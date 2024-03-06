تستفيد منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة من محفظة تضم أكثر من 24,000 شركة لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والابتكار في هذا المجال

منظومة جديدة تتيح للأعضاء إمكانية الوصول إلى برنامج ولاء ورؤوس أموال وفعاليات تعارف وفرص تعاونية قائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بالشراكة مع مؤسسة "سي 3"

شاركت كلٌ من وجنرال ميلز، ومونجاسا، وشيل آند فيفو لوبريكات، موتيف إنتيريورز، وإيفولفن وومن في تأسيس المنصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن إطلاق منصة الاستدامة التابعة للمركز، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز الذين يتجاوز عددهم 24,000 شركة.

ويسعى مركز دبي للسلع المتعددة من خلال التركيز على خبرته العميقة في هذا المجال إلى بناء شبكة من رواد الاستدامة ضمن منقطة الأعمال التابعة له، بهدف إحداث تغيير هادف وأثر إيجابي على المستوى العالمي. وتهدف هذه المنظومة الجديدة إلى استكمال النجاحات التي حققتها المنظومات المتخصصة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في السنوات الأخيرة، ولعب دور إقليمي في تعزيز المعرفة والابتكار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

انضمت العديد من الشركات المرموقة والمؤسسات الاجتماعية من أبرزها وجنرال ميلز (General Mills)، ومونجاسا (Monjasa)، شيل آند فيفو لوبريكانت (Shell & Vivo Lubricants)، موتيف إنتيريورز (Motif Interiors)، وإيفولفن وومن (Evolvin’ Women) انضموا هذا الأسبوع كأعضاء مؤسسين للمنصة.

وإلى جانب توفير برنامج للِّقاءات وفرص التوجيه وعقد الشراكات، تتيح منصة الاستدامة الحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. أما برنامج الولاء فيتيح للأعضاء تبادل النقاط لقاء مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التراخيص وتجديد التأشيرات، فضلاً عن الحصول على نقاط إضافية تتيح للشركات تحسين مستوى عضويتها بصورة أسرع عبر المستويات المختلفة ضمن برنامج الولاء الخاص بمركز دبي للسلع المتعددة، وبالتالي إمكانية الحصول على دعم مخصص من فريق الحسابات الرئيسية وتسريع نموها التجاري. وتعمل منصة الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "سي 3"، وهي مؤسسة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها وتعمل على تمكين رواد الأعمال وتعزيز دورهم وتأثيرهم الاجتماعي على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يتمثل الهدف الرئيسي لمنصة الاستدامة في مضاعفة الأثر الإيجابي الذي تحدثه الشركات الأعضاء التي يتجاوز عددها 24,000 شركة، وضمان ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لتعزيز جهود الاستدامة على مستوى العالم. ولطالما أولى مركز دبي للسلع المتعددة أهمية بالغة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث عمد المركز إلى توقيع الميثاق العالمي للأمم المتحدة عام 2017، وقيادة الرؤى العالمية خلال السنة الماضية في مجالات التحول في قطاع الطاقة، ومستقبل المواصلات وخيارات النقل النظيف على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28). وبذلك، يصبح تأسيس منصة الاستدامة خطوة طبيعية في ظل الجهود التي نبذلها في هذا المجال، حيث نرفد مجتمع الأعمال حول العالم بمنصة مخصصة لعرض جهودهم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتبادل المعرفة والخبرات، وإحداث تغيير إيجابي وهادف في نهاية المطاف".

توفر مؤسسة "سي 3" من خلال هذه الشراكة برنامجاً شاملاً من الدورات التدريبية والفعاليات، فضلاً عن تسهيل التواصل بين أعضاء المنصة والخبراء المحليين والإقليميين. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد أعضاء المنصة من وصول سهل إلى مركز التأثير التابع لمؤسسة "سي 3"، وهي منصة ذات مصدر مفتوح تهدف إلى إلهام الأفكار الهادفة وتحفيزها.

الاشتراك في منصة الاستدامة مجاني لأعضاء مركز دبي للسلع المتعددة، شريطة اجتياز إجراءات التقييم.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول منصة الاستدامة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة عبر https://dmcc.ae/ecosystems/sustainability

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مركز دبي للسلع المتعددة

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

عن مؤسسة سي 3

نعمل في مؤسسة سي 3 على دعم صنّاع التغيير من خلال تسريع الأثر البيئي والاجتماعي الذي يمكنه إحداثه. ساهمت شبكتنا التي تضم أكثر من 4,000 خبيراً ومدرباً وما يزيد على 150 شركة استثمارية في منحنا القدرة لمساعدة 2,500 شركة ناشئة على تحقيق أقصى طموحاتها. وقد حصلت المؤسسة على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة الريادة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلامة المشروع الاجتماعي من مؤسسة "سوشيال إنتربرايس مارك"، وهي الجهة العالمية الوحيدة المسؤولة عن منح الاعتمادات والشهادات للمشاريع الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، نالت المؤسسة في مناسبتين جائزة الاستدامة العالمية وفازت في جميع الفئات. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيادة موقعنا الإلكتروني: wegrowwithc3.com