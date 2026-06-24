أبوظبي: أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، وفي إطار التعاون مع شركة “كيتا”، المنصة الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب والمدعومة من شركة "ميتوان" الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن تنفيذ حملات توعوية تستهدف سائقي دراجات التوصيل وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بجودة خدمات التوصيل، ودعم تنظيم هذا القطاع الحيوي في إمارة أبوظبي.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجهات المركز الرامية إلى تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية لقطاع التوصيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة لسائقي دراجات التوصيل ومستخدمي الطريق، انسجاماً مع أهداف الإمارة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج النوعية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية لسائقي دراجات التوصيل، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة وتنظيم ورش توعوية تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز الاستخدام الصحيح لمعدات الحماية الشخصية، ورفع مستوى الوعي بأهمية القيادة الآمنة والالتزام بالمسارات المخصصة، بما يحد من الحوادث وتحسين مستوى السلامة على الطرق وانسيابية الحركة المرورية. كما يتضمن التعاون تحسين بيئة عمل السائقين عبر توفير مناطق استراحات مخصصة ومجهزة في مواقع استراتيجية، بما يدعم أداءهم بكفاءة على الطرق.

وتعمل شركة كيتا على تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتخطيط المسارات من خلال تحديد مسارات آمنة ومواقع مخصصة للتوقف والتحميل، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية

ويسعى الطرفان لتطوير برامج تأهيل واعتماد سائقي دراجات التوصيل وتحسين مؤشرات السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق والالتزام باستخدام المسارات الآمنة التي تراعي متطلبات الطرفين.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبدالله حمد العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن المركز يواصل جهوده لتطوير قطاع التوصيل وفق أفضل الممارسات، من خلال تنفيذ مبادرات توعوية وتنظيمية تسهم في تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة الخدمات، مشيراً إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الإمارة في هذا المجال.

ومن جانبه، أكد السيد كولين شو رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في كيتا الإمارات العربية المتحدة: "نحرص في كيتا على التعاون المستمر مع مركز النقل المتكامل لدعم المبادرات التوعوية الهادفة إلى تعزيز سلامة سائقي التوصيل، انطلاقاً من التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والامتثال للأنظمة والتعليمات المعتمدة. وذلك في إطار جهودنا المشتركة للارتقاء بمعايير السلامة وجودة الخدمات في تلبية احتياجات المجتمع." الجدير بالذكر أن المركز ينفذ سلسلة من المبادرات بالتعاون مع الجهات والشركات العاملة في قطاع التوصيل، بهدف تعزيز وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لتحسين مؤشرات السلامة وتهيئة بيئة تشغيل آمنة ومستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي.

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نبذة عن مركز النقل المتكامل:

يُعد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل الجهة التشريعية والتنظيمية والرقابية المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النقل في إمارة أبوظبي، من خلال وضع السياسات والأطر التي تسهم في بناء منظومة تنقل ذكية وآمنة وشاملة، تدعم تطلعات الإمارة في أن تكون من بين المدن الأكثر تطورًا عالميًا.

ويشرف المركز على جميع أنشطة النقل البري والبحري والجوي، بما يضمن تعزيز تكامل المنظومة وتوافقها مع متطلبات النمو الحضري والسكاني. كما يعتمد على أحدث التقنيات وحلول الابتكار والاستدامة لتلبية احتياجات النقل المستقبلية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وإعادة صياغة معايير التنقل الحضري من خلال تعزيز مفاهيم التنقل المستدام

نبذة عن كيتا:

"كيتا" هي منصة توصيل تستخدم التكنولوجيا لربط المستهلكين بتجار التجزئة والطعام وعمال التوصيل المحليين. وفي إطار مهمتها المتمثلة في "مساعدة الجميع على تناول الطعام بشكل أفضل والعيش بشكل أفضل"، تلتزم كيتا بتوفير منتجات وخدمات محلية عالية الجودة تعود بالفائدة على المستهلكين وتجار الطعام والتجزئة وعمال التوصيل معاً. وتعد كيتا الذراع الدولية لعملاق خدمات التوصيل ميتوان (المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت الرمز: 3690)، والتي تمتلك منصة Meituan Waimai لتوصيل الطعام الرائدة في الصين.

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