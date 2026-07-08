يأتي هذا التوسع لتلبية الطلب المتنامي على خدمات إعادة التأهيل في المملكة، مدفوعاً بزيادة الحاجة إلى الرعاية والعلاج طويل الأمد ولا سيما في حالات السكتات الدماغية والآلام المزمنة.

الظهران، المملكة العربية السعودية، أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، اليوم عن افتتاح مركز إعادة التأهيل الجديد في مجمعه الصحي بالظهران، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدمات إعادة التأهيل وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

يأتي هذا التوسع وسط ارتفاع معدلات الإصابة بالسكتات الدماغية في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية، وتنامي الطلب على خدمات إعادة التأهيل مع الانتشار المتزايد لحالات الألم المزمن؛ حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الحالات تؤثر على نحو 30% من سكان المملكة، أي ما يقارب 9 ملايين شخص، وجميعها حالات تتطلب خدمات إعادة تأهيل متخصصة. كما تشير التقديرات إلى المملكة ستحتاج بحلول عام 2030 إلى توفير ما يتراوح بين 22,000 و 24,000 سرير إضافي لخدمات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، مما يؤكد ضرورة مواصلة التخطيط والاستثمار في هذا القطاع.

ويمتد المركز الجديد على مساحة 2,000 متر مربع، وقد صُمّم خصيصًا ليلبي الطلب المتزايد على خدمات إعادة التأهيل عالية الجودة في المملكة، مضاعفاً بذلك المساحة المخصصة للرعاية السريرية ورافعًا الطاقة الاستيعابية بنسبة 60% من 25 إلى أكثر من 40 غرفة علاجية، بما في ذلك 33 جناحاً مفرداً للعلاج الطبيعي يوفر أقصى درجات الخصوصية والراحة.

يسهم هذا التوسع في تعزيز القدرات التشغيلية لبرنامج إعادة التأهيل في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، متيحًا لعدد أكبر من المراجعين الاستفادة من خدمات تأهيلية متخصصة والحصول على تجربة علاجية أكثر تكاملاً وسلاسة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الزيارات السنوية من نحو 58,600 زيارة في عام 2025 إلى 78,200 زيارة في عام 2026، بزيادة قدرها 33.5%.

وفي تصريح له حول هذا الإنجاز، قال الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "يمثل افتتاح المركز الجديد خطوة مهمة في تطوير خدمات إعادة التأهيل بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي. فمن خلال جمع خدمات إعادة التأهيل في منشأة واحدة، سنتمكن من التدخل مبكرًا لتقديم رعاية أكثر تكاملاً وبرامج علاجية تلبي احتياجات المراجعين، بما يساعدهم على استعادة وظائفهم الحركية والعودة إلى ممارسة أنشطتهم اليومية بكل فعالية".

ويضم المركز مجموعة متكاملة من التقنيات الحديثة الداعمة لبرامج إعادة التأهيل بإشراف فريق طبي مؤهل ومتعدد التخصصات، بما في ذلك تقنيات التأهيل بمساعدة الروبوتات ومختبرات مخصصة لتقييم الوظائف العصبية والحركية ووحدتي علاج بالموجات الصدمية والمغناطيسية وصالتين رياضيتين للنساء والرجال مجهزتين بالكامل، مما يتيح تقديم برامج علاجية تلائم من خضعوا لجراحات عظام معقدة والذين يعانون من الإصابات الرياضية والآلام المزمنة والاضطرابات الحركية وغيرها من الحالات.

يشار إلى أن افتتاح المنشأة يأتي ضمن خطة الرعاية المستقبلية (Care Forward) لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية السريرية وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية وتحسين تجربة المرضى.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH):

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، مزوداً رائدًا للرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروعٍ مشتركٍ بين أرامكو السعودية ومؤسسة جونز هوبكنز الطبية (JHM). يجمع هذا التعاون الممتد على مدار عقد كامل، بين الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، والذي يعود إلى منظمة الخدمات الطبية لأرامكو السعودية (SAMSO) منذ عام 1945، وبين الريادة العالمية لمؤسسة (JHM) في الابتكار الطبي الإكلينيكي، والبحث الطبي المتقدم، والتعليم المرموق.

يقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض، وتشمل تخصصات متعددة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، وجراحة العظام، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والصحة النفسية، والأعصاب، ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي. يدمج المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، وخدمات المستشفى في المنزل، والتشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم رعاية شاملة متاحة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض. ومع دفعه لحدود الطب الدقيق، وتطوير الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات المتباينة للمجتمعات التي يخدمها. وقد أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً مراكز التميز في أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام، مما يُعزز خدمات الرعاية المتخصصة.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jhah.com ومتابعة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على لينكدإن، وإنستغرام، ومنصة X، وفيسبوك، ويوتيوب.

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محمود ماهر

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