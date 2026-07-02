التعاون يشمل استكشاف إنشاء مختبر لفحص العسل، وتطوير قدرات متقدمة لتعبئة العسل، وتطبيق أنظمة لضمان الجودة ضمن مركز العسل التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

الاتفاقية تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتجارة العسل والابتكار وتصدير العسل.

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة ناتوراليم فرانس مييل (NFM)، إحدى أبرز شركات إنتاج ومعالجة العسل في فرنسا، بهدف دعم تطوير "مركز العسل" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لتجارة العسل العالمية.

وستجمع هذه الشراكة بين طموح مركز دبي للسلع المتعددة في بناء منظومة عالمية المستوى لقطاع العسل، والخبرة الفنية التي تتمتع بها شركة ناتوراليم فرانس مييل في مجالات إنتاج العسل وفحصه ومعالجته وتطوير الأسواق الدولية. وسيعمل الطرفان معاً على استكشاف فرص تعزيز معايير الجودة، وتحسين أنظمة التتبع، وتطوير القدرات المحلية لإنتاج العسل، وفتح آفاق تصديرية جديدة للعسل الإماراتي.

وفي إطار هذا التعاون، سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة وشركة ناتوراليم فرانس مييل معاً على استكشاف سبل نقل أفضل الممارسات الدولية في مجال تربية النحل، بما يدعم تطوير قطاع تربية النحل في دولة الإمارات. ويشمل ذلك تبادل الخبرات في إدارة خلايا النحل ومستعمراته، وتقنيات جني العسل، وبروتوكولات التعبئة والتغليف، واختيار النباتات الرحيقية، بما يسهم في بناء القدرات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية طويلة الأجل لمنتجي العسل الإماراتي.

كما ستبحث الاتفاقية إمكانية إنشاء مختبر متخصص لفحص العسل ضمن «مركز العسل» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بما يتيح توفير قدرات متقدمة لضمان الجودة، وإجراء التحاليل المخبرية، وتعزيز معايير التتبع، وذلك من خلال نقل المعرفة الفنية، ودعم تصميم المختبر، وتدريب الكوادر، وتطبيق ممارسات تدقيق مستمرة. وإلى جانب ذلك، ستقدم شركة ناتوراليم فرانس مييل خبراتها في هندسة العمليات الصناعية بهدف تحسين عمليات تعبئة العسل وتعزيز قدرات المعالجة ذات القيمة المضافة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لا يكمن مستقبل قطاع السلع في تداولها فحسب، بل في بناء المنظومات المتخصصة التي تدعم الجودة والابتكار وضمان المنشأ وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية. ويُعد مركز العسل التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مثالاً آخر على كيفية تطوير هذه المنظومات المتخصصة بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة أكبر عبر سلاسل التوريد العالمية، من خلال جمع المنتجين وإمكانات الفحص والخبرات التجارية ضمن مركز متكامل واحد. ومن خلال شراكتنا مع شركة ناتوراليم فرانس مييل، سنستفيد من عقود من الخبرة الدولية التي تمتلكها الشركة لتعزيز قطاع تربية النحل في دولة الإمارات، ووضع معايير صارمة للجودة وإمكانية تتبع المنتجات، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رائد لتجارة العسل."

من جانبه، قال كزافييه تورلان، المدير العام لشركة ناتوراليم فرانس مييل: "بنت شركة ناتوراليم فرانس مييل سمعتها على الجودة، وإمكانية التتبع، والتميّز الفني في مختلف مراحل سلسلة قيمة العسل. ويسعدنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتبادل هذه الخبرات في إطار جهوده لتطوير مركز العسل ليصبح منصة متكاملة تدعم المنتجين، وترتقي بمعايير القطاع، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التجارة مع تعزيز نزاهة سوق العسل ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الغش الذي يقوضها، ومن خلال الجمع بين أفضل الممارسات الدولية والمكانة التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة، نرى إمكانات كبيرة لتعزيز منظومة قطاع العسل على مستوى المنطقة ودعم نموها المستدام على المدى الطويل."

وإلى جانب التعاون الفني، ستستكشف الشراكة فرصاً لتوسيع الوصول التجاري لمنتجي العسل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشمل ذلك تقييم فرص التوزيع في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، واستكشاف فرص التوريد التكاملية لأنواع العسل الفاخرة مثل عسل السدر وعسل السمر، إلى جانب دعم التصدير المستقبلي للعسل الإماراتي المنتج محلياً إلى الأسواق الأوروبية، من خلال التعاون في مجالات الجودة، وإمكانية التتبع، والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

كما تضع الشراكة إطاراً للتعاون الاستراتيجي الأوسع في مجالات البحث والتطوير وتبني التقنيات الحديثة والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع وتطوير منتجات العسل ذات القيمة المضافة، بما يدعم التنمية طويلة الأجل لمنظومة قطاع العسل في دبي، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لتجارة السلع المتخصصة.

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويمثل المركز منصة اقتصادية موحدة تتلاقى فيها السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مما يتيح للشركات المسجلة لديه فرص الوصول إلى الأسواق الناشئة الواعدة والاستفادة من آفاق النمو العالمي على نطاق واسع. ويعمل المركز على تيسير ممارسة الأعمال لأعضائه انطلاقاً من أحد أكثر المراكز التجارية تميزاً من الناحية الاستراتيجية في العالم، مستنداً في ذلك إلى منظومات متخصصة وحلول تجارية وعقارية مرنة، إلى جانب توفير سبل الاتصال المباشر بالخبرات والشركاء والكفاءات المهنية. وبفضل هذه المقومات الشاملة، يضم المركز حالياً أكثر من 26,000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مما يسهم في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي رائد للتجارة والابتكار.

ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال.

لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني dmcc.ae‎

-انتهى-

#بياناتشركات