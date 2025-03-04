دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيريشن" (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة والتي تعتبر صندوق تحوط عالمي رائد مُتعدد الاستراتيجيات، اليوم عن إطلاق برنامجها التدريبي الأول في فرعها بدبي، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وكان التقرير الأول الذي أصدره المركز مؤخراً ضمن سلسلة مكونة من ستة تقارير تُصدر تباعاً حول مستقبل القطاع المالي، وطوّر بالارتكاز إلى أبحاث شاملة ورؤى مباشرة مُستمدة من شركات عالمية رائدة بمجال الخدمات المالية ومناقشات مع قادة القطاع بما في ذلك شركة "فيريشن"، قد حدد أهمية التغلب على النقص المحتمل في المواهب من خلال استقطاب المهنيين المتخصصين والحفاظ عليهم عبر توفير نظام حوافز وتعويضات تنافسية وبرامج التدريب المستمر والشراكات مع المؤسسات التعليمية.

وتساعد المبادرة التدريبية التي أطلقتها "فيريشن" على معالجة بعض النتائج من خلال تزويد الطلاب الجامعيين الموهوبين، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات، بخبرة عملية قيمة في عالم قطاع المال والأعمال العالمي.

تدير شركة "فيريشن" فروعاً لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونج كونج وسنغافورة ودبي بحجم أصول مُدارة تقدر بنحو 12 مليار دولار، إلى جانب فريق عمل يضم أكثر من 700 موظف حول العالم. ومنذ تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2023، وسعت الشركة حضورها بشكل مطرد في المنطقة، حيث شهدت قاعدة موظفيها نمواً سريعاً وتنوعت عدد الاستراتيجيات التي تنتهجها وتديرها من دبي.

وفي إطار التزام "فيريشن" بتنمية المواهب داخل دولة الإمارات، سيستقبل برنامج التدريب العملي الشامل طلاباً من جامعة زايد والجامعة الأمريكية في دبي والجامعة الأمريكية في الشارقة، من بين عدد من الجامعات الأخرى المرموقة في الإمارات، وسيمتد على مدى 16 أسبوعاً وسيتم اختيار الطلاب بشكل دقيق للغاية. وسيقوم المشاركون بالتناوب عبر عدة مجموعات تركز على الاستثمار، بما في ذلك الائتمان، والدخل الثابت والاقتصاد الكلي، والتحكيم القابل للتحويل والتقلبات، والفرص المدفوعة بالأحداث، والأسهم الطويلة/القصيرة وأسواق رأس المال، والاستراتيجيات الكمية. بالإضافة إلى ذلك، سيكتسب المشاركون نظرة ثاقبة في الوظائف الحيوية غير الاستثمارية مثل الخزانة، والعمليات، والشؤون القانونية/الامتثال وغيرها الكثير.

سيكون برنامج التدريب العملي حضورياً في مكتب "فيريشن" في مركز دبي المالي العالمي. وسيستفيد المشاركون من البيئة التعليمية التعاونية والتوجيه الشخصي من قبل المتخصصين من ذوي الخبرة، للتعرف على ثقافة "فيريشن" في ريادة الأعمال، والتي تسعى إلى تعزيز التواصل والابتكار في جميع استراتيجياتها.

وسيفتح باب التقديم لبرنامج التدريب خلال الأسابيع المقبلة. وتدعو "فيريشن" الطلاب المسجلين في برامج البكالوريوس المتخصصة في مجالات مثل التمويل، الاقتصاد أو المجالات ذات الصلة إلى التقديم في البرنامج.

نبذة عن "فيريشن" لإدارة الصناديق:

تعد شركة "فيريشن" (Verition) لإدارة الصناديق ذات المسؤولية المحدودة صندوق تحوط متعدد الاستراتيجيات والمديرين تأسس في عام 2008. تركز "فيريشن" على استراتيجيات الاستثمار العالمية بما في ذلك الائتمان، والدخل الثابت والاقتصاد الكلي، والتحكيم القابل للتحويل والتقلبات، والفرص المدفوعة بالأحداث، والأسهم الطويلة/القصيرة وأسواق رأس المال، والاستراتيجيات الكمية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 46.000 مهني لدى أكثر من 6,900 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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