الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مزارع كراون"، المتخصصة في إدارة المزارع العضوية والتي تتخذ من إمارة الفجيرة مقراً لها، عن إطلاق خط جديد من الأسمدة العضوية، في خطوة نوعية تعكس التزامها بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الزراعة المستدامة والعضوية. وتعد هذه المبادرة الرائدة علامة فارقة في مسيرة الشركة، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز ممارسات الزراعة الصديقة للبيئة وتوسيع محفظتها عبر زيادة القيمة المحلية (ICV) وتقليص الاعتماد على الواردات. وتسعى "مزارع كراون" من خلال هذا المشروع الطموح إلى إنشاء نظام بيئي زراعي متكامل ومستقل يدعم أهداف الدولة البيئية ويعزز الأمن الغذائي على المدى البعيد، مع التركيز على الشفافية الكاملة في تتبع الإنتاج.

تم تطوير الأسمدة العضوية من "مزارع كراون" خصيصًا لتعزيز خصوبة التربة من خلال إمدادها بالمواد العضوية اللازمة، مما يحسن قدرتها على الاحتفاظ بالمياه وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية. وتسهم هذه العملية في تكوين تربة أكثر صحة وقادرة على دعم نمو المحاصيل بشكل مستدام على المدى الطويل. تتميز هذه الأسمدة بمزيج غني من العناصر الغذائية الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، يضمن تزويد المحاصيل بالمكونات الحيوية التي تحتاجها للنمو السليم. كما أن التوازن المثالي في العناصر الغذائية يدعم النمو المتسق والقوي، مما يجعلها حلاً فعالاً يلبي احتياجات الزراعة الحديثة.

علاوة على ذلك، تتوافق هذه الأسمدة مع المعايير العضوية الصارمة التي وضعتها وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن استخدامها الآمن والمستدام في المزارع العضوية المعتمدة في جميع أنحاء الدولة. وبفضل تركيبتها الخالية من المواد الكيميائية الصناعية الضارة، تسهم هذه الأسمدة في حماية البيئة من تلوث التربة والمياه والمحاصيل، والحفاظ على صحة النظم البيئية الزراعية وتقليل الاعتماد على الأسمدة الاصطناعية. وتتميز هذه الأسمدة بتركيبتها الطبيعية التي تعزز نمو جذور النباتات بشكل قوي، مما يساعدها على التكيف والصمود أمام الظروف البيئية الصعبة. لقد تم إنتاج أسمدة "مزارع كراون" وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وحصلت على الاعتماد الكامل للاستخدام في الزراعة العضوية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمزارعين الذين يسعون إلى تحقيق ممارسات زراعية مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال أدريان غالبن، المدير العام في مزارع كراون: " نفخر في مزارع كراون بدورنا المحوري في تشكيل مستقبل الزراعة المستدامة في الإمارات العربية المتحدة. إن السماد العضوي الجديد الذي نقدمه ليس مجرد منتج، بل هو خطوة نحو تحقيق الاستقلال في جميع خطوات الإنتاج الزراعي وتعزيز التزام الإمارات بالاستدامة والأمن الغذائي. ومن خلال تمكين المزارعين المحليين بحلول متطورة وصديقة للبيئة، نعمل على تقليل الاعتماد على الواردات، وضمان الشفافية الكاملة عبر سلسلة الإمداد من المزرعة إلى المائدة وبناء نظام بيئي زراعي قوي ومرن. يعكس هذا المشروع التزامنا الراسخ بالانسجام مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي المستدام."

تُعد الأسمدة العضوية التي تقدمها "مزارع كراون" خيارًا مثاليًا لمجموعة واسعة من المحاصيل، بما في ذلك الخضروات والفواكه والأعشاب. وسواء تم استخدامها في حدائق المنازل، أو المزارع التجارية الكبيرة أو المنشآت الزراعية العضوية بالكامل، فإن هذه الأسمدة تتكامل بسلاسة مع مختلف الأنظمة والممارسات الزراعية. وقد صُممت لتعمل بكفاءة مع أنظمة الري بالتنقيط أو عند تطبيقها مباشرة على التربة، مما يوفر دعمًا طبيعيًا وفعّالًا للإنتاجية مع الحفاظ على صحة التربة وتحسين خصوبتها.

نبذة عن مزارع كراون:

منذ انطلاقتها في عام 2022، لعبت "مزارع كراون" دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو المستدام داخل الإمارات العربية المتحدة، مسهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي للقطاعات الحيوية. وبفضل التزامها القوي بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاستدامة، قدمت الشركة دعمًا جوهريًا للعديد من المبادرات المحلية. تركز "مزارع كراون" على تبني الممارسات الزراعية القائمة على أسس علمية بحتة، مع توفير منتجات زراعية ومائية صديقة للبيئة بأعلى مستويات الجودة.

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محمد الفيل

"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

بريد الكتروني mohamad@beyondgcc.com

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