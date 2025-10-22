أبوظبي – أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل عن إطلاق مركبات "روبوسويبر" للتنظيف الذاتي في كورنيش أبوظبي، التي طورتها شركة "أوتوغو" التابعة لـ "K2"، تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبمتابعة من دائرة البلديات والنقل، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو تعزيز الابتكار وتبني حلول ذكية ومستدامة في إدارة المرافق العامة.

هذا وتُعد مركبات "روبوسويبر" حلاً متقدماً للتنظيف والتعقيم يعتمد على أنظمة روبوتية مستقلة مزودة بأجهزة استشعار وتقنيات ملاحة حديثة، تتيح له التحرك في مسارات محددة مسبقاً وإنجاز مهام التنظيف بكفاءة عالية دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر. وقد صُممت خصيصاً لخدمة المناطق الحضرية المكتظة، مثل الأرصفة والساحات ومناطق المشاة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العمل اليدوي ويعزز استمرارية خدمات النظافة العامة.

ويشكل هذا الإطلاق خطوة أساسية ضمن جهود أبوظبي الرامية لتأسيس منظومة متكاملة للخدمات الذكية، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي والارتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

وأوضح سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، أن إطلاق هذه المركبات هو تجسيد لنتائج النهج الاستباقي الذي تتبعه الدائرة في تبني أحدث التقنيات ضمن منظومة إدارة المرافق العامة، وقال: "من شأن هذه المبادرة المساهمة في صياغة ملامح مستقبلٍ تُكرّس فيه الابداعات التكنولوجية الذكية للارتقاء بمستويات الرفاه المعيشي، وذلك إلى جانب دورها في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة متطورة تُدار وفق أعلى مستويات الكفاءة."

وبدوره قال الدكتور عبد الله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: "إطلاق هذا المشروع يؤكد التزام أبوظبي بمواصلة الاستثمار في الحلول الذكية والمستدامة التي تسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات العامة، وتعزز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تبني أحدث الابتكارات التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية."

وأضاف: "يمثل المشروع خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز رفاه المجتمع، بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة في أبوظبي."

وأوضح شون تيو، المدير العام لشركة :"K2" "نفخر بشراكتنا مع مركز النقل المتكامل ودائرة البلديات والنقل في هذا المشروع الرائد الذي يترجم التزامنا بتطوير حلول مبتكرة في مجال الروبوتات والخدمات الذكية. تشكل مركبات "روبوسويبر" خطوة هامة نحو بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة، ونحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في التقنيات التي تدعم رؤية أبوظبي وتلبي احتياجات المجتمع اليوم، وفي المستقبل."

يجدر بالذكر أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من رؤية أشمل تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وتوفير بيئة حضرية أكثر استدامة ومرونة، بما يعكس مكانة أبوظبي كمدينة رائدة عالمياً في التخطيط الحضري والنقل المستدام.

نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويتولى المركز الإشراف على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي في الإمارة، بما يعزز تكامل المنظومة وتطورها بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني. كما يعمل على توظيف أحدث أدوات التكنولوجيا وآليات الابتكار والاستدامة لتلبية متطلبات النقل المستقبلية، وتحسين جودة الحياة، وإعادة تعريف معايير الحياة الحضرية، من خلال دمج التقنيات المتقدمة وتعزيز ممارسات التنقل المستدام.

