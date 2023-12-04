المنامة، البحرين: أعلنت شركة مزاد، المسؤولة عن تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية والإشراف عليها في مملكة البحرين عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، لطرح مشروع بيع وتفكيك محطات توليد الكهرباء التابعة لشركة البا عبر منصات شركة مزاد الإلكترونية.

وتنص الاتفاقية على طرح مشروع تفكيك محطات توليد الكهرباء وإزالة الهياكل والمعدات المتخصصة كالتوربينات والمولدات وقطع الغيار وغيرها من الملحقات وعرضها للبيع، والتي تواصل شركة مزاد من خلالها توفير الحلول المبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تضمن عملية البيع من خلال المزايدة عبر الإنترنت تطبيق الشروط ذاتها على جميع المشاركين والتعامل معهم بمبدأ العدل والمساواة.

يتماشى هذا التعاون والذي يجمع ما بين شركتين من محفظة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، مع جهود ممتلكات في مجال تعزيز التعاون والتكامل بين شركاتها المحلية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد قائلًا: "نهدف من خلال هذه المبادرة لخلق أجواء تنافسية بين المستثمرين والوصول لأكبر عدد من المشترين الجادين والمؤهلين. كما نود أن نؤكد على التزامنا بإتباع مبدأ الشفافية عبر ممارسات العمليات التجارية الموثوقة، وهو ما يدعم مساعينا الرامية لتنويع محفظة الأصول والتعزيز من نموها مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".

من جانبه، قال السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة البا: "يسرنا التعاون مع شركة مزاد لطرح أجهزة ومعدات محطتي الطاقة 1 و2 للبيع وفق أفضل المعايير والممارسات، وذلك بما يتماشى ومبادئ الحوكمة في البا. ونحن نطمح من خلال هذه الشراكة بالحصول على أفضل قيمة للمعدات التي تعود لبداية تأسيس الشركة".

وأضاف قائلاً: "تأتي هذه الخطوة أيضًا في إطار حرص الشركة على تعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري المندرج ضمن أولويات خارطة طريق الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة فيها، وإتاحة الفرصة لإعادة استخدام الأجهزة والاستفادة منها بما يسهم في تقليل المخلفات".

هذا وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل البيع للأصول المطروحة في المزاد خلال الأيام القادمة، حيث يتوجب على المهتمين في المشروع المبادرة بالتسجيل في منصات شركة مزاد الإلكترونية.

كما تستقبل شركة مزاد جميع الاستفسارات وطلب المعلومات على بريدها الإلكتروني: info@mazad.bh أو عن طريق الاتصال على الرقم التالي: 17778887-973+

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