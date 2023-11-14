الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يواصل «مركز صحارى» مسيرة التميُّز والابتكار التي يتّخذها نهجاً ثابتاً منذ انطلاقته، والتي تكلّلت بنجاحات استثنائية على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي؛ إذ حصد جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع «جوائز مراكز التسوق والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023»، وذلك عن حملته المتميّزة «انطلق بأناقة».

ومن جديد، ترك المركز بصمته الإبداعية على ساحة الاتصال التسويقي في مجال البيع بالتجزئة من خلال استراتيجية مبتكرة لأنشطته الاتصالية ضمن فئة وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية وفئة الدعاية والإعلان. ويُعَدُّ هذا الإنجاز بمثابة شهادة على مرونة المركز اللافتة، وبراعة فريقه التسويقي في التخطيط الاستراتيجي، حيث دمجت حملة «انطلق بأناقة» بين العلاقات العامة الرقمية والمشاركة الفاعلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب أكرم عمار، المدير العام لمركز صحارى، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن "الفوز بهذه الجوائز للسنة الثانية على التوالي يترجم الجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق التسويق في المركز، وتمتُّعه بالمرونة والتفكير الاستراتيجي. كما يعكس التزامنا الدائم بتطوير حملات تسويقية مبتكرة وجذّابة تأسر انتباه أفراد مجتمعنا".

وإذ يلتزم مركز صحارى بالعمل للوفاء بمهمته الراسخة المتمثّلة في رسم معايير جديدة للتميُّز والابتكار، فإن الفوز بهاتين الجائزتين لعامين متتاليين، يعزّز مكانته الريادية على مستوى المنطقة.

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