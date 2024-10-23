المركز يعلن نمو عدد الشركات التركية المنضمة إلى منطقة أعماله الدولية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة لديه 640 شركة

يأتي هذا النمو بعدما تخطى حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وتركيا 20 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، بزيادة بنسبة 107% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس 2023

جاء الإعلان خلال الجولة الترويجية "وُجِد من أجل التجارة " في إسطنبول حيث استضاف مركز دبي للسلع المتعددة 150 من رواد الأعمال الأتراك لإطلاعهم على المزايا المتنوعة والفرص التجارية المميزة التي توفرها دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، عن زيادة عدد الشركات التركية المنضمة إلى منطقة أعماله بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى 643 شركة.

وجاء الإعلان خلال أحدث جولة ترويجية ضمن سلسلة "وُجِد من أجل التجارة" والتي أقيمت في إسطنبول على ضوء ازدهار مشهد التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا. فخلال النصف الأول من عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 15%، عقب النمو بنسبة 107% في عام 2023، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس 2023، بحيث أصبحت تركيا اليوم الشريك الأسرع نمواً على قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين دوليين لدولة الإمارات.

وتم إطلاع الشركات التركية المشاركة في الحدث على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، بجانب تسليط الضوء على البنية التحتية القوية وإجراءات تسهيل مزاولة التجارة بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. وركز الحدث بشكل خاص على القطاعات الحيوية الرئيسية الداعمة للنمو الثنائي، مثل المعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات والطاقة وتقنيات وخدمات "الويب 3"، حيث يوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومات عمل شاملة ومتكاملة وبنية تحتية مصممة خصيصاً لتحفيز نمو هذه القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال سعادة حمد مبارك بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: "دخلت العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا مرحلة جديدة وواعدة من النمو، ما أثمر عن زيادة لافتة بنسبة 11% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي. ويؤكد افتتاح أول مكتب تمثيلي لنا في إسطنبول قبل عام أهمية هذه الشراكة والإمكانات والفرص التجارية المهمة التي يمكننا الاستفادة منها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين. واليوم لدينا أكثر من 640 شركة تركية مسجلة في منطقة أعمالنا الدولية، ونتوقع ارتفاع هذا العدد بشكل مطرد خلال السنوات القادمة في ظل استمرار جهودنا لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع المزايا الفريدة ومقومات ربط الأعمال وزيادة التعاون، إلى جانب بناء منظومات عمل متكاملة تلبي احتياجات الشركات التركية وتدعم توسعها عالمياً انطلاقاً من دبي".

نُظِّمت فعالية "وُجِد من أجل التجارة" بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، حيث تمّ إطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك على فرص النمو الواعدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة. وركز الحدث على ما تقدمه دبي من مزايا فريدة بفضل مكانتها الاستراتيجية كوجهة رائدة تدعم قطاع الأعمال، كما تم تسليط الضوء على ما توفره من تسهيلات لتأسيس الشركات وتوسيع الأعمال انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، كونه أحد أكثر مناطق الأعمال ترابطاً في العالم.

وتُعد سلسلة الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة من المبادرات الرئيسية الرامية إلى الترويج لدبي كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم منطقة الأعمال الدولية الرائدة التابعة للمركز بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي. وخلال العام 2023، استقطب مركز دبي للسلع المتعددة نحو 2,700 شركة جديدة، مسجلاً ثاني أفضل أداء له على الإطلاق، بحيث أصبح اليوم يضم قرابة 25,000 شركة من جميع أنحاء العالم.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

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