الدوحة – قطر: حصد مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – ثلاث جوائز مرموقة تقديراً لجهوده المتواصلة في تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ومبادراته النوعية في المسؤولية الإجتماعية.

وقد حصل مركز قطر للمال على جائزة "المبادرة التكنولوجية الناشئة" خلال قمة الشرق الأوسط الثامنة للذكاء الاصطناعي والتحليلات المؤسسية، وذلك عن جهوده في إطلاق مختبر الأصول الرقمية وإصدار الإطار التنظيمي الخاص بهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز الابتكار وترسيخ أعلى معايير الجودة ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، حيث يعمل المختبر كمركز رئيسي للبحث والتطوير ودعم عمليات الإبتكار في مجال الأصول الرقمية وتكنولوجيا السجلات الموزعة، بينما يوفر الإطار التنظيمي أساساً متيناً لتنظيم عملية ترميز الأصول بما يعزز ثقة العملاء ومزودي الخدمات وأصحاب المصلحة بهذا المجال.

وتكريماً لدوره الكبير في إرساء بيئة محفزة للابتكار والتميز الأكاديمي، نال المركز جائزة "أفضل تكنولوجيا مصرفية ومالية" وذلك خلال حفل "تكريم" الذي تقيمه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا سنوياً تقديراً لجهود شركائها ودعمهم للجامعة. وقد تم تكريم مركز قطر للمال لدوره في تعزيز بيئة الابتكار والتميز الأكاديمي.

كذلك كرمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، مركز قطر للمال خلال حفل إطلاق أسبوع قطر للمسؤولية المجتمعية، وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في خدمة المجتمع من خلال تقديم العديد من المبادرات المجتمعية للشركات بما يتماشى مع أهدافه الأساسية المتمثلة في نشر الثقافة المالية، وتمكين الشباب، والاستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة. وشملت هذه المبادرات دعم برنامج "تمكين المدربين" الذي تقدمه أكاديمية قطر للمال والأعمال، وإقامة معسكر الذكاء الاصطناعي الذي هدف إلى تعزيز المعرفة لدى 150 متدرب، من بينهم مشاركين من غزة، بمفاهيم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل عن القيادة وريادة الأعمال. إلى جانب ذلك، واصل مركز قطر للمال جهوده لتعزيز التعاون بين القطاع المالي ومجتمع الفن المحلي من خلال التنسيق مع برنامج مطافئ للفنانين المقيمين وقد اشتمل ذلك على ورش عمل وحملات توعية عامة.

وحول تحقيق هذه الجوائز، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "إن حصولنا على هذه الجوائز يجسد العمل الجماعي المتكامل الذي يقوم به فريق عمل مركز قطر للمال كما يعكس التزامنا الثابت بالتميز في خدمة عملائنا وترك بصمة إيجابية مستدامة في مجتمعنا. ومن هنا نجدد عزمنا لبذل المزيد من العمل والجهد لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة".

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