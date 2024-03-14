يهدف المشروع المشترك إلى تعزيز كفاءة أنظمة الري محلياً من خلال أنظمة متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية

سيعمل قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن بموجب الشراكة على توفير حلول مبتكرة ترتكز على صور الأقمار الصناعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه

تمثل الشراكة خطوة استراتيجية تعزز التزام مزارع كراون بتبني أحدث ممارسات الزراعة المستدامة خلال السنوات القادمة

الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مزارع كراون"، شركة إدارة المزارع العضوية التي تتخذ من إمارة الفجيرة مقراً لها، إبرامها اتفاقية شراكة جديدة مع قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن (UW-CEE) لتطوير أنظمة الري الموفرة للمياه في إمارة الفجيرة بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع.

وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إطار الجهود التي تبذلها "مزارع كراون" والتزامها بتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وسيشرع الجانبان في إنشاء مشروع طموح يسعى في المقام الأول إلى تعزيز منهجيات الري الموفرة للمياه وذلك بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية وتطبيق الممارسات المبتكرة.

وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخراً، ستوحد "مزراع كروان" جهودها مع قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن لتبادل الخبرات والموارد التي يمتلكها كل منهما بما يضمن تحقيق أهداف المشروع والتطلعات المشتركة. إضافة إلى ذلك، يلتزم قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن بتوفير حلول متطورة تستند إلى صور الأقمار الصناعية والتي ستلعب دوراً محورياً في تطبيق أنظمة إدارة الري الجديدة.

وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الجديدة، قال أدريان غالبن، المدير العام في مزارع كراون: "يمثّل هذا التعاون علامة فارقة في إطار التزامنا باستراتيجيتنا الهادفة إلى تدشين حقبة جديدة ترتكز على تطبيق واعتماد أفضل الممارسات الزراعية المستدامة بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم نمو الاقتصاد المحلي بدولة الإمارات. ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن، نظراً لما يتمتع به القسم من سجل حافل بالإسهامات الفريدة والقيمة في مجال المشاريع البيئية ذات الرؤى المستقبلية في جميع أنحاء العالم. وسنواصل التزامنا بمواكبة أحدث التطورات واستشراف مستقبل القطاع الزراعي بما يسهم في إرساء أسس ومعايير جديدة متقدمة لوسائل الري الموفرة للمياه بما يتماشى مع رؤيتنا وجهودنا لتحسين آليات الزراعة في الحقول المفتوحة".

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة الجديدة التي ترتكز على تسخير أحدث التقنيات وصور الأقمار الصناعية، في إحداث تحولات إيجابية ملموسة في أنظمة الري وتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يدعم ممارسات الزراعة المستدامة والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية محلياً على المدى الطويل.

ووقع اختيار "مزارع كراون" على قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن للتعاون في هذ المشروع وتوفير حلول صور الأقمار الصناعية بعد التشاور مع العديد من الخبراء. وقد تم إطلاق برامج مماثلة مؤخراً في دولة بنغلادش من خلال المهمة الدولية للمياه السطحية وطبوغرافيا المحيطات، والمعروفة باسم "SWOT"، والتي أطلقتها وكالة ناسا، حيث لعب البروفيسور فيصل حسين من قسم الهندسة المدنية والبيئة في جامعة واشنطن دوراً فعالاً في تطوير خطة تطبيق هذه المهمة.

ومن خلال تقديم رؤى دقيقة حول حجم المياه وتوزيعها الجغرافي، ساهمت مهمةSWOT منذ ذلك الحين في تمكين العلماء وصناع السياسات والسلطات المحلية من فهم موارد المياه ومراقبتها وإدارتها على نحو أفضل. وبفضل الخبرات الكبيرة والواسعة التي يتمتع بها قسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة واشنطن إلى جانب إمكاناته وقدراته في تلبية الاحتياجات المحددة لـ شركة "مزارع كراون"، من المتوقع أن يحقق هذا المشروع الأخير نجاحات كبيرة.

في المقابل، سيلعب مركز الفجيرة للبحوث دوراً محوريا في هذا المشروع بوصفه "شريك المعرفة"، حيث سيقدّم رؤى قيّمة مدعومة بالأبحاث والبيانات. إضافة إلى ذلك، يشارك في هذا التعاون متعدد الجوانب والمراحل شركاء محليين ودوليين، الأمر الذي يؤكد التزام" مزارع كراون" بقيادة الابتكار وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

ومنذ تأسيسها في عام 2022، قدمت "مزارع كراون" مساهمات ملموسة في دعم ممارسات التنمية المستدامة والأداء الاقتصادي في قطاعات رئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقدمت الشركة من خلال تركيزها على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وممارسات الاستدامة، دعمها للعديد من المبادرات المحلية، فضلاً عن تطبيقها مجموعة من المنهجيات الزراعية المرتكزة على دراسات علمية لتوفير أفضل المنتجات الزراعية وتربية الأحياء المائية وفق ممارسات صديقة للبيئة.

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