الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد بأن مركز واحة دبي للسيليكون يعتبر أحد مراكز التسوق المميزة التي تندرج تحت مظلة التعاونية وعملياتها، إذ أنه صمم وفق طابع عصري وحضاري راقٍ في منطقة واحة السيليكون بإمارة دبي، ليخدم أكثر من منطقة محيطة به، لافتاً إلى أنه سيكون موطناً لأكثر من 26 متجراً ومحلاً للأنشطة والترفيه والتسوق العائلي، لما يضمه من مطاعم ومحلات ذات علامات تجارية محلية وعالمية.

وأشار إلى أن مركز واحة دبي للسيليكون يعتبر قيمة مضافة لمحفظة أعمال التعاونية، وذلك لعوامل الجذب التفاعلية الموجودة فيه والتي يوفرها لجميع أفراد الأسرة ومختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن المركز تم تصميمه وفق معايير عالمية تواكب التطور الحاصل في قطاع تجارة التجزئة، وانطلاقاً من أهداف التعاونية التي ترتكز على العملاء وتقديم خدمات عالية المستوى لهم، مبيناً أنه يتوفر في المركز مسجد خارجي بسعة 600 مصلي بصحن المسجد الرئيسي و500 مصلي بالفناء الخارجي.

وقال إن التعاونية افتتحت مؤخراً فرع هايبرماركت التعاونية في مركز واحة دبي للسيليكون وحقق خلال افتتاحه قفزة نوعية في تلبية متطلبات جميع الفئات بسبب موقعه المميز، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يضم أقسام متنوعة بمساحات واسعة ويقدم عروض شهرية وأسبوعية تصل نسبة الخصومات فيها إلى 60% كباقي فروع التعاونية، حيث تشمل هذه العروض منتجات عدة ومتنوعة لإسعاد المستهلكين.

وأوضح بأن التعاونية حرصت على إدارة العديد من الأقسام بفرع السيليكون لتقديم خدمة وتجربة مميزة لعملائها والمتسوقين مثل قسم اللحوم والأجبان والأسماك والمخبز، إضافة إلى توفيرها بالفرع الجديد علامات تجارية محلية وعالمية مثل منتجات مواد التجميل والخضروات والفواكه وغيرها من السلع الأخرى، لافتاً إلى سعي التعاونية الدائم إلى تنويع عروضها لضمان إسعاد الزوار والمتسوقين من الذين يتطلعون إلى تحقيق وتطبيق تجارب جديدة بالتسوق.

وبين بأن المركز الجديد يضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية والمطاعم التي يستطيع المتسوق قضاء وقت ممتع فيها، ومنها، الصالونات ومحلات الخياطة ومستحضرات التجميل، والهدايا والعطور والمقاهي، والحلويات والإلكترونيات، ومحلات الذهب، إضافة للعيادات الطبية والصيدليات التي توفر الخدمات الطبية لمن يحتاجها.

وأوضح بأن التعاونية ملتزمة ضمن خططها الاستراتيجية بتوفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لجميع الفئات المجتمعية مع ضمان توفير أفضل المنتجات بمواصفات عالية ذات جودة من خلال التوسع والانتشار المدروس.

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