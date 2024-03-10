الدوحة – قطر: وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – مذكرة تفاهم مع مجموعة إعمار للتجارة والمقاولات ذ.م.م، إحدى أكبر شركات المقاولات والبناء الخاصة في المنطقة، تمهيداً لإنتقال مركز قطر للمال إلى مدينة لوسيل، وجهة المستقبل في دولة قطر.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إعمار تجهيز المكاتب الجديدة لمركز قطر للمال التي تشغل مساحة إجمالية تبلغ 6,200 متر مربع. ومن المقرر أن ينتقل مركز قطر للمال الى مقره الجديد في درب لوسيل في بداية عام 2025، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الكبرى التي اختارت هذا الموقع الحيوي ليكون مقرها الرئيسي في المستقبل.

كما سيقوم مركز قطر للمال وشركة إعمار بالتعاون لإنشاء وتطوير منطقة مالية حديثة في درب لوسيل، وتسهيل إنتقال المؤسسات المالية إليها. ومن خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، يهدف كلا الطرفين إلى تحسين الكفاءة والجودة الشاملة للمرافق والخدمات داخل المنطقة المالية الجديدة.

وفي تعليقه على أهمية هذه الشراكة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يكتسب هذا التعاون أهمية كبيرة بالنسبة لمركز قطر للمال لاسيما ونحن نستعد للانتقال إلى درب لوسيل. تؤسس هذه الشراكة إطاراً حيوياً للتعاون بين القطاع المالي وقطاع الإنشاءات والبناء يتيح لنا المساهمة في تطوير بنية تحتية حضرية ومستدامة مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات المؤسسات المالية القطرية".

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال مصطفى القصار، المدير العام لمجموعة إعمار: "تلتزم إعمار بتسليم المشاريع وفقًا لأعلى معايير التصنيع. ومن خلال شراكتنا مع مركز قطر للمال سنعمل على تحقيق أعلى المعايير وتقديم الحلول المتكاملة التي تحقق التميز في كل جانب من جوانب المشروع."

من جانبه، صرح السيد/ عبدالله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز قطر للمال: "ترمز هذه الشراكة إلى الرؤية المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمعنا مع مجموعة إعمار والتي تهدف إلى دفع التقدم عبر مختلف صناعاتنا. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، سنعمل على تسخير خبراتنا، ومواردنا وإمكاناتنا المشتركة في قطاع التشييد والبناء لتعزيز النمو والابتكار في مختلف أنحاء قطر".

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نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

نبذة عن شركة إعمار للتجارة والمقاولات ذ.م.م

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إدارة الاتصال المؤسسي - مركز قطر للمال

رشا كمال الدين | r.kamaleddine@qfc.qa |