تحتضن المنطقة الحرة بمطار دبي الفرع الجديد لمركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر الحاصل على جوائز مرموقة، والذي ذاع صيته بين أولياء الأمور لاتباعه أحدث استراتيجيات التعلم النشط، مع توفير الرعاية اللازمة والاهتمام بالصحة الجسدية والعقلية والنفسية للبراعم الصغار الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر عن الافتتاح المرتقب لأحدث فروعه داخل المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في يناير 2023، هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه في تعليم وتنمية مهارات البراعم الصغار؛ ليعزز مكانته داخل دولة الإمارات كأحد أكبر المراكز التعليمية الرائدة والمعتمدة من قِبل منظمة (Pre-School Learning Alliance) في المملكة المتحدة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. يوفر الفرع الجديد لمركز "هامينجبيرد" خدمات رفيعة المستوى للموظفين العاملين داخل المنطقة الحرة بمطار دبي وحولها، وهي تُعد مركز أعمال ديناميكي يقع في أكثر المناطق الحيوية للتجارة العالمية في الشرق الأوسط؛ حيث تحتضن أكثر من3,100 شركة. يتمتع هذا الفرع الجديد بأحدث المرافق، مع توفير بيئة مريحة وآمنة ليستمتع الأطفال بتجربة تعليمية مثمرة طوال العام من خلال تطبيق أحدث استراتيجيات التعلم النشط عبر الحركة واللعب التفاعلي. تم إطلاق مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر في عام 2008؛ ليبدأ خططه التوسعية بنجاح بإطلاق فرع جديد بالجوار قبل افتتاح الفرع الثالث عام 2010 بجزيرة الريم في أبوظبي الذي لاقى إقبالًا كبيرًا أدى إلى إجراء توسعات في العام الماضي. واستكمالًا للخطط التوسعية الواعدة في دولة الإمارات سيفتتح المركز أحدث فروعه في المنطقة الحرة بمطار دبي؛ ليوفر بيئة تعليمية مريحة وآمنة للبراعم الصغار من عمر أربعة أشهر إلى خمس سنوات؛ داخل محيط عصري مجهز بأحدث المرافق يمتد على مساحة 400 متر مربع؛ ليضم غرفة للأنشطة الفنية ومساحات مفتوحة لاستكشاف مهاراتهم والتعبير عن أنفسهم بأفضل وأحدث الطرق. يوفر الفرع الجديد لمركز "هامينجبيرد" داخل المنطقة الحرة بمطار دبي أطول ساعات عمل في دبي بدءًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ لتوفير حلول مثالية مرنة للآباء والأمهات المنشغلين بأعباء العمل. أعربت "تانيا سباسوجيفيتش"، المدير العام للمراكز التعليمية "هامينجبيرد" و"أورا" تحت مظلة شركة التميمي للاستثمار عن مدى سعادتها بالافتتاح المرتقبقائلة: "نحن سعداء بتحقيق النمو داخل دولة الإمارات، ونحن متحمسون للغاية للترحيب بالأحباب الصغار وأولياء الأمور للعام الدراسي 2023 – 2024 في الفرع الجديد داخل المنطقة الحرة بمطار دبي. نتطلع إلى تقديم تجارب تعليمية مثمرة لدعم نمو الصغار في هذا الحي المرموق والمزدهر. نحن ندرك مدى أهمية تشغيل أطول ساعات عمل في دبي لتوفير أفضل الحلول المرنة للآباء والأمهات الذين يعملون في هذه المنطقة". صرح "داني طبارة"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة التميمي للاستثمار قائلًا: "يتميز مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر بتقديم تجارب تعليمية مثمرة بنجاح متواصل منذ أكثر من 10 سنوات لمجتمع متنامي من الآباء والأمهات العاملين الذين يرغبون في توفير أحدث الطرق التعليمية داخل محيط آمن ومريح مع الرعاية اللازمة لأطفالهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة. من المؤكد أن افتتاح فرع جديد لمركز "هامينجبيرد" داخل المنطقة الحرة بمطار دبي يعزز من مكانة العلامة التجارية ويرسخ تواجدنا في قلب الإمارات العربية المتحدة". التسجيل المسبق لشهر يناير 2023 متاح الآن، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hummingbird.ae #بياناتشركات - انتهى - لمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال: شركة "برازن" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريد الإلكتروني: hummingbirdnursery@brazenmena.com هاتف: +971 4 240 8395 مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر يُعد أحد أكبر المراكز التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يطبق هذا المركز الرائد أحدث استراتيجيات التعلم النشط عبر الحركة واللعب التفاعلي في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو معتمد من قِبل منظمة (Pre-School Learning Alliance) للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المملكة المتحدة. يضم المركز فريق عمل من أمهر الخبراء المختصين برعاية الأطفال من سن 3 أشهر إلى 6 سنوات للعمل على تنمية مهاراتهم وتحسين قدراتهم الشخصية لاكتشاف العالم من حولهم بثقة في محيط آمن وسط أجواء ممتعة من خلال الامتثال لأعلى معايير الجودة العالمية في التعليم. تم إطلاق مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر في عام 2008 ليشهد نجاحًا كبيرًا مع ثلاثة فروع بمواقع متميزة لدى مركز دبي المالي العالمي في دبي وجزيرة الريم في أبوظبي، تم إنشاء المركز لتوفير التعليم والرعاية اللازمة للبراعم الصغار من مرحلة الطفولة المبكرة إلى مرحلة ما قبل المدرسة ليمثل المركز الخيار الأمثل للآباء والأمهات المنشغلين بأعباء العملوالذين يتطلعون إلى تقديم أفضل بداية لصغارهم في بيئة آمنة وصحية للنمو والازدهار. يوفر مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر خدمات رفيعة المستوى مصممة خصيصًا لتلبية مختلف احتياجات أولياء الأمور بما في ذلك رعاية ما قبل الولادة، ورعاية الأطفال حديثي الولادة، والتدريب العملي للآباء والأمهات والمربيات أيضًا. المواقع: دبي مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر، مركز دبي المالي العالمي "لايمستون هاوس" المركز التجاري مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر، مركز دبي المالي العالمي مبنى "بريسنكت" الخامس - الوحدة 5L2-056 أبوظبي مركز "هامينجبيرد" للتعليم المبكر بجزيرة الريم جزيرة الريم - أبراج "أمايا"، (C13 & C14) حول شركة التميمي للاستثمار: تأسست شركة التميمي للاستثمار في عام 2006، وهي واحدة من الشركات القابضة الرائدة في الخدمات المالية في دبي، لتوفير أفضل الخدمات وتقديم الدعم اللازم لشركاء العمل والعملاء الكرام. تتبنى الشركة نهجًا ديناميكيًا للاستثمار يتسم بالحسم، وتدير نموذجًا مشرفًا من العمل الجاد من خلال فرق عمل من المحترفين والخبراء المحليين والدوليين الذين يتمتعون بكفاءة ومهارة استثنائية في تحديد الإمكانات التجارية والقدرة على تحويلها إلى كيانات تجارية متنامية. تحرص الشركة على إتاحة فرص حقيقية للإبداع والابتكار لتحقيق المزيد من النمو. شركة التميمي للاستثمار تؤمن بضرورة توفير الفرص لمجتمع يتمتع بمستقبل واعد، كما تؤمن بمدى أهمية الاستدامة وتدعم عدد من المبادرات المسؤولة عبر محفظتها.

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