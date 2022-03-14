حيث تحظى المنشأة باعتمادٍ جديد مما يركز بدوره على الجودة والنتائج مع التأكيد على إستمرارية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى المنومين والعيادات الخارجية.

الظهران، المملكة العربية السعودية: أعلن اليوم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، بإعتباره أحد مُقَدًمِي الرعاية الصحية الريادي لإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد في منطقة الخليج العربي والتي تضمن بدورها “إستمرارية الرعاية” لمرضاها، أن مركز سي إم أر سي بالمملكة العربية السعودية التابع لها قد حصل على إعتماد كامل على مدار الثلاث سنوات القادمة وذلك من قبًل اللجنة الدولية لاعتماد منشأت إعادة التأهيل.

ومن الجدير بالذكرِ، أن هذا الاعتماد هو الأكثر تميزًا واستراتيجية من نوعه لأي مشفى تقدم خدمات رعاية إعادة التأهيل، أو أي منشأة صحية في جميع أنحاء العالم.

ولمشاهدة بيانات المالتى ميديا الصحفية تفضل بالضغط على الرابط الالكترونى التالى:https://www.multivu.com/players/uk/9022351-cmrc-saudi-arabia-hospital-accredited-inpatient-outpatient-programs-by-carf/

وكما ورد في هذا التقرير الهام، المصاحب للسادة مُمثلو الإعتماد بمركز سي إم أر سي العربية السعوديةداخل المملكة العربية السعودية من قبًل اللجنة الدولية لاعتماد منشأت إعادة التأهيل، أن هُناك العديد من المرضي يسعون دائمًا للحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة، ولاسيما حالات إعادة التأهيل بعد التعرض للإصابات أو بعد الحالات المزمنة، ومن ثم يصبح هذا الاعتماد هو المؤشر الرئيسي لمعيار الجودة والتميز.

بالإضافة إلى ذلك، يشير هذا الاعتماد الخاص با للجنة الدولية لاعتماد منشأت إعادة التأهيل بدوره إلى كونه المعيار الذهبي المُتعلق بإعادة التأهيل لكثير من حالات العجز والإعاقة أو أنواع الإصابات الأخرى المتمثلة في السكتة الدماغية، وإصابات الحبل الشوكي، وإصابات الدماغ الرضحية، وغيرها من الحوادث المؤلمة .

وفي الواقع، أقرت اللجنة بحجم المسؤولية المُلقاه على عاتق الأقسام القيادية فيما يتعلق بكافة أصعدة المركز. كما أشارت اللجنة بإلتزام تلكَ القيادة الطبية والإدارية بتقديم خدمات ذات مستوى عالِ من الجودة لمرضاها. وبذلك، ستشجع وتحفزهذه القيادة النشطة العاملين في ظل إلقاء الضوء على أهمية التعلُم المستمر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التقرير يأخذ أيضًا في عين الاعتبار الإتجاه الذي يركز بدورهِ على المريض. وهذا الأمرَ بات واضحًا خلال تقرير الاستطلاع المقام حول المُنشأة.

وفضلاَ عن ذلك، سلط تلك التقرير الضوء على المُدَراء الطبيين المؤهلين – داخل مركز سي إم أر سي العربية السعودية

الموجود بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية – الذين “يحظون بإحترامًا كبيرًا، ويشاركون بأنشطة متعددة في الرعاية، ويطبقون سُبل المعرفة، إلى جانب استخدام التدريب الفعلي القائم على الأدلة لضمان جودة الأداء الطبي بصورة شاملة.

وفي سياق مُتصل، ركز التقريرعلى تطوير العلاقات مع المجتمعات الطبية المحيطة بشكل دائم، وتطوير الأنشطة التعليمية للعاملين، وتطوير البرامج الطبية أيضًا. كما ركز التقرير أيضًا على سُبل التخطيط الاستراتيجي.

ويستمر التقرير في التأكيد على الدورالفعال لفِرَق التأهيل ذات الاختصاصات المتعددة الخاصة بالمنشأة بإعتبارهم “القوة الحقيقية” وراء هذا النجاح. ويعزى ذلك إلى “نوعية العمل، ومستوى الشغف الفردي، والحماس، والخبرة المؤسسية، وأخيرًا نوعية الرعاية المقدمة، التي تضمن بدورها الجودة المُثلى فيما يتعلق الامر بحياة كل مريض.

