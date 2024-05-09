مركز دبي المالي العالمي يطرح ورقة تشاور بشأن الإطار التنظيمي المُحدّث لنظام الشركات المحددة

دبي الامارات العربية المتحدة؛ 9 مايو 2024: اقترح مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إجراء تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة. وتهدف التعديلات المقترحة إلى توسيع وتبسيط النظام الحالي للشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي.

وبهذه المناسبة، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: "دأب مركز دبي المالي العالمي على إجراء مراجعة دورية للإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة منذ صدوره عام 2019. ويقترح المركز توسيع وتحسين النظام الحالي تلبيةً للطلب المستمر في السوق على توسيع نطاق الوصول إلى هيكلية الشركات القابضة التي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة ضمن المركز وانطلاقاً منه".

الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

صدر الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة في عام 2019، وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بغية توسيع نطاق الإطار ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين. وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات، إلا أن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام. وسعى المركز إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعياً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية. ومع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي، ويرى مركز دبي المالي العالمي أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

التغييرات الأساسية المقترحة في نظام الشركات المحددة

بموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين (وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة)، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل (مثل التمويل المنظّم). وبموجب اللوائح المقترحة، سيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق السيناريوهات التالية.

إذا كانت الشركة المحددة:

أ) مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من: 1) مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات يسيطرون عليها؛ 2) شركة مرخصة؛ أو 3) أشخاص مسجلين في مركز دبي المالي العالمي من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية (وفقاً للنظام الحالي).

ب) قد تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها (أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي).

ج) قد تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل (وفقاً للنظام الحالي).

يرى مركز دبي المالي العالمي أن هذه التغييرات من شأنها تعزيز وتبسيط النظام الحالي إلى حدٍ كبير، وإفساح المجال أمام شريحة أوسع من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات. وقد يعود هذا التوسع بالفائدة على الأطراف المهتمة نظراً لعدم وجود شروط تذكر على مزودي الخدمات المحليين (في الحالات التي يكون فيها لمقدم الطلب وسائل بديلة لتوفير عنوان مسجل في مركز دبي المالي العالمي)، أو أن يكون لهم أي ممثل محلي في الإدارة التنفيذية أو مجلس إدارة الشركة.

تعديلات مهمة أخرى

تنص التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف. وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية. وسيتم تعميم هذه التغييرات على الشركات المحددة الحالية التي قد لا تستمر بتلبية هذه المعايير في حال تم اعتماد التعديلات المقترحة.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 41.500 مهني لدى أكثر من 5,500 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

#بياناتحكومية

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