دبي، الإمارات العربية المتحدة: عزز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مكانته ليصبح الخيار المفضل لأشهر شركات الوساطة الدولية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب 70 شركة مسجلة الآن في المركز.

وحصلت 12 شركة وساطة في عام 2023 على ترخيص لمزاولة أعمالها من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويعكس هذا النمو زيادة الطلب والفرص المتاحة للوسطاء، حيث تأتي معظم الشركات الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتُصنف خمس من شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي بين أكبر 10 شركات وساطة بين المتعاملين على مستوى العالم من حيث الحجم، وتشمل "بي جي سي بروكرز إل. بي."، و"جي إف آي سيكيوريتيز ليمتد"، و"إنتر أكتيف بروكرز"، و" تي بي أي سي أيه بي ليمتد"، و"تراديشن ليمتد"، و"فانتاج كابيتال ماركتس". وتقوم هذه الشركات وغيرها في مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تنفيذ صفقات التداول والوساطة.

وفي هذا السياق، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، سلطة مركز دبي المالي العالمي: "لقد سعدنا بانضمام 12 شركة جديدة من شركات الوساطة الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2023. ويؤكد استمرار هذا الزخم للشركات الكبرى على جاذبية دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والعروض القيمة ذات المستوى العالمي التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للاعبين في القطاع. وتؤكد القاعدة الكبيرة المكونة من 70 شركة وساطة دولية، التزام المركز بتعزيز مكانة دبي كسوق مالي عالمي رائد".

وشهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً كبيراً في غضون 20 عاماً فقط، ليصبح مركز التميز العالمي في القطاع المالي في المنطقة، حيث يجتمع العالم للابتكار وحشد رأس المال. وباعتباره مقراً لأوسع وأعمق منظومة مالية في المنطقة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق نمو قياسي في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً إجمالي 6,153 شركة نشطة، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي من 4,949 شركة في عام 2023.

وتضمن هذا الإجمالي 820 شركة جديدة مرخصة ومسجلة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومنارة للأسواق سريعة النمو والتطور في المنطقة.

تقدم شركات الوساطة مجموعة واسعة من الخدمات حيث تربط بين المشترين والبائعين بهدف إتمام معاملاتهم، منها على سبيل المثال الأسهم والدخل الثابت والسلع. ويتم تعويض الوسطاء في شكل عمولات أو رسوم يتم تحصيلها بمجرد إتمام المعاملة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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