مسقط: أطلقت مُزن، نافذة الصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العُماني حساب الوكالة المرنة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تحفيز ثقافة الادخار لدى عملائها من مختلف الشرائح. ويقدم حساب الوكالة المرنة العديد من المزايا أبرزها معدلات ربح تنافسية تصل إلى 3%، الأمر الذي يعد عاملا جوهريا للعملاء الساعين إلى تنمية مدخراتهم وتعزيز عوائدهم الشهرية. وما يميز هذا الحساب أيضا المرونة التي تسمح لأصحاب الحسابات بالوصول إلى أموالهم في أي وقت دون أي رسوم. وعلاوة على ذلك، كلما زاد إيداع العميل، زاد معدل الربح الذي يكسبه، مما يجعله خيارًا مربحًا للعملاء الذين يتطلعون إلى زيادة ثرواتهم.

وحول ذلك قالت سليمة بنت عبيد المرزوقية، رئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية: "ندرك حاجة الأفراد المتزايدة للتخطيط المالي الآمن بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولذلك وفرنا حساب الوكالة المرنة الذي يتميز بمعدلات ربح مرتفعة ومرونة عالية. ويتمحور هدفنا حول تعزيز النمو المالي لعملائنا و تعزيز ثقافة الادخار لديهم. ويعكس إطلاق هذا المنتج التزامنا بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع قيم العملاء و حاجاتهم، مما يرسخ مكانة مزن في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في عُمان".

بالإضافة إلى مزايا الحساب التنافسية، صممت مزن هذا المنتج ليلبي متطلبات العملاء الأخرى عبر حلول ميسرة، حيث يمكن للعملاء الحصول على دفتر للشيكات وإجراء المعاملات مثل الإيداع والسحب في أي فرع من فروع مزن للصيرفة الإسلامية أو من خلال منصاتها الرقمية المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى أموالهم على مدار الساعة من خلال بطاقات الخصم المباشر، مع ميزة إضافية تتمثل في السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمزن والبنك الوطني العماني المنتشرة في عامة أنحاء عُمان.

لمعرفة المزيد عن حساب الوكالة المرنة وأيضا منتجات مزن المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمزن للصيرفة الإسلامية : www.muzn.om.

#بياناتشركات

-انتهى-