المملكة العربية السعودية، الرياض: احتفى مركز جيرسي المالي الدولي ضمن سلسلة جلسات Perspectives: Women in Leadership في دورتها الثامنة بمنطقة الخليج، والمنعقدة هذا العام في الرياض والدوحة ودبي، بالإنجازات النسائية الخليجية في قطاع الخدمات المالية ودورهن المتنامي في قيادة قطاع الأعمال.

وشهدت الجلسات، التي امتدت بين 5 و9 أكتوبر، لقاءات حوارية وجلسات تواصل مهنية، انطلقت من الرياض بجلسة خاصة بالنساء فقط في فندق DoubleTree by Hilton بتاريخ 5 أكتوبر، مروراً بالدوحة في فندق W Doha بتاريخ 7 أكتوبر، وختاماً في دبي بفندق Shangri-La بتاريخ 9 أكتوبر.

أدارت إيمي براينت، نائب الرئيس التنفيذي لجيرسي فاينانس، الحوارات في المدن الثلاث، بمشاركة جيل بريتون، المديرة العامة لهيئة الخدمات المالية في جيرسي. وانضمّت إليها في الرياض والدوحة إلين ميلار، وزيرة الخزانة والموارد ونائبة وزيرة العلاقات الخارجية في حكومة جيرسي، فيما شاركت في جلسة دبي هيلين دي لا كور، مديرة قطاع الخدمات المالية والمهنية في حكومة جيرسي. تلت ذلك مناقشة جماعية وحفل تواصل مهني.

وأكدت ميلار أن "تعميق الشراكات مع منطقة الخليج يمثل أولوية استراتيجية لجيرسي"، مشيرةً إلى أن مثل هذه الفعاليات "تحتفي بريادة المرأة وتبني جسوراً أوسع لتبادل الخبرات التنظيمية والمهنية بما يدعم نجاح الأعمال والأسر."

من جانبها، أوضحت مديرة منطقة الخليج في جيرسي فاينانس آن كيليس، أن سلسلة Perspectives "تشكل مساحة للإلهام العملي وتبادل التجارب والدروس، وخلق روابط جديدة تمكّن النساء من التقدم في مسيرتهن والتأثير في مستقبل القطاع".

وأضافت: "سعداء بالعودة إلى الرياض والدوحة ودبي لتسليط الضوء على المواهب النسائية المتميزة وربطها بالمجتمع المالي العالمي في جيرسي."

وتحظى الفعالية برعاية مؤسسات مالية بارزة مثل VG وZedra Fund Services Limited وAffinity Private Wealth، بالإضافة إلى راعي حفل الاستقبال Praxis، تعكس التزام جيرسي فاينانس بدعم تمكين المرأة وتعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية.

فيما تأتي هذه السلسلة مواكبة للحضور النسائي في المنطقة كقوة اقتصادية مؤثرة، سواء عبر قيادتهن للمؤسسات الكبرى، أو مساهمتهن في مستقبل الشركات العائلية، أو توليهن مناصب عليا في كبرى الشركات العالمية، ما يجعل اللحظة الراهنة محورية لترسيخ دور المرأة في صياغة مستقبل الأعمال في المنطقة والعالم.

نبذة عن جيرسي:

تعتبر جيرسي فاينانس مركزًا ماليًا عالميًا رائدًا منذ أكثر من 60 عامًا. وتتمتع بتفكير تقدمي ونهج قائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهي في طليعة الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنيات المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. تقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم، واليوم تعمل أكثر من 30 شركة مالية تابعة لجيرسي في منطقة الخليج، منها أربع شركات تم تأسيسها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