وأشار الدكتور “هوارد بودولسكي” – الرئيس التنفيذي للمجموعة لمركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، مٌعلقًا على هذا الانجاز الملحوظ:

إن مركز سي إم أر سي العربية السعودية الموجود داخل المملكة السعودية يركز كل الحرص على توفير خدمات عالمية المستوى، وذلك لضمان تقديم خدمات إعادة تأهيل إثر التعرض للإصابات الحادة؛ وذلك لمرضى المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وذويهم .

واستتطرد بودولسكي قائلاً: تماشيًا مع هذا لإلتزام، يسعدني ويشرفني أن أعلن إنه تم الاعتراف ومنح الاعتماد الكامل لمركز سي إم أر سي العربية السعودية من قبًل اللجنة الدولية لاعتماد منشأت إعادة التأهيل بإعتباره المعيار الذهبي الرئيسي لاعتماد إعادة التأهيل الدولي .

وأشار بودولسكي مُعلقُا، إن هذا الإنجاز المُتفرد من نوعه يعكس الاحتراف المهني، والشغف، والالتزام عن طريق توفير خدمات إعادة تأهيل شاملة لمرضى كلاً من العيادات الداخلية والعيادات الخارجية.

وفي عام 1966 ميلاديًا، تم تأسيس اللجنة الدولية للرعاية الصحية وإعادة التأهيل. وتٌعتبر هذه اللجنة جهة مُستقلة، غير هادفة للربح، مٌختصة للاعتماد كُلاً من الخدمات الصحية والانسانية في العديد من المجالات؛ بما يشمل الطبُ الفيزيائي والتأهيل.

وفي غضون التغيرات السريعة والتقدم الملحوظ فيما يتعلق ببرامج إعادة التأهيل، أشارت معايير اعتماد اللجنة الدولية للرعاية الصحية وإعادة التأهيل إلى عوامل التميُز الشامل والمُتكامل الذي يتعلق ببرامج إعادة التأهيل المُلحقة بالعيادات الداخلية والخارجية ، بالإضافة إلى إعادة التأهيل المنزلي والوظيفي.

وفي سياق مُتصل، أجرى خبراء التقييم القائمون على لجنة الرعاية الصحية وإعادة التأهيل مُقابلات مع المرضىالحاليينوالسابقين. وجاء ذلك في أثناء الجولة التي قاموا بها داخل مركز سي إم أر سي العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية حيثُ أعرب بعض المرضى الموجودين عن مدى رضائهم الشديد عن موظفي المركز ونوعية الخدمات التي تم تلقيها داخل المركز.

وتنعكس هذه الخدمات من خلال النهج المتكامل ذو التخصصات المتعددة للمركز، والذي يشمل جميع الأنشطة، بما في ذلك، التمريض المطلوب لأغراض إعادة التأهيل وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى استقبال المرضى ، والمتابعة الحثيثة للرعاية لجميع المرضى وذويهم.

ومن الجدير بالذكر، إن هذا المركز يقعُ داخل الأراضي السعودية بمنطقة الظهران بالمملكة العربية السعودية . ويُرجع ملكية المركز لشركة أمانات القابضة ، وهي شركة استثمارية إماراتية ذات رؤية واضحة في مجال الاستثمار؛ مُعربة عن رؤيتها لذلك بأن مُجتمع أكثر ابت كارًأ وصحة هو مُجتمع أكثر نجاحُا. فضلاً عن ذلك، يوجد منشأت أخرى للمركز في كُلاً من أبو ظبي والعين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي:

www.cmrc-saudi.sa

elghonimi@cmrc.ae أو التواصل مع الدكتور إيهاب الغنيمي ، رئيس الأعمال التنفيذي للمجموعة

وفيما يتعلق بمركز سي إم أر سي العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية :

مُهمتنا د اخل المركز هي استعاده الأمل، وضمان استمرارية الرعاية، بالإضافة إلى ضمان توفير سُبل خدمات الرعاية الصحية بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة المُقدمة لعملائنا وذويهم.

