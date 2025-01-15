150 ألف قدم مربع حجم المساحة القابلة للتأجير في البرج، وستشمل تسعة طوابق للمكاتب وطوابق مخصصة لحاضنات البلوك تشين، وشركات رأس المال الاستثماري، والاستثمار، والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي

البرج يرسي معياراً جديداً لإدارة العقارات والمستأجرين من خلال اعتماد تقنية البلوك تشين، والتصويت الإلكتروني القائم على البلوك تشين، والعقود الذكية، ما يعزز مكانة دبي كمركز ريادي في مجال الويب 3

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية الرائدة والمساهم البارز في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، بالشراكة مع شركة ريت ديفيلوبمنت، عن إطلاق برج كريبتو، المشروع الأيقوني المميز في أبراج بحيرات جميرا. سيدعم هذا المشروع المكون من 17 طابقاً المجتمع المتنامي في مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضم شركات متخصصة في البلوك تشين، والتمويل اللامركزي (DeFi)، والويب 3، ما يعزز مكانة المركز كوجهة عالمية للابتكار والتقنيات المتقدمة. وإضافةً إلى المقر الحالي لمركز كريبتو التابع للمركز في برج أبتاون، سيوفر البرج الجديد مساحة متقدمة تضاف إلى النظام البيئي لمركز دبي للسلع المتعددة تُشجع على الابتكار والتعاون وازدهار الأعمال داخل مركز دبي للسلع المتعددة.

سيتضمن برج كريبتو بنية تحتية فائقة التطور وأحدث المرافق، مُدمجة بسلاسة مع حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي مدعومة من منصة Chatoshi.ai. وسيتألف البرج، الذي تزيد مساحته القابلة للتأجير عن 150 ألف قدم مربع، من تسعة طوابق من المكاتب المتطورة المُصممة خصيصاً للشركات الناشئة والكبرى في مجال الكريبتو. وستُخصَّص ثلاثة طوابق إضافية لدعم حاضنات البلوك تشين وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار، في حين سيُخصَّص طابق كامل لابتكارات الذكاء الاصطناعي المدعومة من Chatoshi.ai.

سيعتمد البرج على تقنية البلوك تشين لتسهيل تفاعلات المستأجرين وإتمام معاملاتهم عبر آليات التصويت الإلكتروني القائمة على تقنية سلسلة البلوك تشين، والموارد المُشتركة، والعقود الذكية، وغيرها من الخدمات الآلية. وبذلك، سيُعزّز البرج مستوى الثقة والشفافية بشكل ملحوظ ويقلل الأعباء الإدارية، ما يُرسي معياراً جديداً في آليات اتخاذ القرارات والإدارة المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يُعدّ برج كريبتو مشروعاً رائداً يجمع بين تقنيات البلوك تشين والويب 3 والعقارات، بمساحة قابلة للتأجير تزيد عن 150 ألف قدم مربع. وسيُقدّم البرج باقة من المرافق والخدمات المتطورة لأعضاء المركز تشمل تسعة طوابق مخصصة للمكاتب، وثلاثة طوابق لحاضنات البلوك تشين، وطابقاً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى نادٍ للكربيتو، ومتجر لبيع سبائك الذهب، ومنطقة تخزين آمنة. ويُعتبر إطلاق برج كريبتو تجسيداً واقعياً لمستقبل الويب 3، حيث تضمن تقنية البلوك تشين الشفافية وحقوق الملكية، كما يؤكد عزمنا مواصلة ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار".

سيشتمل المشروع على مساحة داخلية للفعاليات تبلغ 10 آلاف قدم مربع، بالإضافة إلى مساحة خارجية قدرها 3500 قدم مربع مخصصة لفعاليات الكريبتو والبلوك تشين. وستتضمن الطوابق الثلاثة العليا نادياً حصرياً للكريبتو بمساحة 30 ألف قدم مربع، يُوفّر وسائل تواصل وترفيه فاخرة، ومُصمّم لتعزيز التعاون والتواصل رفيع المستوى داخل مجتمع البلوك تشين.

