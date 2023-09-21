جورج هيسلر يستلم زمام عمليات الطهي في قطاع الولائم الداخلية والخارجية، في مطبخ "الضيافة" من مركز دبي التجاري العالمي الحائز على العديد من الجوائز، وذلك بالتزامن مع تحقيقه رقماً قياسياً بتقديم الطعام لنحو 40 ألف زائر يومياً

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" عن تعيين جورج هيسلر رئيساً جديداً لعمليات الطهي في مطبخ "الضيافة" الحائز على العديد من الجوائز.

يأتي هذا التعيين بالتزامن مع قيام "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" بتعزيز قدراتها، عبر استضافتها مؤخراً لتجمع ضخم جمع أعضاء مجتمع البهرة الداودية، وشهد قيام فريق "الضيافة" بتقديم الطعام يوميا، وعلى مدى 10 أيام، لنحو 40 ألف شخص من المشاركين.

انضم الشيف جورج هيسلر، المولود في ألمانيا، لفريق "الضيافة" بعد رحلة مهنية طويلة امتدت لثلاثة عقود، توزعت بين العمل في أربع قارات مختلفة، وتوليه لمناصب مهمة في وجهات فاخرة تنوعت بين المطاعم الحائزة على ثلاث نجمات ميشلان، والفنادق من فئة الخمس نجوم، والمنتجعات الفاخرة، والعلامات العالمية لخطوط الرحلات البحرية الرائدة.

يتولى هيسلر مسؤولية كافة العمليات والجوانب المتعلقة بالطهي في "الضيافة" من مركز دبي التجاري العالمي، ومن ضمنها إدارة فريق قوي مؤلف من 148 من الطهاة الحائزين على جوائز، والذين يجسدون خارطة مصغرة عن العالم، بتنوع جنسياتهم ومعارفهم ومصادر الإلهام التي تقودهم لابتكار تجارب طعام للذواقة، يعملون معاً باحترافية، ويداً بيد مع فريق إدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي تعليق له على هذا التعيين، قال سيثو مينون، النائب الأول لرئيس عمليات المعارض والمؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي: "تجتمع الجاذبية التي تتمتع بها إمارة دبي عالمياً كوجهة رائدة لسياحة الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الترفيهية، مع السمعة الممتازة التي يتمتع بها مركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة للعملاء، وهو ما يوفر لنا فرصاً هامة لرفع كفاءة عملياتنا، وذلك بالتزامن مع زيادة الطلب على الفعاليات الكبيرة والفعاليات المصممة حسب الطلب. وفريق "الضيافة" الذي يتمتع بخبرات فائقة، هو المسؤول عن تنفيذ الأجندة السنوية الحافلة بالفعاليات الراقية التي تقام بداخل قاعات مركز دبي التجاري العالمي أو خارجه، وبالتأكيد ستضيف الخبرات العالمية الواسعة والمهارات القيادية التي يتمتع بها الشيف جورج هيسلر، قيمة عالية جداً ومنظوراً جديداً لعملياتنا، وستمكننا من إحداث نقلة نوعية في إمكانياتنا".

وفي تعليق له على انضمامه لفريق "الضيافة" قال الشيف جورج هيسلر، مدير عمليات الطهي بمركز دبي التجاري العالمي: "تقوم "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي"، بتجسيد وتقديم التنوع الثقافي ضمن خدماتها التي تقدمها لجمهور متنوع، وهي الخدمات التي تم تقديمها على مدى أربعين عاماً من النجاح المتواصل، وأنا أتطلع قُدما للتعلم من أعضاء الفريق في الوقت نفسه الذي أقدم لهم فيه خلاصة خبرتي العالمية الممتدة لثلاثين عاماً. كما تتماشى فلسفتي الخاصة في عالم الطهي مع التزام مركز دبي التجاري العالمي بجلب المكونات من المزارع والمصادر المحلية، لتشكيل مجموعة من قوائم الطعام المبتكرة، التي ترتكز على استخدام المكونات الطازجة، وأسلوب التقديم المعاصر، وفق أرقى معايير الجودة".

واختتم هيسلر حديثه قائلاً: "على الصعيد الشخصي أشعر بالكثير من الحماس لتعلم المزيد عن فنون المطبخ الإماراتي والشرق أوسطي، وهو المجال الذي يتخصص ويتفوق فيه فريق "الضيافة".

وتستمر "الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي" في التألق في عالم الطهي، حيث فازت إلى اليوم بـ 188 جائزة، تشمل 17 ميدالية (من ضمنها ثماني ذهبيات) في مسابقة "صالون كولينير الإمارات 2023" لفنون الطهي. وبالإضافة لهذا الإنجاز الكبير تم تكريم فريق "الضيافة" أيضا بجائزة "أفضل شيف معجنات في دولة الإمارات" وفئة "أفضل طبق حلويات من أربع أصناف"، فضلاً عن فوز مركز دبي التجاري العالمي بجائزة "أفضل مؤسسة في دولة الإمارات'' مما عزز من مكانته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الضيافة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أكرون ستراتيجي عبر البريد الإلكتروني التالي: prteam@acornstrategy.com