلاق هذا المنتج المبتكر يؤكد جهود مزن المستمرة نحو الابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية من خلال تقديم منتجات وأدوات حديثة تمتاز بالسهولة والموثوقية وتنعكس إيجابا على أعمال عملائنا وازدهارها".

يقدم منتج التمويل لأجل بالوكالة والذي يستند على مبدأ الوكالة بالاستثمار حلولا سهلة وفاعلة لخصم الفواتير وتسوية جميع المستحقات المالية مع التجار داخل السلطنة وخارجها، وإدارة فواتير التصدير والتعامل مع جميع مدفوعات المقاولين وغيرها، دون أية تعقيدات وبشكل سلس ودقيق وآمن.

ولمعرفة المزيد حول منتج التمويل لأجل بالوكالة ومنتجات مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني، ولمعرفة الشروط والأحكام يرجى التواصل عبر الاتصال بالرقم 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي للبنك www.muzn.om.

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