البرنامج احتفى بتخريج الدفعة الأولى التي تضمّ مجموعة من الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، في إنجاز مهم يعكس تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التصنيع المتقدم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتمت أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، الدورة الأولى من برنامج "رواد الأعمال للطباعة ثلاثية الأبعاد"، بالشراكة مع نخبة من الشركاء المتخصصين في الابتكار والتدريب، وبالتعاون مع مركز "مواهب" التابع لدائرة التمكين الحكومي و صندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة سِندان. وتهدف المبادرة إلى إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية التي تتمتع بالقدرات القيادية والمعرفة في مجال الصناعات المتقدمة لمواكبة التوجهات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات.

واختُتم البرنامج، الذي امتدّ على مدار ثلاثة أسابيع، بتنظيم "يوم العرض" في مدينة العين بتاريخ 22 مايو، حيث استعرضت الدفعة الأولى، التي تضمّ 50 مشاركاً إماراتياً من الباحثين عن عمل، ابتكارات محلية ونماذج أولية صممت وصنعت خلال فترة البرنامج، ضمن معرض مخصّص للمنتجات. و شهد الحدث جلسات رئيسة وحفل توزيع الشهادات على المشاركين، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين والشركاء، احتفاءً بإنجازات المشاركين والدور المتنامي للابتكار الوطني في دعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي.

وخلال "يوم العرض"، قدّم الخريجون نماذج أولية مكتملة، ومفاهيم أعمال مدروسة، وأفكاراً تجارية جاهزة للتطبيق في السوق، ما يؤكّد دور البرنامج في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وخلق مسارات مهنية وفرص عمل مستقبلية.

ويُشكل البرنامج جزءاً من مبادرات دعم أولويات التنمية الوطنية في دولة الإمارات، حيث يجمع بين التدريب على ريادة الأعمال والتطبيق العملي في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الرقمي. ويهدف إلى تمكين المشاركين من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى نماذج أولية قابلة للتنفيذ ومشاريع تجارية جاهزة للإطلاق. كما يركز البرنامج على تمكين الشباب والباحثين عن عمل في منطقة العين، ما يعزّز مكانتها كمركز ناشئ للابتكار والقدرات الصناعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتلقّى المشاركون خلال البرنامج تدريباً متخصصاً في تنمية الفكر الريادي، ووضع الاستراتيجيات التجارية، وإعداد العروض التقديمية الاستثمارية، إضافة إلى أساسيات التصنيع المتقدم. كما شمل المنهج التدريبي مجالات اختيار المواد، والتصميم والنمذجة، وتطوير النماذج الأولية، والتطبيقات العملية لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لتحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع تجارية.

وفي إطار دوره المحوري في بناء منظومة ريادة أعمال تنافسية ومستدامة وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، أسهم صندوق خليفة لتطوير المشاريع في دعم البرنامج من خلال تقديم ورش تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال لمشاركي الدفعة الأولى، بالإضافة لاستضافة الورش في "مزن هب العين"، مركز ريادة الأعمال التابع للصندوق، الذي يتولى دوراً محورياً في احتضان الشركات الناشئة ودعم المؤسسين الإماراتيين في مراحلهم الأولى عبر توفير بيئة متكاملة من الدعم تجمع بين توفير مساحات العمل والتدريب والتوجيه وفرص الشراكات.

و قال سعادة الدكتور عبد الله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب الوطنية ومركز مواهب: "نركّز في أبوظبي على تعزيز القدرات البشرية. فعندما يغادر باحثٌ عن عمل هذا البرنامج وهو يحمل نموذجاً أولياً جاهزاً، ومفهوماً تجارياً مُثبتاً، والثقة اللازمة لبناء مشروع جديد متكامل، فإنه لا يصبح فقط مؤهلاً للعمل، بل متمكّناً وقادراً على صنع مستقبله. وهذا هو الأثر الحقيقي الذي نسعى إلى تحقيقه كل يوم. كما أن شراكتنا مع أكاديمية أبوظبي العالمي وشركة سندان في مدينة العين، تؤكد أن الفرص العالمية المستوى يجب أن تكون متاحة في كل أنحاء الإمارة. والخريجون الذين نحتفي بهم اليوم سيسهمون في بناء اقتصاد أبوظبي الصناعي للجيل القادم، فيما يواصل مركز "مواهب" دعمهم وتمكينهم في كل خطوة على الطريق."

وتعليقاً على المبادرة، قال على المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي: "يعكس برنامج رواد الأعمال المستقبليين للطباعة ثلاثية الأبعاد التزام أكاديمية أبوظبي العالمي بتمكين الكفاءات الإماراتية عبر تزويدها بمهارات مستقبلية تدعم الابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال الجمع بين قدرات التصنيع المتقدم والتدريب الريادي، نسهم في إعداد جيل جديد من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال القادرين على الإسهام بفاعلية في دعم الاقتصاد الصناعي والمعرفي لدولة الإمارات. كما تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي لمدينة العين كمركز واعد للابتكار والتميّز والتنويع الاقتصادي".

ويسهم البرنامج في دعم الأهداف الاستراتيجية الأوسع لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال. ويتخرّج المشاركون في البرنامج وهم يمتلكون خبرة عملية حقيقية، ونماذج أولية جاهزة، ومفاهيم أعمال تم التحقق من جدواها، إلى جانب الثقة اللازمة لخوض سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة ضمن القطاعات ذات الأولوية.

وتواصل أكاديمية أبوظبي العالمي، بصفتها مركزاً للتميّز يركز على تطوير المواهب والابتكار، دعم المبادرات التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي يدعم النمو المستقبلي والفرص الواعدة.

نبذة عن أكاديمية أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية أبوظبي العالمي ذراع المعرفة للمركز المالي الدولي لأبوظبي- ابوظبي العالمي. وتم إنشاء أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM) وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

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نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن” و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

البريد الالكتروني: media@adgm.com

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