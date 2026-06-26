هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة لواقع صحي يستدعي التدخل السريع؛ إذ تسجّل المنطقة الشرقية أعلى معدل إصابة بسرطان البروستاتا على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث يبرز كأحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال وغالباً ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة.

الظهران، المملكة العربية السعودية، أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) عن إدخال تقنية الخزعة الموجهة بالدمج بين التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية عبر العجان، ليصبح أول مستشفى في المنطقة الشرقية يقدم هذا الابتكار الطبي المتكامل لتشخيص سرطان البروستاتا – وهو معيار رعاية متميز لا يتوفر إلا في قلّة من المستشفيات عالمياً – إلى المنطقة الأكثر احتياجاً له في المملكة.

ووفقا لبيانات السجل السعودي للسرطان، سجلت المنطقة الشرقية منذ فترة طويلة أعلى معدل للإصابة بسرطان البروستاتا بين جميع مناطق المملكة العربية السعودية. وحسب تقرير حالات السرطان لعام 2023 الصادر عن المجلس الصحي السعودي، فإن سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال السعوديين، وهو ما يمثل 7.6% من إجمالي الحالات، ومع ذلك يتم اكتشافه في كثير من الأحيان بمرحلة متأخرة، حين يصبح العلاج أكثر تعقيداً وتكون النتائج الطبية أقل جودة.

وتعمل التقنية الحديثة عن طريق دمج صور الرنين المغناطيسي لبروستاتا المريض مع صور الموجات فوق الصوتية الحية لتحديد مواضع الآفات المشبوهة بدقة فائقة، مما يتيح للأطباء أخذ خزعات موجهة بدلاً من أخذها عشوائيًا. ويمثل دمج هذا النهج مع أسلوب أخذ الخزعة عبر منطقة العِجان بدلا من المستقيم قفزةً نوعيةً تتفوق على الطرق التقليدية. وتؤكد الدراسات الدولية التي استندت إليها أحدث إرشادات الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية والجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية أن هذا الأسلوب الموجه يرفع كفاءة الكشف عن السرطانات الخطيرة بنسبة تقارب 30%، ويقلل من التشخيص الزائد للحالات منخفضة الخطورة، والتي قد تقود إلى علاجات غير ضرورية، بنسبة تصل إلى نحو 17%.

وتمتاز طريقة أخذ الخزعة عبر العجان – وهي طريقة فائقة التطور تطبقها 10 إلى 20% فقط من المستشفيات حول العالم – بالعديد الفوائد والمزايا للمرضى، حيث يقلص مخاطر الإصابة بالعدوى وتسمم الدم المصاحبين للخزعة التقليدية عبر المستقيم بدرجة كبيرة جداً، ويحد من الحاجة إلى المضادات الحيوية الوقائية، فضلاً عن تمكين الأطباء من الوصول لكامل أجزاء البروستاتا، بما فيها تلك المناطق العصية التي قد تفوتها الخزعات التقليدية. كما تتطلب التقنية الجديدة عدداً أقل من عينات الأنسجة، مما يخفف من انزعاج المرضى ويقلل احتمال المضاعفات السريرية. ويسعى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي عبر توفير هذا الإجراء المبتكر والآمن إلى تشجيع الرجال على المبادرة بالفحص المبكر، وهو خطوة مصيرية في منطقة غالبًا ما يُكتشف فيها المرض في مراحل متأخرة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق الترتير، استشاري جراحة المسالك البولية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، قائلاً: "يقدم هذا الإجراء تشخيصاً موثوقًا تمامًا بنسبة مخاطر وانزعاج أقل بكثير. إن التشخيص الدقيق واكتشاف السرطان سريرياً في وقت مبكر وبدقة عالية، يغير مسار خيارات العلاج ويعزز نتائج التعافي بشكل جذري. وهذا هو جوهر الطب الدقيق وقيمته الحقيقية".

هذا التطور الطبي يدعم رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي، إذ يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المتطورة والمتوفرة داخل المملكة، ويحد من تكبد المرضى عناء السفر إلى الخارج بغرض العلاج.

من جانبه، قال الدكتور هوارد بودولسكي، الرئيس التنفيذي لمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي: "يجسّد إدخال تقنية الخزعة المدمجة التزامنا الراسخ بدفع عجلة الطب الدقيق إلى الأمام وتقديم رعاية متميزة محورها المريض. نحن لا نهدف من خلال الاستثمار في التقنيات الريادية والإجراءات الطبية عالمية المستوى إلى تعزيز دقة التشخيص فحسب، بل نطمح إلى إعادة تعريف المعايير المعتمدة لرعاية مرضى سرطان البروستاتا في المنطقة برمتها".

وتأتي هذه القدرة التشخيصية الرائدة في طليعة الإضافات النوعية لمركز التميّز في طب الأورام الذي أطلقه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً، في إطار سعيه المستدام لتوفير خدمات علاجية للأورام ذات أثر ملموس تلبي أرقى المعايير العالمية في المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، يحث مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الرجال ممن تجاوزوا سن الخمسين، أو من هم فوق سن الخامسة والأربعين ولديهم تاريخ عائلي مع المرض، على استشارة أطبائهم والاطمئنان على صحة البروستاتا.

نبذة عن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH):

يُعد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH)، مزوداً رائدًا للرعاية الصحية، تأسس عام 2014 كمشروعٍ مشتركٍ بين أرامكو السعودية ومؤسسة جونز هوبكنز الطبية (JHM). يجمع هذا التعاون الممتد على مدار عقد كامل، بين الإرث الطبي العريق لأرامكو السعودية، والذي يعود إلى منظمة الخدمات الطبية لأرامكو السعودية (SAMSO) منذ عام 1945، وبين الريادة العالمية لمؤسسة (JHM) في الابتكار الطبي الإكلينيكي، والبحث الطبي المتقدم، والتعليم المرموق.

يقدّم المركز رعاية صحية عالمية المستوى تتمحور حول المريض، وتشمل تخصصات متعددة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام، وجراحة العظام، وصحة المرأة، وطب الأطفال، والصحة النفسية، والأعصاب، ورعاية الجهاز العضلي الهيكلي. يدمج المركز نماذج رعاية مبتكرة تشمل الطب عن بُعد، وخدمات المستشفى في المنزل، والتشخيصات المعززة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم رعاية شاملة متاحة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل مريض. ومع دفعه لحدود الطب الدقيق، وتطوير الابتكار الرقمي في الرعاية الصحية، وإعداد كفاءات وطنية متخصصة، يواصل المركز تلبية الاحتياجات المتباينة للمجتمعات التي يخدمها. وقد أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي مؤخراً مراكز التميز في أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام، مما يُعزز خدمات الرعاية المتخصصة.

وللمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jhah.com ومتابعة مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على لينكدإن، وإنستغرام، ومنصة X، وفيسبوك، ويوتيوب.

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محمود أبو روب

Mahmoud.Abu-Rob@bursonglobal.com

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