بالإضافة إلى المرافق الأساسية المتاحة، سيشتمل برج كريبتو على مزايا فاخرة مثل صالة عرض فنية للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومتجر لبيع سبائك الذهب، ووكالة لبيع السيارات الفاخرة، ومنطقة تخزين آمنة مخصصة توفر مساحة 5000 قدم مربع لحفظ المقتنيات الثمينة، بما في ذلك الذهب والنقود والمحافظ الباردة. وعليه، سيُرسي هذا المشروع متعدد الوظائف معياراً جديداً لدمج التكنولوجيا والتمويل ونمط الحياة في حيز واحد، ما يخلق بيئة سلسة وآمنة لكبرى الشركات العاملة في مجال العملات الكريبتو على مستوى العالم.

ومن جانبها قالت بريندا ستراتون، مديرة الاتصالات في شركة ريت ديفيلوبمنت: "نسعى من خلال دمج تقنية البلوك تشين مع البناء الفعلي في مركز دبي للسلع المتعددة إلى إنشاء برج يعمل كمركز حيوي لمجتمع الكريبتو. وتُسجَّل جميع النفقات على سلسلة البلوك تشين، الأمر الذي يضع مستوى جديداً للشفافية في هذا القطاع".

تقود شركة ريت ديفيلوبمنت، المشهورة بدمج التكنولوجيا المتطورة والاستدامة في مجال العقارات، هذا المشروع الاستثنائي. ومن المُتوقّع إنجاز بنائه بحلول الربع الأول من عام 2027، على أن تبدأ العمليات التشغيلية الكاملة عقب ذلك بفترة وجيزة.

للحصول على مزيد من المعلومات والتحديثات الحصرية، يمكن الاشتراك في النشرة الإخبارية الرسمية لبرج كريبتو على الرابط https://cryptotower.com/.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة هو منطقة أعمال دولية رائدة تساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ويقدم المركز كافة أشكال الدعم اللازم للشركات الأعضاء لمباشرة أعمالها بكل سلاسة، مما يمكّنها من الوصول إلى الأسواق الأسرع نمواً في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة أعمال ديناميكية تتوافر فيها كافة الإمكانات والمقومات اللازمة للنمو والازدهار. ويضم المركز حالياً، بفضل نهجه الشمولي، أكثر من 25000 شركة، بما في ذلك المؤسسات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة القوية، مساهماً بذلك في ترسيخ مكانة دبي مركزاً دولياً رئيسياً على خارطة التجارة والابتكار. ويُعد مركز دبي للسلع المتعددة نقطة تلاقي عالمية للتجارة والأعمال. لمعرفة مزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني: dmcc.ae.

حول "ريت ديفيلوبمنت"

تُعد "ريت ديفيلوبمنت" شركة تطوير عقاري تأسست حديثاً، وهي تلتزم برؤية متميزة تهدف إلى تطوير مشاريع مبتكرة تجمع بين أحدث الحلول التكنولوجية وأفضل الممارسات المستدامة. وتسعى الشركة إلى إعادة تشكيل ملامح مستقبل القطاع العقاري من خلال إنشاء مجتمعات حيوية تعلو فيها مقومات التعاون والإبداع والنمو، مما يجعلها الشريك المثالي لمبادرة "برج كريبتو". لمعرفة مزيد من المعلومات حول المبادرة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: https://cryptotower.com/.

حول Chatoshi.ai

تساهم منصّة Chatoshi.ai في إحداث ثورة شاملة في مجال الأبنية الذكية من خلال الاعتماد على تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة بدعم تقنية البلوك تشين. وتعمل هذه المنصة المبتكرة على أتمتة أنظمة المباني مثل الإضاءة، وأنظمة التدفئة والتبريد، وتنظيم وإدارة الوصول إلى الأبنية، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز معايير الأمان. كما تقدم هذه المنصّة عقوداً ذكيةً تعتمد على تقنية البلوك تشين، والتي تتيح تنفيذ المعاملات بشكل آمن وشفاف على مستوى التأجير أو الصيانة أو إدارة المستأجرين، وجميعها مدعومة بتحليلات بيانات استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتوفر هذه المنصة منظومة ذكية لا مركزية تعيد تعريف جوانب عدة، مثل الكفاءة التشغيلية، والاستدامة، وتجربة الأفراد في المساحات العصرية. اكتشفوا المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://chatoshi.ai/.

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