الدوحة، قطر - وقع مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، يوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات.

وقّع المذكرة كل من السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، والسيد خالد بن محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال فعالية استضافتها المدينة التعليمية. وترسّخ المذكرة إطارًا موسعًا للتعاون بين الجهتين، يجمع بين خبرة المركز في مجالات التطوير المهني، ودور قطر للعمل الاجتماعي في دعم منظمات المجتمع المدني وتمكينها وتعزيز أثرها في خدمة مختلف فئات المجتمع.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لموظفي الجهتين والمراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى جانب تصميم مبادرات في التوجيه والتطوير المهني تستجيب لاحتياجات الفئات المستفيدة من خدمات المؤسسة، وتركز على بناء الجاهزية، وتنمية المهارات، ودعم التطور الوظيفي.

كما يشمل التعاون تقديم الدعم الاستشاري والخبرات الفنية في مجالات التطوير المهني، بما في ذلك تحليل الاحتياجات التدريبية، وتقييم المهارات، وتصميم المسارات المهنية، وتقديم المشورة في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة. وتفتح المذكرة كذلك آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مواد توعوية مشتركة، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية.

من جهته، قال السيد سعد عبد الله الخرجي، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني: "تعكس شراكتنا مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إيماننا بأن التطوير المهني ليس خدمة موجهة للأفراد فحسب، بل أداة مهمة لتعزيز قدرات المؤسسات وتوسيع أثرها المجتمعي. ومن خلال الجمع بين خبرات المركز في التوجيه المهني وبناء القدرات، والدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في دعم منظمات المجتمع المدني، نسعى إلى تمكين مزيد من الأفراد من الوصول إلى المعرفة والمهارات والإرشاد الذي يساعدهم على اتخاذ قرارات واعية، والمساهمة بفاعلية في مستقبل دولة قطر".

من جانبه، أكد السيد خالد محمد الكواري، مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التوجيه والتطوير المهني وبناء القدرات، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة من المراكز التابعة للمؤسسة. وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تعزز جاهزية الكوادر وتمكن الفئات المستفيدة، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم التزام الجانبين بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الجاهزية المهنية، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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