· برنامج عمل مشترك يركز على عدة مبادرات رئيسية لتحفيز التغيير الإيجابي عبر سلسلة قيمة الذهب بالكامل

· مجلس الذهب العالمي يدشن مقره الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط داخل مركز دبي للسلع المتعددة

· يواصل المركز دوره الريادي في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الذهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم نمو وتطوير صناعة الذهب محلياً وإقليمياً.

تضع مذكرة التفاهم إطاراً لبرنامج عمل تعاوني شامل، يركز على مبادرات رئيسية تشمل التصدي للممارسات غير القانونية لتجارة الذهب المنقول يدوياً، وتطبيق خطة تدريبية سنوية للأطراف الفاعلة في صناعة الذهب، بالإضافة إلى تفعيل دور بنوك السبائك، وتحديد معايير الاستثمار في الذهب على مستوى الأفراد، وإجراء دراسات حول تفضيلات المستهلكين في سوق الذهب.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تحظى دبي بمكانة مرموقة باعتبارها أحد أبرز مراكز تجارة الذهب دولياً، وهي تساهم بشكل فعال في تطوير صناعة الذهب العالمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما في ذلك لوائح وأطر التوريد المسؤول التي تعتمدها حكومة الإمارات. وهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجلس الذهب العالمي تمثل إضافة قيّمة إلى سلسلة من الاتفاقيات الهامة التي أبرمها مركز دبي للسلع المتعددة مع الجهات الرائدة في صناعة الذهب خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس التزامنا الثابت نحو دعم وتعزيز قيم الابتكار، والنزاهة، والاستدامة في هذا القطاع. ونحن نهدف من خلال التعاون المشترك إلى تطوير معايير جديدة للتميز، وتعزيز مستوى الوصول وزيادة الثقة بين المشاركين في السوق العالمي".

تؤكد الشراكة بين مركز دبي للسلع المتعددة ومجلس الذهب العالمي في منطقة الشرق الأوسط التزامهما المشترك بإحداث تغيير إيجابي على امتداد سلسلة قيمة الذهب، ودعم تبادل المعرفة والخبرات المهنية، هدفاً إلى دفع عجلة الابتكار وتعزيز أنشطة البحث والتطوير في قطاع الذهب بالمنطقة.

ومن جانبه، قال ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي: "إن البرنامج التعاوني مع مركز دبي للسلع المتعددة يشكل جزءاً لا يتجزأ من مبادرتنا الاستراتيجية Gold247 الهادفة إلى رفع مستويات النزاهة والثقة في أسواق الذهب العالمية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لإرساء أسس سوق ذهب موثوق ويسهل الوصول إليه ويعود بالنفع على الأطراف المشاركة في السوق، على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وبدوره، قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة لدى مجلس الذهب العالمي: "تعد دولة الإمارات لاعباً محورياً في صناعة الذهب، باعتبارها مركزاً دولياً للتجارة والاستثمار والابتكار. وبفضل حضورنا في منطقة الشرق الأوسط ومبادراتنا المشتركة مع شركاء استراتيجيين بحجم وقيمة مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نسعى إلى الارتقاء بمعايير سوق الذهب والتأكيد على أهمية قيم النزاهة والشفافية والكفاءة. وهذا البرنامج يمثل الخطوة الأولى ضمن التزامنا طويل الأجل لدعم استقرار وتطوير سوق الذهب في المنطقة".

تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع الإعلان عن افتتاح مكتب جديد لمجلس الذهب العالمي في دبي، ليكون بذلك مقره الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ترابطاً في العالم. وهذا التوسع يعكس التزام المجلس بتعزيز حضوره الدولي والتواصل مع أحد أبرز مراكز التجارة العالمية للذهب.

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