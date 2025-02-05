الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – أقام مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، أحد مبادرات غرفة تجارة رأس الخيمة ، حفل تكريم بمقر الغرفة ، حضره سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة ورئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، وعدداً كبيراً من المستشارين القانونيين والقضاه والخبراء بالدولة ، لتكريم كل من الدكتور المستشار مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز ابو ظبي للتوفيق والتحكيم ، كأفضل شخصية قانونية للعام 2024 – 2025 ، والمستشار حسين إبراهيم الزرعوني مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية كمحكم متميز ، والمهندس محمد إبراهيم زكي كأفضل محكم وخبير هندسي ، وذلك نظير مساهمتهم في تعزيز نمو ممارسات الوساطة والتحكيم في رأس الخيمة ، وتقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للمركز ، كما منح البروفيسور طارق فؤاد العضوية الفخرية للمركز .

كما شملت قائمة المكرمين الدكتور عبدالرحمن الشرهان رئيس لجنة الوساطة والتحكيم ، وأعضائها أحمد الاعماش وعارف المزكي ومحمد السبب ، والمستشار ابراهيم شوقي الأمين العام لمركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، وفرق العمل والشركاء الاستراتيجيين ، تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في النجاحات التي حققها مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم خلال الـ 5 سنوات الماضية ، منذ تولي أمين عام المركز مهامه .

ومن جهته أثنى سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، على جهود كل من تم تكريمه في الحفل ، لمساهمتهم المستمرة في دعم مسيرة التحكيم في إمارة رأس الخيمة ، مؤكداً على أن هذه النخبة من المستشارين والقضاة والخبراء والامين العام للمركز وفرق العمل ، الذين كرموا كان لهم دوراً كبيراً في نمو ممارسات أعمال التحكيم في الإمارة ، لافتا الى أن المركز يحرص باستمرار على اطلاع وتعريف مجتمع الأعمال في الإمارة على أحدث القوانين والتطورات في مسائل التحكيم الدولي ، ومؤكداً على ان هذا النهج الذي ينتهجه مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم ، يعكس أهمية ما تساهم به دولة الإمارات بصفة عامة ، ورأس الخيمة بصفة خاصة ، لضمان الممارسات التي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية والدولية في التحكيم .

يشار بالذكر إلى أن " مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم " تأسس في عام 2008 وهو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية بأسعار مناسبة ، ويوفر المركز أحدث المرافق وأفضل التسهيلات لضمان جودة خدمات التحكيم التي يقدمها وحل النزاعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية وإجراءاتها المعتمدة.

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