بالإضافة إلى ذلك، تقع هذه المنشأة الجديدة بين منطقتي الظهرا ن والخُبرَ . حيثُ إنها تضُم عدد من الأسرًه مما يقدر بنحو حوالي ٦٠ سرير ، مما يساعد بدوره المرضى لتلقي خدمات الرعاية الصحية إثر التعرض للإصابات الحادة. علاوة على ذلك، وجود خدمات أخرى تستهدف حالات إعادة التأهيل مما يسهم بدوره في تحسينات فعلية ملحوظة فيما يتعلق بجودة مستوى المعيشة. وذلك عن طريق توفير العلاج التأهيلي مُتعدد التخصصات. فيما يشمل ذلك: جلسات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي ، وجلسات علاج النطق والتخاطب، وأخيرًا جلسات التكامل الحسي.

لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عن طريق الضغط على الرابط التالي:

cmrc-saudi.sa

حول مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل

تأسس مركز كامبريدج ل لطب وإعادة التأهيل في عام 2012 ميلاديَا باعتباره ال وجهة البارزة للرعاية طويلة الأمد وتقديم خدمات إعادة التأهيل إثر التعرض للإصابات الحادة داخل كُلاً من دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما يُقدم المركز خدمات عالمية المستوى لحالات إعادة التأهيل لقطاع الرعاية الصحية مسترشدين بخبرتهم الرائدة ذات الباع الطويل في هذا المجال لتعزيز رحلة المريض التي تعرف بـاسم ” إستمرارية الرعاية “.

ويُعتبر مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل بمثابة مجموعة تضُم خدمات الرعاية طويلة الأمد ورعاية حالات ما بعد التعرض للإصابات الحادة؛ وذلك عن طريق اتباع برامج مُخصصة لإعادة تأهيل مرضى العيادات الداخلية والخارجية وبرامج أخرى مُصممة خصيصًا لمرضى حديثي الولادة، وقسم طب الأطفال، والمراهقين، والبالغين، وأخيرًا كبار السن.

كما يُقدم مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل خدمات إعادة تأهيل متعددة التخصُصات بواسطة إمكانيات تُلبي احتياجات المرضى لمساعدتهم في بلوغ أهدافهم المنشودة أثناء رحلة المريض في عملية إعادة التأهيل.

ومن الجدير بالذكر، إن المركز مُعترف به من قبل لجنة اعتماد منشأت إعادة التأهيل، واللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية ، مما يُبرهن على أهمية المركز وتميزه بقيمة إستثنائية. مما يهدف بدوره إلى ضرورة تحسين سبُل رعاية المرضى، وخلق تجربة منزلية مماثلة للمرضى وذويهم، والبحث عن طرق لتقليل مخاطر انتشار العدوى، وتحسين النتائج المرجوة من خلال تقديم أسلوب علاجي مُتعدد التخصصات.

ويمكننا جني ثمار هذه الرؤية المُطبقة داخل المركز عن طريق عرض النتائج الناجحة التي أثرت بشكل إيجابي على جودة مستوى المعيشة لنحو تحسن أكثر من 1.200 مريض للبرامج التأهيلة الداخلية وأكثر من 120.000 مريض للعيادات الخارجية.

وكما ذُكرَ أنفَا، فيما يتعلق باللجنة الدولية لاعتماد منشأت إعادة التأهيل:

تُعتبر هذه اللجنة بمثابة مُنظمة مُستقلة، غير هادفة للربح، تركز على تعزيز جودة الخدمات التي يستخدمها المريض لتلبية احتياجاتهم عن طريق تحقيق أفضل النتائج المُمكنة.

تُوفر اللجنة الدولية لاعتماد منشأتإعادة التأهيلخدمات الاعتماد على نطاق دولي بِناءًا على طلب مُقدمي الخدمات الصحية والبشرية. لذلك سواءكنتُ تطمح في الحصول على إعادة التأهيل للعجز والإعاقة أو حتى للخدمات المنزلية والمُجتمعية، حيث يمكنك أن تثق في اختيارك.

ومن ثم، لقد أبدى مُقدمو الرعاية الصحية الذين يستوفون كافة المعايير الموضحة التزامهم وولائهم الكامل بأن يكونوا من بين أفضل الخدمات المتاحة الموجودة حاليًا.

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