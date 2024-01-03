المنامة، البحرين : أعلنت شركة مزاد، إحدى الشركات المدرجة تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) والمسؤولة عن تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية والإشراف عليها في مملكة البحرين، عن طرح مشروع بيع وتفكيك محطات توليد الكهرباء القديمة التابعة لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" في المزاد العلني عبر منصات شركة مزاد الإلكترونية. ومن المقرر أن يبدأ المزاد بقيمة 1,000,000 دينار بحريني، لينتهي في السابع من فبراير 2024م.

وقد جاء طرح هذا المزاد بعد اتفاقية تعاون جمعت بين الجانبين، حيث تم تكليف شركة مزاد بمهمة طرح هذا المشروع رقميًا عبر منصاتها الإلكترونية، وهو ما يشهد على أهمية دورها وريادتها في مجال التنظيم والإشراف على المزادات العلنية والإلكترونية. وقد وقع الاختيار على طرح هذا المزاد رقميًا لما تتميز به المزادات الإلكترونية من سهولة وشفافية وعدالة، إلى جانب خلق أجواء تنافسية بين المستثمرين، والوصول لأكبر عدد من المشترين الجادين والمؤهلين بشكل مرن وكفاءة في الوقت والجهد.

ويُشار إلى أن المحطات القديمة التابعة لشركة ألبا تشتمل على العديد من المعدات، بما في ذلك: توربينات بخارية وغازية مع مولداتها وملحقاتها، وأنظمة تبريد، وعدد من المحولات، والمفاتيح، والكابلات الكهربائية، والمعدات الأخرى، بالإضافة إلى قطع غيار بأعداد كبيرة. وسيتكفل المشتري بمسؤولية تفكيك جميع المعدات والهياكل المحددة للبيع وتنظيف الموقع بعد عملية الهدم وإزالة جميع المواد، إلى جانب توفير الأدوات والآلات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد قائلًا: "نواصل في توسعة نطاق شراكاتنا والتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص، وذلك رغبة منا في تنويع قاعدة أصولنا المطروحة للمزايدة، والمساهمة بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته. ومن هذا المنطلق، يأتي تعاوننا مع شركة "ألبا" انعكاسًا لهذه التوجهات، ليمنح للجميع فرصة المشاركة العادلة في المزاد وفق أفضل المعايير وأحدث الممارسات الرقمية المتبعة. ونحن نطمح بطرح محطات توليد الكهرباء القديمة التابعة لشركة "ألبا" في مزاد إلكتروني، لضمان وصولنا لأكبر عدد من المشترين المحتملين في أجواء تنافسية موثوقة وعادلة وشفافة."

للمشاركة في المزاد، سيتوجب على الراغبين التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.mazad.app، أو تحميل التطبيق الخاص بالهواتف النقالة "Mazad – Auctions & More". كما يتعين عليهم تحميل مستندات المزايدة، والتأكد من استيفاء المتطلبات والشروط التقنية لمشروع تفكيك معدات المحطات المطروحة، ودفع مبلغ للتأمين. وتستقبل الشركة جميع الاستفسارات وطلب المعلومات على بريدها الإلكتروني info@mazad.bh ، أو عبر الاتصال على الرقم

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