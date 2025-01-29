تحديد العناصر الرئيسية لآلية حل النزاع في الشركات العائلية ووضع عدة منهجيات استباقية للتعامل مع النزاعات والحد من تأثيرها على عمل العائلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجين إرشاديين لتزويد الشركات العائلية بموارد عملية تساعدها في حلّ النزاعات بالإضافة إلى رسم خريطة واضحة ومنظّمة لفهم العلاقات الأسرية التي تؤثر على ديناميكيات العمل في الشركات العائلية.

ويقدم النموذج الإرشادي الأول الذي يحمل عنوان "استخدام مخططات "جينوغرام" لفهم ديناميكيات الشركات العائلية" إرشادات حول كيفية توظيف مخططات "جينوغرام" كأداة فعالة تساعد الشركات العائلية على رسم خريطة واضحة لفهم العلاقات التي تؤثر على ديناميكيات العمل، حيث تعتبر العلاقات العائلية محركاً أساسياً ومباشراً في عملية اتخاذ القرارات والتخطيط لانتقال القيادة وإدارة العمليات اليومية.

ويعتبر مخطط "جينوغرام" أداةً بصرية لتوضيح العلاقات العائلية والجماعية عبر الأجيال بشكل شامل، ويمتاز هذا المخطط عن شجرة العائلة التقليدية بشموليته حيث لا يقتصر على إظهار الروابط البيولوجية فحسب، بل يتضمن أيضاً الروابط العاطفية والأدوار الاجتماعية والمهنية.

ويحظى مخطط "جينوغرام" بشعبية واسعة في مجالات متعددة مثل الطب وعلم النفس كأداة فعالة لتحليل الديناميكيات العائلية، ونظراً لتداخل العلاقات الأسرية والمهنية في الشركات العائلية، يعد هذا المخطط مصدراً قيماً لإدارة هذه العلاقات بشكل فعال.

ويقدم النموذج الإرشادي "آلية حل النزاعات" إرشادات وأطر عملية لمعالجة وحل النزاعات داخل الشركات العائلية، حيث يستعرض نهجاً منظماً لحل النزاعات، وتعزيز الانسجام وضمان استمرارية ونجاح العمل مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العائلية القيّمة.

ويبيّن النموذج الإرشادي أن حل النزاعات في الشركات العائلية يعتمد على الإدارة الاستراتيجية والفعالة للخلافات النابعة من تباين وجهات النظر أو المصالح أو القيم بين أفراد العائلة، حيث يجب تعزيز التفاهم والتعاون والانسجام مع ضمان استمرارية ونجاح العمل والحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات العائلية.

ويتناول النموذج الإرشادي العناصر الرئيسية لآلية حل النزاع في الشركات العائلية وتحديد الأطراف المسؤولة عن معالجة هذه الحالات بالإضافة إلى ميثاق حل النزاعات، وتحديد عدة منهجيات استباقية للتعامل مع النزاعات وتقييمها وتخفيف حدتها والحد من تأثيرها على عمل العائلة.

يذكر أن مركز دبي للشركات العائلية العامل تحت مظلة غرف دبي تم إطلاقه في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة. ويتعاون المركز عن كثب مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ويقدم الدعم لجميع الشركات العائلية العاملة في دبي.



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