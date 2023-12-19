مسقط: بهدف تمكين العملاء من تأمين مستقبلهم المالي ومرحلة تقاعدهم، أطلقت مزن، نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني، عرض الودائع المنتظمة الذي يأتي استكمالا لحساب التوفير بنظام الوكالة المرنة الذي أطلقته مزن مؤخرا، حيث يتيح عرض الودائع المنتظمة للعملاء الحصول على معدلات ربح أعلى مع نمو مدخراتهم، وسيجري توجيه جزء من المبلغ المودع إلى حساب توفير بنظام الوكالة المرنة، في حين سيُستثمر الباقي في حساب الوكالة الاستثمارية الثابتة لمدة عام واحد بمعدل ربح متوقع مرتفع، مما قد يحقق أرباحًا تصل إلى ستة بالمائة.

وحول ذلك قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: " تسعى مزن إلى فتح آفاق جديدة لعملائها ودعمهم لتحقيق الاستفادة المثلى من مدخراتهم من خلال عرض الودائع المنتظمة. وبلا شك يسهم العرض في تأمين المستقبل المالي للعملاء، ويضمن لهم أن أموالهم المكتسبة بمشقة ستساهم في تشكيل مستقبلهم، ويجسد تقديم هذا المنتج التزام مزن بتوفير حلول مالية مبتكرة وكبيرة الأثر."

وسيحصل العملاء على مزايا حصرية وفريدة من نوعها عند فتح الحساب تشمل بطاقة الخصم المباشر والدخول المجاني إلى صالة المطار لمزيد من الراحة أثناء السفر وخصومات حصرية عبر مختلف منافذ البيع والفنادق والمطاعم، كما أن هذه الفرص متاحة للعملاء الحاليين والجدد عند فتح حساب التوفير بنظام الوكالة المرنة.

وتجدر الإشارة إلى أن منتجات مزن للصيرفة الإسلامية تتيح للأفراد حرية التخطيط لمستقبلهم المالي مع التمسك بمبادئهم حيث ينسجم حسابي الوكالة الاستثمارية وحساب التوفير بنظام الوكالة المرنة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يضمن للعملاء حلولاً مالية تتناسب مع مبادئهم وتلبي احتياجاتهم.

لمعرفة المزيد حول حساب التوفير المنتظم من مزن أو فتح حساب وكالة المرن يمكنكم التواصل عبر 24770001 أو زيارة الموقع الرسمي لمزن www.muzn.om.

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